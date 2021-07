Polska robi krok ku budowie największego portu na Bałtyku

Rozbudowa DCT to krok do budowy największego portu na Bałtyku. To także logiczny projekt budowy hubu logistycznego w Gdańsku. A trzeba podkreślić, że towary, który tu wpływa, tu jest clony, tu część zostaje część podatków od firm, tu następują rozliczenia finansowe - oznajmił premier Mateusz Morawiecki, na konferencji prasowej z okazji wyboru wykonawcy budowy Baltic Hub 3 w Porcie Gdańsk.

DCT Gdańsk jest obecnie największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

Nowa inwestycja jeszcze bardziej zwiększy możliwości przeładunkowe w obrębie Portu Gdańsk.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że dzięki rozbudowie przybędzie wiele dobrze płatnych miejsc pracy.

„Rozbudowa portu to jednocześnie bardzo duża szansa dla Polski.” - mówi Mateusz Morawiecki @MorawieckiM, Prezes Rady Ministrów podczas konferencji w @PortGdanskZMPG pic.twitter.com/rV8c9z5xES — Port of Gdańsk (@PortGdanskZMPG) July 26, 2021

Mamy już największy terminal

