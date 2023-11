Polska musi zainwestować, by dobrze zarobić na ukraińskiej kolei

To ostatni moment, kiedy Polska może powalczyć o utrzymanie części przewozów z Ukrainy oraz przygotować dobry grunt logistyczny pod przyszłą odbudowę Ukrainy - uważa Marcin Witczak, prezes zarządu Laude Smart Intermodal.

We wrześniu eksport ukraińskich produktów rolnych wyniósł 3,6 mln t, jednak, aby rolnictwo pozostało kluczową gałęzią tamtejszej gospodarki, wartość ta powinna wzrosnąć do ok. 6 mln t miesięcznie. Dziś jest to praktycznie niewykonalne tylko przez ukraińskie porty.

- Zboże można eksportować różnymi drogami, ale już materiały budowlane i elementy wyposażenia, choćby tylko z racji położenia najważniejszych fabryk i lokalizacji klientów, bez wątpienia najłatwiej i najszybciej wieźć właśnie przez Polskę - mówi Marcin Witczak.

Jak zauważa, polscy przewoźnicy i polskie porty konkurują nie tylko z portami rumuńskimi, lecz także z przewozami realizowanymi południowym szlakiem, przez Słowację i Czechy do Niemiec.

- Nie wiem, czy było to do uniknięcia, biorąc pod uwagę masę towarów, które Ukraina musi wywieźć, ale – tak czy inaczej – ideologizowanie przewozów zawsze prowadzi do tego, że tracą firmy i ludzie - podsumowuje Witczak.

Tymczasem przywrócenie zdolności w portach czarnomorskich i małych, rzecznych, położonych nad Dunajem może zdecydowanie zmienić reguły gry w logistyce przewozów zboża.

- To naprawdę ostatnia okazja, by odrzucając emocje, postawić na realizację inwestycji w infrastrukturę, które pozwolą na przedstawienie Ukrainie długoterminowej, realnej i efektywnej oferty przewozów. Oferty, która będzie atrakcyjna również przy otwartych szlakach czarnomorskich - podkreśla menadżer.

- Za chwilę – i wspominam o tym z pełną świadomością – drożne linie kolejowe o odpowiedniej przepustowości będą niezbędne do transportu zarówno tego, co Ukraina eksportuje, jak i materiałów do odbudowy kraju. Nie mamy czasu, żeby zastanawiać się zbyt długo. Potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę nadgraniczną po polskiej stronie. Nie interesują nas plany, ważne są konkrety. Inni to robią, dlaczego my ciągle czekamy? - dodaje Witczak.