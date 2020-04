Polska Grupa Lotnicza odstąpiła od zakupu linii lotniczych Condor

Polska Grupa Lotnicza, do której należą Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowała o odstąpieniu od zakupu niemieckich linii Condor Airlines. Oficjalnie nie poinformowano o przyczynach tej decyzji.





Jak przekazała dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiej Grupy Lotniczej Katarzyna Majchrzak, "Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linie lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki".



Przyczyn odstąpienia PGL, właściciela LOT-u na razie nie podano.



"Na tym etapie nie udzielamy więcej informacji" - dodała jedynie Katarzyna Majchrzak.



Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł PAP Biznes wynika jednak, że powodem takiej decyzji Polskiej Grupy Lotniczej był brak spełnienia warunków wejścia w życie tej transakcji, w tym potwierdzenia przez niemiecką linię czarterową jej standingu finansowego.



Niemieckie media już w połowie marca informowały o kłopotach z finalizacją transakcji. Kluczową rolę miał tu odegrać paraliż branży lotniczej, wywołany przez pandemię koronawirusa. Zamknięcie granic doprowadziło bowiem niemalże do zatrzymania ruchu lotniczego.

Polska Grupa Lotnicza, spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia niemieckiej linii Condor.

Transakcja wywołała sporo emocji. Dzięki niej LOT miał awansować w rankingu największych linii lotniczych w Europie. Condor w zeszłym roku przewiózł nieco ponad 9,4 mln pasażerów, LOT z kolei przekroczył barierę 10 mln pasażerów.



"Brawo! Kto nie ma odwagi, ten nie wygrywa: "LOT kupuje niemieckiego przewoźnika. Takiej szansy, ze wszystkimi ryzykami z tym związanymi oczywiście, przed polskim lotnictwem nigdy wcześniej nie było" - ocenił w styczniu tę decyzję prezydent Andrzej Duda.



Premier Mateusz Morawiecki, informując, że "Polska Grupa Lotnicza, do której należy LOT, przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor", podkreślał, że linie wakacyjne Condor to największe tego typu linie w Niemczech. "Bardzo odważny, ale zarazem rozważny ruch Polskich Linii Lotniczych LOT" - ocenił wówczas szef rządu.



Warunkiem przejęcia przez LOT niemieckich linii lotniczych Condor było spłacenie zaciągniętych przez nie państwowych kredytów pomocowych w łącznej kwocie 380 mln euro. Wsparcia tego udzielił niemiecki państwowy bank KfW korzystając z gwarancji finansowych rządu federalnego i władz kraju związkowego Hesja.Dzięki państwowej pomocy Condor mógł dalej funkcjonować po ogłoszeniu we wrześniu 2019 roku upadłości przez swego właściciela, czyli brytyjskie biuro podróży Thomas Cook i oczekiwać na oferty nabywców.Chętnych do przejęcia Condora było więcej. LOT wygrał rywalizację z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull.Transakcja przejęcia niemieckiego przewoźnika przez polską grupę lotniczą miała być sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych.O tym, że przejęcie Condora to stawia przed LOT-em również wyzwania, pisaliśmy tutaj: Condor to nie tylko konfitury, LOT czeka wyzwanie Condor to jedne z większych czarterowych linii lotniczych na świecie, które odprawiają blisko 7 milionów klientów rocznie i kursują do 80 miejsc w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.Siedziba linii znajduje się we Frankfurcie nad Menem, oddziały znajdują się m.in. w Berlinie, Monachium, Dusseldorfie i Hamburgu oraz w wielu miastach Anglii, jak Manchester lub Londyn.Podstawą floty przewoźnika są cztery modele samolotów: siedem samolotów Airbus A320-200, cztery samoloty Airbus A321-200, piętnaście samolotów Boeing B757-300 oraz szesnaście samolotów typu Boeing 767-300 ER.Condor, który jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami na wakacyjnych trasach. Każdego roku około 9,4 mln pasażerów podróżuje na pokładach Condora z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce, jak. np do Las Vegas czy Havana. Jego głównym hubem jest lotnisko we Frankfurcie. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst GmbH zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie około 1,7 mld euroGrupa PGL osiągnęła w 2019 roku przychody na poziomie 1,9 mld euro. Do grupy, oprócz PLL LOT, należą LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services i LS Technics.PLL LOT w 2019 roku przewiózł ponad 10 mln pasażerów, ponad dwa razy więcej niż cztery lata wcześniej. LOT dysponuje flotą 80 samolotów, w tym 15 Boeingami 787 Dreamliner. W swojej ofercie ma ponad 120 połączeń, w tym 18 połączeń dalekodystansowych z Ameryką Północną i Azją.