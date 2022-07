Polska potrzebuje pomocy technicznej do transportu zboża z Ukrainy

Po to, by usprawnić transport zboża z Ukrainy, potrzebujemy pomocy technicznej, czyli kontenerów, wózków, urządzeń przeładunkowych - poinformował w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, zwrócił się do Komisji Europejskiej o udzielenie Polsce pomocy technicznej w transporcie zboża z Ukrainy. "Potrzebujemy kontenerów, wózków, urządzeń przeładunkowych na granicy" - powiedział. Dodał, że bez tego bardzo trudno będzie zrealizować oczekiwania Ukrainy, czyli przewieść ok. 4-5 mln ton zbóż.

Zaznaczył, że obecnie przygotowywane są szlaki komunikacyjne, m.in. nabrzeże portowe w Gdańsku, usprawniany ma być także przeładunek na granicy z wagonów szerokotorowych na wąskotorowe.

"Jeśli otrzymamy pomoc techniczną, to każda ilość zboża zostanie przez Polskę sprawnie przewieziona" - wskazał minister. Dodał, że jeśli dojdzie do odblokowania portów na Morzu Czarnym, to kryzys żywnościowy zostanie zażegnany. "Jeśli nie, to tylko międzynarodowa pomoc Polsce i Rumunii może doprowadzić do skutecznego przewozu zbóż. My takich możliwości nie mamy" - powiedział.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl