Polska lokomotywa wodorowa dostała świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji lokomotywy wodorowej PESA wydał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - poinformowała w czwartek PESA Bydgoszcz.

Koncepcja i projekt lokomotywy to dzieło konstruktorów PESA. Przy jego realizacji spółka z Bydgoszczy współpracowała z krajowymi i zagranicznymi partnerami technologicznymi.

Jak podano, prace nad implementacją napędów wodorowych do pojazdów szynowych rozpoczęto w 2019 roku. Wtedy podjęto decyzję, że pierwszą maszyną będzie lokomotywa manewrowa SM42-6Dn.

"Cieszę się, że mogłem podpisać dopuszczenie do eksploatacji dla pierwszej wyprodukowanej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym. Ten przypadek był szczególny, bo zarówno europejskie jak i krajowe przepisy nie określają wymagań dla napędu wodorowego w pojeździe kolejowym. Dlatego dla UTK było to bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że pojazdów kolejowych o napędzie wodorowym będzie przybywać, bo dzięki temu kolej staja się bardziej przyjazna dla środowiska" - powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cytowany w komunikacie PESA.

PESA pracuje nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji elektrycznej i ogniw wodorowych

Z kolei prezes PESA Krzysztof Zdziarski zapowiedział, że kierowana przez niego firma pracuje nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji elektrycznej i ogniw wodorowych.

Dopuszczono do eksploatacji lokomotywa jest wyposażona w zero emisyjny napęd wodorowy; za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa wodorowe o łącznej mocy 170 kW - podano w komunikacie.

"Poprzez baterię trakcyjną zasilają one cztery asynchroniczne silniki trakcyjne o mocy 4x180 kW, co pozwala na rozwijanie prędkości do 90 km/h. Wodór pobierany jest ze zbiorników o łącznej pojemności 175 kg. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową lokomotywy" - czytamy w komunikacie PESA.

Lokomotywa została wyposażona w system jazdy autonomicznej

Podkreślono, że lokomotywa została wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz system rozpoznawania przeszkód.

