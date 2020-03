Polska firma wygryzie Kapscha? Ma najtańszy system poboru opłat

Jak dowiedział się WNP.PL, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej WB spółka Polcam Systems złożyła ofertę z najniższą ceną w ogłoszonym pod koniec 2019 r. przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony metodą elektroniczną na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica.

Elektroniczne pobory opłat dla pojazdów osobowych

Nowe rozwiązanie poboru opłat oparte o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych pojazdów opracowane przez Polcam Systems we współpracy z innymi spółkami Grupy WB (MindMade i WB Electronics) ma wykorzystywać systemy automatycznego rozpoznawania i identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów do naliczanie opłat na odcinkach płatnych autostrad (videotolling), co znacząco przyśpieszy przepustowość ruchu samochodów w miejscach poboru opłat.- Od ponad półtora roku należąca do Grupy WB spółka Polcam Systems zaangażowana jest w rozwój elektronicznego systemu pobierania opłat opartego o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych. Podpisanie umowy będzie potwierdzeniem kompetencji w zakresie opracowania i dostaw usług poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych - twierdzi Krystian Kaczyński, prezes zarządu spółki Polcam Systems.Zwraca uwagę, że realizacja elektronicznego systemu poboru opłat będzie realizowana przez spółkę ze stuprocentowo polskim kapitałem, co pozwoli państwu zachować nad nim kontrolę. Videotolling ma być dominującą metodą uiszczania opłaty za przejazd. Będzie wykorzystywany obok manualnych systemów poboru opłaty za przejazd, które funkcjonują na państwowych autostradach płatnych.Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego średnio miesięcznie przez punkty poboru opłat 162,4-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A4 Bielany Wrocławskie- Sośnica przejeżdża 2,46 mln pojazdów, z czego 63 proc.(1,55 mln) to samochody o masie do 3,5 t. W przypadku 99-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A2 Konin-Stryków miesięcznie punkty poboru opłat obsługują średnio ponad milion wozów, z czego 68 proc. (0,71 mln) stanowią pojazdy lekkie.

Polcam Systems dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu videotollingu, dostarczy aplikację kliencką i będzie realizowała prace rozwojowe nad systemem. Opcjonalnie na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zintegruje dostarczone rozwiązanie z Nowym Krajowym Systemem Poboru Opłat.Zgodnie z przepisami ustawy o autostradach płatnych w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje opłata za przejazd. Obowiązkowi jej uiszczania podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, określane mianem pojazdów lekkich. Obowiązek pobierana tej opłaty ma Główny Inspektor Transportu Drogowego.Obecnie na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków o długości 99 km i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica o długości 162,4 km wykorzystywane są manualne systemy poboru opłaty za przejazd, w ramach których funkcjonują moduły elektronicznych systemów poboru opłat dla autobusów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.