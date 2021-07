Polska firma szykuje rewolucję w transporcie elektrycznym

Polska firma badawczo-rozwojowa pracuje nad rozwiązaniami, które pomogą wprowadzić elektryczną rewolucję do długodystansowego transportu. Koniec z problemem długiego ładowania autokarów czy TIR-ów. Systemy Ekoenergetyki-Polskiej umożliwiają naładowanie pojazdu ciężarowego na 400 km jazdy w niecałe 30 minut.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Rozbudowa infrastruktury - zapowiadana zarówno przez producentów pojazdów użytkowych, jak i operatorów stacji ładowania - skorelowana z wprowadzanymi na rynek rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak nasze systemy ładowania zgodne ze standardami HPC i MCS, pozwolą na ładowanie pojazdów w sposób optymalny. Dostępność infrastruktury i szybki czas ładowania umożliwią sprawne uzupełnienie baterii w dogodnym dla kierowcy miejscu, przez co nie będzie konieczności skomplikowanego planowania trasy przejazdu ciężarówki czy autokaru. Wystarczające będzie doładowanie energii odpowiedniej do pokonania planowanego dystansu - twierdzi Maciej Wojeński, wiceprezes Ekoenergetyki-Polskej.Polska firma ma doświadczenie w projektowaniu oraz eksploatacji pantografowych stacji ładowania. Jest to rozwiązanie przetestowane na setkach autobusów elektrycznych, które użytkowane są w wielu miastach, a postój pojazdu - nawet bardzo krótki - stanowi możliwość do podładowania baterii.Zdaniem dedykowanego zespołu projektowego powołanego w Ekoenergetyce należy wykorzystać powyższe doświadczenie w obszarze pojazdów ciężarowych. Zastosowanie pantografu na elektrycznej ciężarówce to model podobny do systemu eHighway, tyle że rozwiązujący wyzwanie stacjonarnego, bezobsługowego i bardzo szybkiego ładowania baterii.System eHighway przewiduje budowę infrastruktury przewodów elektrycznych ponad istniejącymi obecnie autostradami. Testują go właśnie nasi zachodni sąsiedzi. W czerwcu otwarto kolejny odcinek takiej elektrycznej autostrady na trasie B 462 między Kuppenheim i Gaggenau.- Kierunek ładowania ciężarówek z pantografami wydaje się być bardzo ciekawy, tym bardziej, że jest to model stosowany od lat w elektrycznych autobusach miejskich. Rozwój takiego systemu zależy w dużej mierze od producentów pojazdów. Jeżeli zdecydują się oni na powszechne wprowadzanie takiego rozwiązania do ciężarówek, to my – jako dostawca systemów ładowania – chętnie zaangażujemy się w odpowiednie zaplanowanie takiej infrastruktury na terenie centrów logistycznych, na parkingach autostradowych, przy bazach dla autokarów turystycznych, dworcach autobusowych oraz w punktach serwisowych, tak aby infrastruktura ładowania była przystosowana do naturalnego środowiska w którym funkcjonują pojazdy użytkowe - mówi Michał Pikuła, CTO Ekoenergetyka-Polska.Ekoenergetyka-Polska na bazie doświadczenia wypracowanego w trakcie realizacji infrastruktury ładowania pantografowej dla autobusów miejskich opracowała stosunkowo łatwy do wdrożenia model, odpowiadający potrzebom operatorów transportu ciężkiego. Umożliwia on docelowe ładowanie mocą powyżej 750 kW. System zakłada integrację ze standardem MCS lub wykorzystanie interfejsu pantografowego podwieszonego do konstrukcji samonośnej, niezależnej od hali magazynowej. Tego typu rozwiązanie zaczerpnięte jest z autobusowej bramownicy zastosowanej przez Ekoenergetykę podczas realizacji infrastruktury ładowania autobusów dla Qbuzz w holenderskiej miejscowości Ultrecht.- Niewątpliwie plusem zastosowania infrastruktury do ładowania opartej o pantograf jest łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku ładowania pantografem nie musimy korzystać z kabla, a manewrujący kierowcy nie są narażeni na kolizję z ładowarką, zlokalizowaną na terenie bazy logistycznej - dodaje Michał Pikuła.Działania zespołów inżynieryjnych i technologicznych w centrach badawczo-rozwojowych Ekoenergetyki prowadzą do zaproponowania producentom pojazdów oraz operatorom logistycznym gotowych rozwiązań, adekwatnych do technologii zaimplementowanych w seryjnie produkowanych modelach ciężarówek. Opisywane rozwiązania infrastruktury ładowania uzupełnią oczywiście bardziej tradycyjne modele, jak np. dyspensery montowane między rampami, lub złącza opuszczane do pojazdu za pomocą zwijaków kablowych.