Polska kluczowa dla Chin. Bez nas upadnie wielki projekt

Jedyną i największą bramą Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku są Małaszewicze, co istotne z perspektywy Polski, nie ma żadnych przesłanek, aby sytuacja miała ulec zmianie, ponieważ innych szklaków po prostu nie ma - ocenia raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Bezpośrednio po rozpoczęciu wojny w Ukrainie wiele firm wycofało się z głównej kolejowej trasy Nowego Jedwabnego Szlaku prowadzącej przez Rosję i Białoruś. Reanimacji ruchu pociągów podjął się rząd Chin, mocno go dotując.

Skierowanie ruchu korytarzem transkaspisjkim spaliło na panewce. Z gry wypadł Kaliningrad. Z powodu wojny oczekiwań nie spełni szumnie zapowiadany węgierski terminal East-West Gate.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd chce rozwijać Małaszewicze. Ostatnio PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze, co ułatwi ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Jak przypomina Jakub Walczak, autor opracowania rozdziału pt. "Wojna na Ukrainie i jej wpływ na międzynarodową logistykę", bezpośrednio po rozpoczęciu przez Rosję działań militarnych wiele firm wycofało się z głównej kolejowej trasy Nowego Jedwabnego Szlaku prowadzącej przez Rosję i Białoruś, z jednej strony z powodów etycznych, z drugiej ze względu na brak ubezpieczeń od działań wojennych w transporcie lądowym i niepewności względem ewentualnej eskalacji konfliktu zbrojnego oba te kraje. W efekcie obroty w Małaszewiczach, największym polskim suchym porcie, gwałtownie spadły. Co więcej, pociągi jadące z Chin przez Ukrainę zostały natychmiast przekierowane na Węgry.

Reanimacji ruchu pociągów na szlaku kolejowym łączącym Azję z Europą podjął się rząd Chin, mocno go dotując.

- Szybko okazało się, że transport kolejowy jest tańszy, a czas przewozu bardzo krótki. W szczytowym momencie osiągając nawet osiem dni między terminalami Chongqing, Chengdu i Xi’an a Małaszewiczami, dostarczając konkurencyjne rozwiązanie. W szczególności dla importerów, którzy wymagali dostawy w krótkim czasie, szybszym niż transport morski, a transportu lotniczego nie brali pod uwagę ze względu na koszty - mówi Jakub Walczak.

Połączenie kolejowe na Nowym Jedwabnym Szlaku sprawdza się

Jak wskazuje raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego, ogromny popyt na alternatywne szlaki transportowe między Azją, a Europą spowodował renesans tzw. korytarza transkaspisjkiego (tzw. Middle Corridor, przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne). Deklarowany czas przewozu 40-45 dni, wydawał się akceptowalny, jednak ilość masy towarowej zaczynała się również i na tej nitce gwałtownie zwiększać, wystawiając na próbę przepustowość szlaku, a w szczególności terminali i portów na trasie.

Po kilku tygodniach czas przewozu w 2022 roku wydłużył się do blisko 60 dni, a firmy w pogoni za dostarczeniem swoich produktów do odbiorców na czas zaczynały stopniowo wracać na główną trasę kolejową przez Rosję, widząc, iż czas przewozu jest prawie pięciokrotnie krótszy, a sam koszt jest niższy o ponad połowę.

Zdaniem Jakuba Walczaka, Nowy Jedwabny Szlak przeszedł wielką próbę swojej wartości. Zaraz po wybuchu wojny rynek był sceptyczny co do przyszłości transportu kolejowego między Chinami i Europą, a w szczególności do losu jego głównej nitki prowadzącej przez Rosję. Jednak po początkowym spadku popytu, kolej odżyła, i to mimo że gospodarka chińska na skutek specyficznego podejścia władz do walki z pandemią pracuje nierytmicznie, czego efektem są m.in. kongestie w hubach przeładunkowych (latem czas przejazdu pociągu z Chin do Małaszewicz wydłużył się prawie dwukrotnie). Swoje robi też zwiększony import chińskich produktów przez przypartą do muru zachodnimi sankcjami Rosję.

- Dla transportu towarów z Chin do Europy transport kolejowy pozostaje najlepszym rozwiązaniem. Zamówienia zostały przesunięte na szlak kolejowy z uwagi na ryzyka związane z transportem morskim, takimi jak brak miejsca na statkach czy wydłużony transit time - mówi Jakub Walczak.

Biorąc pod uwagę, że na skutek kongestii transport ładunków może trwać dłużej niż w czasach przed pandemią i wojną, szlak lądowy jest dwa, trzy razy szybszy niż morski.

Węgry wybudowały terminal na próżno, wojna pokrzyżowała plany

Jak przypomina raport, przed wybuchem wojny można było usłyszeć wiele opinii zapowiadających odebranie ładunków Małaszewiczom. Tymczasem terminal w stolicy Węgier nie był w stanie zwiększyć swoich możliwości. Przeładunki w Kaliningradzie są ograniczone przez przepustowość portu a także napiętą sytuację polityczną między Rosją, Litwą i Unią Europejską. Otwarty w październiku 2022 r. węgierski terminal East-West Gate w Fenyeslitke przy granicy z Ukrainą mogący obsłużyć 1 mln TEU rocznie mógł rzeczywiście stanowić dla Małaszewicz konkurencję, ale wybuch wojny wszystko zmienił. Zniszczenie infrastruktury kolejowej na granicy między Ukrainą i Rosją oraz sam konflikt zbrojny nie pozwalają na wykorzystanie w jakimkolwiek stopniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej w tranzycie między Chinami a Węgrami. Dziś o East-West Gate mówi się przede wszystkim w kontekście transportu zboża z Ukrainy do portów nad Adriatykiem.

- Aktualnie jedyną i największą bramą Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku są Małaszewicze, co istotne z perspektywy Polski, nie ma żadnych przesłanek, aby sytuacja miała ulec zmianie, ponieważ innych szklaków po prostu nie ma. Niemniej kluczową kwestią pozostaje przepustowość - podkreśla Jakub Walczak.

Kongestie nie powstają jedynie przez mniejszą wydajność samych terminali w Małaszewiczach, lecz również z tą kwestią borykają się terminale graniczne w Chinach, stacje rozrządowe, terminal w Brześciu, i zapewne - wciąż tylko jeden most na Bugu, po którym przejeżdżają wszystkie pociągi z i do Małaszewicz. Na znaczeniu zyskuje również terminal w Siemianówce na północ od Hajnówki, który zwiększa liczbę obsługiwanych pociągów z roku na rok, a dzięki wykorzystaniu przejścia granicznego przez Świsłocz omija kongestie w Brześciu.

Zdaniem Jakuba Walczaka, to wszystko oznacza, że Polska, a w szczególności Małaszewicze przestają odgrywać rolę pełniącego obowiązku hubu na Nowym Jedwabnym Szlaku w Unii Europejskiej, a stają się pełnoprawnym hubem.

- Aby utrzymać ten stan rzeczy i korzyści zarówno dla Polski, jako kraju docelowego i tranzytowego dla reszty części Europy dla pociągów z Chin, należy bezzwłocznie przystąpić do modernizacji infrastruktury, rozbudowy alternatywnych przejść granicznych oraz budowy alternatywnego mostu na Bugu, który jest kluczowy do zachowania przepustowości na szlaku kolejowym - mówi Jakub Walczak.

Rządowe plany rozbudowy Małaszewicz nadal aktualne

Snute od lat plany zwiększenia przepustowości Małaszewicz i to aż o trzy raz i stworzenia tam parku logistycznego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zaczęły nabierać realnego kształtu. W styczniu tego roku spółka Cargotor, należąca do PKP Cargo, złożyła do CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie inwestycji. Chodziło o niebagatelną kwotę około 1,6 mld zł. To 50 proc. szacowanych wtedy kosztów całego projektu. W czerwcu Komisja Europejska odmówiła jednak finansowania. Wobec sytuacji na wschodniej granicy UE nie uznano projektu za pilny. Ma go dokończyć państwo.

Goszczący we wrześniu w Białej Podlaskiej premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd chce rozwijać port przeładunkowy PKP Cargo w Małaszewiczach dla dobra handlu w całej Polsce, dodając, że z oczywistych względów nie dotyczy to towarów z Białorusi i Rosji objętych embargiem.

W listopadzie PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Trakcja umowę za 123 mln zł netto na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze. Dzięki temu po polskiej stronie granicy zwiększy się przepustowość sieci kolejowej .

