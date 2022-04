Polska kolej jest coraz bardziej ekologiczna

Uczestnicy panelu „Zielony Transport” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówili, jakie działania podjęły już spółki, którymi kierują, aby ich tabor kolejowy był bardziej ekologiczny. Nie mają wątpliwości, że inwestycje w zielone rozwiązania są konieczne.

Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Ireneusz Merchel zwrócił uwagę, że na proces tworzenia bardziej przyjaznej środowisku kolei wpływ ma zarządca infrastruktury, dostawcy, a także geopolityka.

- Podejmujemy wszelkie działania w tym kierunku. Od 2016 r. montujemy oświetlenie ledowe i fotowoltaikę. Już 17 proc. naszych budynków, których mamy dużo, wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne – wyliczył.

Według prezesa PKP PLK podstawową rzeczą z punktu widzenia zielonego transportu jest to, czy trakcja elektryczna jest ekologiczna, czy nie.

- 100-150 tirów generuje takie zanieczyszczenie, co jeden pociąg. To nieporównywalnie mniejsze koszty dla klimatu. Oczywiście lepiej, kiedy trakcja jest elektryczna niż spalinowa, ale trzeba mieć z tyłu głowy, gdzie energia powstaje. Współpracujemy z NCBR i innymi spółkami kolejowymi w sprawie rozwiązań, gdzie energia będzie tworzona i wykorzystywana jest np. rekuperacja. Te działania muszą przynieść skutek – podkreślił.

Tabor PKP Intercity w 100 proc. ekologiczny do 2030 roku?

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zaznaczył, że zarządzana przez niego spółka mocno zmieniła się na przestrzeni ostatnich 5-6 lat.

- Mamy dużo więcej taboru, nowoczesne pojazdy, wagony i lokomotywy, które mają za zadanie obniżyć zużycie energii. Wprowadziliśmy liczniki do tych pojazdów. Możemy myśleć o dostosowywaniu jazdy tak, żeby osiągnąć jak najlepsze parametry ekologiczne – powiedział Marek Chraniuk. – Myślę, że niedługo 100 proc. energii na kolei to będzie energia zielona. Chcemy mieć do 2030 r. 100 proc. pojazdów ekologicznych, który posłużą do przewiezienia 88 mln pasażerów.

Prezes przypomniał, że 86 proc. społeczeństwa już teraz ocenia kolej jako transport ekologiczny.

- Trzykrotnie mniej śladu węglowego pozostawiamy jadąc pociągiem niż podróżując samochodem – wskazał.

Podkreślił też wagę inwestycji w infrastrukturę polegających na przebudowie torów, co umożliwia szybsze przejazdy.

- Każde 10 minut krócej to 10 minut więcej pasażerów – tak mówią badania wykonane np. w Hiszpani – stwierdził Marek Chraniuk.

