Cargounit, polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw, pozyskała finansowanie w wysokości 1,5 mld złotych na potrzeby rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cargounit, polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisała w lipcu 2023 roku umowy refinansowania z polskimi i zachodnioeuropejskimi instytucjami finansowymi.

Nowa platforma finansowania w wysokości 1,5 mld zł (ok. 338 mln euro) składa się z kredytu terminowego, kredytu private placement, kredyt odnawialnego oraz kredytu inwestycyjnego.

Grupa dziewięciu banków i inwestor instytucjonalny

Finansowanie obejmuje kredyty oparte o formułę sustainability-linked loan w celu zapewnienia środków na zakup przyjaznych środowisku lokomotyw wielosystemowych Vectron MS od Siemens Mobility oraz lokomotyw jednosystemowych Gama Marathon od Pesa Bydgoszcz.

Grupa dziewięciu banków i inwestor instytucjonalny udzielą spółce finansowania: PKO Bank Polski, DWS, ING Bank, Siemens Bank, Bank Pekao, ABN AMRO, Societe Generale, Erste Group Bank AG, La Banque Postale i BOŚ Bank.

- Cieszymy się z podpisania nowych umów finansowania ustanawiających platformę finansową, opartą o formułę sustainability-linked, z wiodącymi europejskimi instytucjami finansowymi zaangażowanymi w finansowanie taboru kolejowego. Jest to oznaka zaufania w realizację naszej strategii zbudowanej na programie unowocześnienia floty lokomotyw - mówi Łukasz Boroń, prezes Cargounit.

Cantor Fitzgerald Europe był wyłącznym doradcą finansowym Cargounit w związku z finansowaniem. Doradztwo prawne przy transakcji było świadczone przez kancelarie Clifford Chance oraz Norton Rose Fulbright.

Wsparcie dla projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza

Cargounit zapewnia, że jest największą polską firmą zajmującą się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jednym z największych tego typu podmiotów w Europie. Spółka posiada blisko 200 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych.

W 2020 r. proc. udziałów w Cargounit zostało przejętych przez fundusz Three Seas Investment Initiative Fund (3 Seas IIF), czyli Fundusz Trójmorza, któremu doradza Amber Infrastructure Group.

Fundusz Trójmorza jest narzędziem inwestycyjnym służącym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza. Pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Docelowo Fundusz będzie dysponować od 3 do 5 mld euro, które zainwestuje w projekty o łącznej wartości do 100 mld euro.

