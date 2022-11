Polska jak Szwajcaria. Przynajmniej dla Holendrów

Od lat tak zdecydowanego wejścia na polski rynek nie odnotowała żadna regularna linia lotnicza. KLM wbija się z ofertą w siatkę regionalnych lotnisk... O ekspansji Grupy Air France-KLM rozmawiamy z Frantiskiem Silingiem, dyrektorem generalnym sprzedaży w Polsce.

Grupa rozwija swoją ofertę w Polsce, wychodząc z Warszawy do innych portów. - Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce jest nadzwyczajny, a infrastruktura bardzo nowoczesna i na wysokim światowym poziomie - zaznacza Frantisek Siling.

Polska jest dla Air France-KLM równie atrakcyjna jak Szwajcaria. Widać to po częstotliwości lotów.

Francusko-holenderska grupa stawia także na rozwój cargo lotniczego w Polsce. Na razie jednak transport będzie odbywał się „na kołach”.

CPK w oczach tego przewoźnika? „Za wcześnie, by wypowiadać się na ten temat”.

Najpierw Kraków, potem Gdańsk, następnie Wrocław i Poznań, a teraz Katowice. Od 15 lat sukcesywnie zwiększacie swoją obecność w portach regionalnych w Polsce. Czemu akurat regiony stały się dla was tak ważne i jaką macie tu strategię?

- Polski rynek jest bardzo dynamiczny, a Grupa Air France-KLM dostrzegła jego potencjał wzrostu. Dlatego zdecydowaliśmy się na dalszą ekspansję w kierunku lotnisk regionalnych, aby zaoferować nowe możliwości podróżowania zarówno dla segmentu korporacyjnego, jak i turystów.

Od 2015 roku Air France i KLM w Polsce rozwijają się bardzo szybko. Otworzyliśmy nowe połączenia – z Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania oraz - ostatnio - z Katowic.

To dowodzi, że Polska stała się ważnym europejskim rynkiem dla naszej grupy. Wraz z Katowicami oraz istniejącymi połączeniami z innych polskich miast KLM oferuje obecnie do 68 lotów tygodniowo z i do Polski.

"KLM zaczął koncentrować się na lotniskach regionalnych - i ta strategia się sprawdza"

Po prawie 60 latach lotów tylko z Warszawy, KLM zaczął koncentrować się na lotniskach regionalnych - i ta strategia się sprawdza. Wszystkie miasta w Polsce, do których latamy, są ważnymi ośrodkami biznesowymi o intensywnych kontaktach z zagranicą, stąd ważną i liczną grupę naszych pasażerów stanowią osoby podróżujące służbowo. Co więcej, nowe połączenia lotnicze oferowane przez nasze linie, ułatwiają napływ zagranicznych firm i inwestorów, co wpływa na rozwój gospodarczy regionów.

Nowe trasy z Polski są również intensywnie wykorzystywane przez ruch turystyczny w obu kierunkach. Zainteresowanie Polską wciąż rośnie. Zagraniczni goście poszukują nowych, nieodkrytych atrakcji turystycznych. Mamy nadzieję, że trasa Katowice-Amsterdam będzie tak samo opłacalna, jak inne nasze trasy z Polski.

Lotnisko Chopina było dla Air France-KLM przez lata najistotniejsze

Jaką główną różnicę dostrzegacie między Warszawą a regionalnymi lotniskami?

- Lotnisko im. Chopina obsługuje przede wszystkim stolicę – Warszawę i jej okolice – a jednocześnie stanowi największy port lotniczy w Polsce. Przekłada się to na skalę pasażerów. Przez port lotniczy Chopina podróżuje największa część klientów Air France-KLM.

Jak wspomniałem, lotnisko Chopina ma wyjątkową lokalizację - znajduje się w stolicy Polski, gdzie obok międzynarodowych korporacji, siedziby posiadają również organizacje rządowe, dyplomatyczne i inne podmioty międzynarodowe. Dlatego ogólnie możemy zaobserwować nieco inną strukturę podróżnych z nieco większym udziałem ruchu międzynarodowego do Warszawy.

Moim zdaniem rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce jest nadzwyczajny, a infrastruktura bardzo nowoczesna i na wysokim, światowym poziomie.

Lotniska regionalne są równie ważne dla naszego ruchu, jak Warszawa, ponieważ zapewniają dogodną komunikację z regionów, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w tak dużym kraju, jak Polska.

Lotniska regionalne, ze względu na ich lokalizację, niekiedy wyróżnia specyficzna grupa pasażerów. Na przykład w Gdańsku taką grupę stanowią marynarze i klienci związani z przemysłem morskim, a Kraków charakteryzuje się sporym ruchem zagranicznych turystów. Oczywiście poza wspomnianymi grupami, ze wszystkich portów regionalnych korzystają klienci biznesowi i turyści z Polski.

Jeszcze więcej cargo lotniczego, ale na razie "na kołach"

Jako grupa jesteście ważnym graczem na europejskim rynku cargo. W Polsce aktywnie się rozwijacie, choć pewien niedosyt można odczuwać. W jaki sposób zamierzacie zwiększyć u nas swoją obecność w tym segmencie?

- Jeśli chodzi o przewozy towarowe, to Polska jest na drugim miejscu wśród krajów Europy Wschodniej i Środkowej pod względem przychodów z eksportu. To dla nas bardzo ważny rynek, który miesięcznie eksportuje około 4 tysięcy ton towarów.

Udział Grupy Air France-KLM Cargo w polskim rynku wynosi obecnie około 13 procent. Przewozy towarowe są tutaj realizowane z wykorzystaniem transportu drogowego z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Krakowa do naszych portów bazowych w Amsterdamie (SPL) lub Paryżu (CDG), skąd cargo jest transportowane na trasach dalekiego zasięgu, z wykorzystaniem naszych samolotów.

Pilne przesyłki o niewielkich gabarytach podróżują natomiast jako cargo ekspresowe naszymi samolotami wąskokadłubowymi od razu z Polski. Duże przesyłki, z uwagi na ograniczenia załadunkowe samolotów na trasach z i do Polski, muszą najpierw podróżować ciężarówkami, a dopiero potem naszymi samolotami.

Patrząc na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i dotychczasową aktywność zachodnich, regularnych linii lotniczych: to Lufthansa wiodła w naszym regionie prym. Widać, że i Air France-KLM ma spory apetyt... Jak chcecie rozwijać się tutaj w najbliższych latach i który z krajowych rynków jest tym faktycznie wybijającym się?

- Region Alpy, Bałkany i Europa Środkowa, w którym się znajdujemy, obejmuje 11 krajów, a w nich 22 miasta, dokąd oferujemy loty samolotami Air France i KLM.

W tym bardzo zróżnicowanym kulturowo regionie, który zamieszkuje około 20 różnych narodowości, znajdują się Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Słowenia, Serbia, Chorwacja, Austria i Szwajcaria.

To bardzo różne rynki zarówno pod względem obrotów, jak i struktury pasażerów – od niewielkich portów, skąd oferujemy loty sezonowo, głównie turystom (np. Dubrownik, Innsbruck, Salzburg), po porty w Szwajcarii i w Polsce, z których latamy nawet do 8 razy dziennie do naszych portów bazowych w Amsterdamie i Paryżu. Najstarsza nasza baza w regionie to Budapeszt, gdzie działamy od ponad 90 lat, a najmłodsza to Katowice – z nową trasą KLM do Amsterdamu od 30 października b.r.

Holendrzy pozazdrościli Niemcom i dlatego mocniej wchodzą do Polski?

Polska ma tu jakąś specyfikę?

- Jest zdecydowanie wyróżniającym się rynkiem, który od 5 lat odnotowuje silny wzrost.

Inauguracja nowego połączenia z Katowic jest potwierdzeniem zaufania, jakie KLM pokłada w Polsce. Jest ona dla nas wyjątkowym rynkiem, a strategia otwierania tras z regionalnych portów lotniczych do tej pory odnosi widoczne sukcesy.

Jaki wpływ będzie miało na Air France-KLM powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego?

- Jeśli chodzi o CPK w Polsce, to jest za wcześnie, abyśmy wypowiadali się na ten temat.

Grupa Air France-KLM korzysta z dwóch portów bazowych – Schiphol w Amsterdamie, jako baza dla siatki połączeń KLM, oraz lotnisko im Charlesa de Gaulle'a w Paryżu, które jest sercem siatki lotów Air France. Jako grupa odnosimy korzyści z tzw. systemu podwójnego hubu. W tej chwili nie mamy w planach zmiany tego systemu.

Jak problem z dostępem do ludzi wpływa obecnie na rozwój waszych linii?

- KLM był kilkakrotnie zmuszony do podjęcia pewnych działań w celu zapewnienia stabilności operacyjnej - względem klientów, jak też po to, aby zmniejszyć presję na przeciążony personel własny i lotniska Schiphol. Odczuwamy szczególne braki, jeśli chodzi o personel techniczny i pracowników IT.

Sytuacja i liczba wakatów zmienia się dynamicznie z tygodnia na tydzień. Na szczęście widzimy, że jest dużo chętnych osób, gotowych rozpocząć pracę dla KLM. Zatem ufamy, że problem z brakiem pracowników nie będzie trwał długo.

Większość zakłóceń ze względu na niedobór personelu zdarzała się i zdarza w naszym porcie bazowym Schiphol.

