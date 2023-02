Polska firma szykuje pociągi, które mogą pędzić nawet 300 km/h

Pesa mocno interesuje się projektem Kolei Dużych Prędkości. Zapowiada budowę pociągu, który pojedzie 250 km/h i liczy na stworzenie wokół KDP ekosystemu komunikacyjnego. Planuje też budowę pasażerskiego pociągu wodorowego. Mówi o tym Jacek Konop, wiceprezes firmy.

- Konsekwentnie realizujemy strategię podwyższania prędkości naszych pociągów - mówi Jacek Konop, wiceprezes zarządu ds. technicznych Pesa Bydgoszcz.

Pociąg Kolei Dużych Prędkości z Pesy może być gotowy za siedem lat. Wiele zależy od tego, ile zajmą procedury przetargowe czy końcowe. - Znaczna część dialogu technicznego już za nami, jestem więc optymistą - dodaje.

Do pełni szczęścia Pesie potrzeba prototypu. W symulacji cyfrowej jej pociąg pędzi już 300 km/h, a nawet szybciej.



Pesa to polski producent taboru szynowego. W swoich zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim zatrudnia prawie 4 tysiące pracowników.

Centralny Port Komunikacyjny w połowie stycznia przedstawił szeroko projekt Kolej Dużych Prędkości w Polsce i krajach Europy Środkowej. Pesa jest zainteresowana tym przedsięwzięciem?

- Tak, jesteśmy zainteresowani projektem CPK i Koleją Dużych Prędkości samą w sobie. Od 2020 roku wdrożenie KDP jest elementem strategii długoterminowej naszej spółki. Pierwsze nieśmiałe próby podjęliśmy już w roku 2015. Wtedy jednak kontekst zastosowania czy w ogóle podejścia do realizacji rozwiązań KDP był zupełnie inny niż teraz. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego to dla nas olbrzymia szansa. Muszę jednak zaznaczyć, że nie patrzymy na niego wyłącznie pod kątem produkcji pociągów KDP, ale znacznie szerzej. Liczymy na stworzenie pewnego ekosystemu komunikacyjnego, do obsługi którego będziemy mogli zaoferować różne nasze pojazdy, konsekwentnie realizując strategię podwyższania ich prędkości.

Kompleksowe podejście ciekawe, ale symbol projektu to nowy pociąg

Ma pan na myśli pociągi pasażerskie.

- Nie tylko. Kolej to system transportowy, który umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie zarówno ludzi, jak i ładunków. W grę wchodzi też aspekt militarny, co dobitnie uzmysławiają ostatnie miesiące po ataku Rosji na Ukrainę.

Główną rolę będę odgrywać jednak przewozy pasażerskie i ich skomunikowanie. CPK zapowiada, że chce budować system kolejowy, który nie będzie łączył jedynie największych miast w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w krajach bałtyckich, ale dzięki synchronizacji rozkładów i wykorzystaniu kolei regionalnych skomunikuje ze sobą całe regiony. W naszych kompetencjach znajduje się zarówno budowanie pociągów KPD, jak i regionalnych.

Spójrzmy na to jeszcze szerzej: w związku z rozbudową systemu kolejowego w Polsce bardzo ważna będzie obsługa portów, a ze względu na konieczność ograniczenia emisji CO2 i generalnie CSR świetnie nada się do tego nasza lokomotywa wodorowa.

Jak pan widzi, chcemy zgłosić do projektu CPK bogatą paletę rozwiązań.

Czyli pociągi KDP, regionalne, po lokomotywy wodorowe do obsługi bocznic w portach?

- Bocznic w portach, ale i w petrochemiach. Tam, gdzie potrzeba znacząco zredukować ślad węglowy, a jest to problem palący, ponieważ światu nie wystarczy już zatrzymanie procesu zmian klimatu, potrzeba jego regeneracji.

Projekt CPK jest bardzo wartościowy m.in. z tego względu, że jest budowany właściwie od podstaw i można mu nadać komplementarny kształt. Połowa państw, które są nim objęte, zbuduje KDP na greenfieldzie. Infrastruktury KDP nie ma w Polsce, na Litwie, Łotwie czy w Estonii. W Czechach i na Węgrzech występuje ona tylko we fragmentach.

Kompleksowe podejście do projektu jest ciekawe biznesowo, ale symbolem KDP jest jednak pociąg dużej prędkości. Jak bardzo zaawansowana jest jego budowa?

- Nad rozwiązaniami KDP pracujemy już od kilku lat. Oczywiście nie sami. Współpracujemy z partnerami technologicznymi, którzy je posiadają i potrafią terminowo dostarczyć. Korzystamy z tego samego łańcucha dostaw, co nasi potencjalni konkurenci. Jeżeli chodzi o kompetencje techniczne, uzupełniamy je tak, abyśmy mogli samodzielnie zbudować pociąg KDP.

W ubiegłym roku przeprowadzono konsultacje rynkowe przed przetargiem na zakup taboru kolejowego do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pesa wzięła w nich udział. Jak pan ocenia to doświadczenie?

- Przeprowadziliśmy trzy sesje konsultacyjne. Taką ofertę otrzymali wszyscy potencjalni dostawcy. Przedstawiliśmy nie tylko koncept samego pojazdu, ale też pewnych rozwiązań systemowych, jak propozycja przewożenia przesyłek. Przecież KDP mają służyć skomunikowaniu portu lotniczego i to w takim zakresie, jak chyba nigdzie na świecie. Zaproponowana przez nas funkcjonalność może być bardzo cenna. Przygotowaliśmy też szereg analiz, projektów, propozycji rozwiązań, które mogą być wdrożone, ale ich przyszłość zależy od tego, jaki kształt przyjmie końcowa specyfikacja. To ona nada ostateczną formę pojazdowi KDP.

KDP versus kolej klasyczna poruszająca się z prędkością 160-200 km/godz.

Konkurencja dysponuje już pociągami KDP, Pesa musi go dopiero zbudować. Ile na to potrzebujecie czasu? CPK spodziewa się, że połączenie Warszawa-Praga zacznie działać za 10 lat, plus minus dwa lata.

- Gdybyśmy nie rozpoczęli prac, o których mówiłem wcześniej, wynikających z naszej strategii przyjętej w 2020 r., nie mógłbym dziś powiedzieć, że będziemy gotowi. Podjęliśmy jednak stosowne działania i zapewniam, że zbudujemy pociąg KDP.

Kiedy?

- Odpowiem, odwołując się do przykładu Deutsche Bahn. Ogłosiły one przetarg komercyjny na zbudowanie dwóch prototypów generacji pojazdów IC następnej generacji. Wyłoniono dwóch potencjalnych dostawców, jak łatwo się domyśleć - czołowych posiadaczy tej technologii KDP. Do roku 2030 mają przetestować swoje pociągi i rozpocząć seryjną produkcję. Chcielibyśmy mieć taki komfort, jeśli chodzi o realizację, ale nie wiem, czy możemy na niego liczyć. W każdym razie robimy wszystko, żeby się dobrze przygotować do produkcji. Czy będziemy w stanie dostarczyć pociągi na czas? Jeszcze raz nawiążę do naszej strategii. Wynika z niej wzięcie udziału w przetargu na tabor i zrealizowanie dostaw. Perspektywa siedmiu lat jest realna, choć wiele zależy od czasu, jaki zajmą procedury przetargowe czy końcowe, szczegółowe uzgodnienia z klientem. Znaczna część dialogu technicznego już za nami, jestem więc optymistą.

Analiza, którą ostatnio przygotował CPK, mówi, że rozwój Kolei Dużych Prędkości w Polsce może się łączyć z dostępem zagranicznych przewoźników do polskich torów. Czy Pesa jest w stanie zainteresować ich swoimi produktami? Dziś, jeśli chodzi o pociągi regionalne, potraficie się świetnie odnaleźć na rynkach zagranicznych.

- Tak. Dostarczamy pojazdy do odbiorców zagranicznych, uczestnicząc w projektach związanych z ideą Zielonego Ładu, w którym kolej jako nisko- lub zeroemisyjny środek transportu odgrywa ważną rolę. Oczywiście zawsze liczymy na ostatnią fazę, która dla beneficjenta biznesowego jest najważniejsza, czyli na komercjalizację. Konsekwentnie o to zabiegamy.

Mamy bogate doświadczenie. Produkowaliśmy już pojazdy dla przewoźników: niemieckich, włoskich, czeskich. Dostarczaliśmy pojazdy dla partnerów wschodnich, w tym na Ukrainę. Homologowaliśmy je w wielu wariantach. W Polsce nie ma bardziej doświadczonego podmiotu, który mógłby podjąć się realizacji wielokanałowego projektu, o którym mówiłem wcześniej. Tym bardziej że ostatnio zakończyliśmy homologację pojazdu dwunapięciowego. To rozwiązanie, które pozwoli w przyszłości poruszać się pociągom KDP po całej sieci kolejowej, niezależnie od tego, czy wjadą na jej „stary” odcinek (3 kV prądu stałego - red.) czy nowo wybudowany (25 kV prądu zmiennego - red.). To pozwoli wypełnić kolejowe szprychy CPK. Gdy ponad 40 lat temu budowano system KDP we Francji, sprawę napięcia wprowadzono do preambuły projektu.

Jaką maksymalną prędkość osiąga dziś wasz najszybszy pociąg?

- 200 km na godzinę, oczywiście mam na myśli pojazd skomercjalizowany.

KDP mają osiągać w Polsce 250 km/godz., jeśli chodzi o prędkość eksploatacyjną, i 290 km/godz., jeśli chodzi o prędkość techniczną. Czy trzeba zrobić duży skok technologiczny, żeby osiągnąć te parametry?

- Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy sobie kilka lat temu, brzmiało: jaki jest „gap” między jedną technologią a drugą, między jednym poziomem energetycznym a drugim, KDP versus kolej klasyczna poruszająca się z prędkością 160-200 km/h Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie technikę, to dzisiaj, w naszym przypadku, ten „gap” jest minimalny. Do pełni szczęścia potrzebujemy zbudować prototyp i zacząć go użytkować. Symulacyjnie pędzimy 300 km/h i więcej. Jednak od symulacji do rzeczywistego obiektu jest długa droga.

Jaką symulację ma pan na myśli?

- Cyfrową.

A w realu będziemy w tym roku finalizować projekt układu biegowego na 250 km/h prowadzony wspólnie z zagranicznym partnerem technologicznym. Przygotowujemy się więc do tego, żeby być poważnie branym pod uwagę jako dostawca pociągu KDP.

Diesle na torach nadal potrzebne, ale coraz więcej pociągów będzie zasilał wodór

Wiele mówi się o wyjściu kolei z emisyjności, czemu służyć ma m.in. wasz projekt lokomotywy wodorowej. Tymczasem, jak argumentuje wojsko, w kraju powinien - ze względów bezpieczeństwa - pozostać pewien pool lokomotyw spalinowych. Może to szansa dla pojazdów wodorowych?

- To moja opinia inżynierska, ale wydaje się, że rozwiązania związane z technologią wodorową są zdecydowanie na czas pokoju, nie na czas wojny - ze względu na bardzo dużą reaktywność pierwiastka, który jest w nich używany. My go okiełznaliśmy, ale w trybie pokojowym. Jeżeli w zbiornik wodorowy trafi rakieta, wystąpi zagrożenie o dużo większej skali, niż gdyby uderzyła w zbiornik gazu czy oleju napędowego. Wybrałbym więc diesla.

Ta sprawa pokazuje, przed jak trudnymi dylematami się dziś staje. Z jednej strony troska o środowisko, z drugiej wymogi bezpieczeństwa narodowego. Jego rozwiązaniem mogłoby tu być zastosowanie taboru bateryjnego. Z tym że dziś baterie w kolejnictwie są na poziomie rozwojowym. Nas interesują wysokie energie i duże masy. Baterie wystarczają na przejechanie tylko pewnego odcinka. Żeby podtrzymać zasięg pojazdu, musimy je supportować technologią wodorową. Docelowo obstawiłbym jednak napęd bateryjny jako czysty. Chociaż oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę cały łańcuch wartości wytworzenia baterii, to można dyskutować, na ile. Ale temu rozwiązaniu też się mocno przyglądamy. Dziś technologia wodorowa i bateryjna są ze sobą powiązane. W następnych latach to się może zmienić.

W połowie grudnia Pesa zakończyła testy lokomotywy wodorowej na torze w Żmigrodzie. Odbył się także pokaz tankowania wodorem. Jakie będą wasze kolejne kroki?

- Kompletujemy dokumentację. Liczmy, że świadectwo homologacji otrzymamy z końcem marca. Dalej wdrożenie.

Projekt jest otwarty, jesteśmy gotowi do jego komercjalizacji. W przypadku lokomotywy, o której mówimy, przeprowadziliśmy pełną remotoryzację opracowanego wcześniej modelu (SM42), wymieniliśmy zarówno efektory, jak i część energoelektroniczną, nie mówiąc o zasilaniu w postaci ogniwa wodorowego. Myślimy jednak o zupełnie nowej lokomotywie wodorowej. I oczywiście przygotowujemy już pojazd wodorowy pasażerski. W założeniu pracując nad lokomotywą wodorową, chcieliśmy przetestować napęd, ale zrobił się z tego produkt, więc dlaczego go nie skomercjalizować? Stawki dostępu do infrastruktury preferują takie rozwiązania, a zainteresowanie polskich i zagranicznych klientów potwierdza popyt na bezemisyjne, wodorowe lokomotywy manewrowe.

Wejście w technologię wodorową, podobnie jak w przypadku KDP, wynika z naszej strategii. Najpierw była przed nami perspektywa roku 2025, ale dziś patrzymy już dalej, okienko możliwości się przesuwa, a osiągnięcia, które mamy, pozwalają konsekwentnie iść w tę stronę.

A gdybyśmy to okienko zestawili z kalendarzem?

- Prace nad pasażerskim pojazdem wodorowym trwają, jesteśmy gotowi do złożenia oferty przewoźnikom, zakładamy możliwość dostaw w standardowym lead time mniej więcej 36 miesięcy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl