Polska otwiera się na Azję Centralną. LOT będzie latał do Uzbekistanu.

Uzbeckie władze lotnicze wydały zezwolenie dla LOT-u na regularne połączenia lotnicze na trasie Warszawa - Taszkent. Będzie to drugie po Astanie (Kazachstan) połączenie regularne w Azji Centralnej realizowane przez polskiego narodowego przewoźnika.

Agencja Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Transportu Republiki Uzbekistanu wydała PLL LOT zezwolenie na wykonywanie regularnego połączenia lotniczego na trasie Warszawa - Taszkent – Warszawa.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego w połowie sierpnia 2023 r. na oficjalnej stronie internetowej ww. agencji, połączenie to ma być obsługiwane przez samolot Boeing-737-8MAX. Zezwolenie wydano w oparciu o Umowę między Rządem RP a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej zawartej w Warszawie w 1995 r.

W czerwcu 2023 r. PLL LOT informowały, iż „pierwszy samolot do stolicy Uzbekistanu wystartuje 23 lutego 2024 r. o godzinie 23. i wyląduje w Taszkencie o godzinie 9.05 czasu lokalnego”. Zapowiadano wówczas, że nowe połączenie ma umożliwiać dogodną przesiadkę w Warszawie pasażerom podróżującym do innych krajów Europy Środkowej, Zachodniej, czy też Skandynawii. Będzie to drugie po Astanie (Kazachstan) połączenie regularne w Azji Centralnej realizowane przez polskiego narodowego przewoźnika.

Połączenie lotnicze z Uzbekistanem będzie wsparciem dla relacji z Polską

Uruchomienie bezpośredniego, regularnego połączenia lotniczego pomiędzy Polską a najludniejsza centralnoazjatycką republiką będzie ważnym wsparciem dla dwustronnych relacji gospodarczych. Przedstawiciele kręgów biznesowych na przestrzeni wielu lat podkreślali, że jego brak jest jednym z elementów utrudniających ekspansję w Uzbekistanie.

Połączenie będzie ułatwiać współpracę w wielu różnych dziedzinach, w tym w sferze szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrosła liczba studentów z Uzbekistanu, a uczelnia wyższa z nad Wisły – Collegium Humanum otworzyła filię w tym kraju.

Oprócz LOT-u zgodę na uruchomienie połączeń w połowie sierpnia otrzymały od uzbeckich władz także dwie inne lotnicze. IndiGo, największy indyjski przewoźnik, będzie mógł latać na trasie Nowe Delhi-Taszkent- Nowe Delhi, a malezyjskie linie Malinda przewiozą pasażerów z Kuala Lumpur do stolicy Uzbekistanu i z powrotem.

Uzbekistan korzysta z przeprowadzonej reformy lotnictwa cywilnego

W ostatnich latach władze uzbeckie czynią starania na rzecz zwiększenia siatki połączeń lotniczych. Beneficjentem tego stał się także m.in sąsiedni Kazachstan.

Władze Uzbekistanu już kilka lat temu zdecydowały się na reformę lotnictwa cywilnego. W 2018 r. prezydent podpisał dekret dotyczący modernizacji tej branży. Wcześniej w tym samym roku władze zawarły umowę z Bankiem Światowym w zakresie świadczenia usług doradczych. Reformy uzbeckiego lotnictwa prowadzone w ostatnich latach dotyczą wielu obszarów: reorganizacji narodowego przewoźnika, modernizacji infrastruktury oraz działań na rzecz zwiększenia liczby przewoźników na rynku.

