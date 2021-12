Polska spółka wchodzi na rynek transportowy w Niemczech. Z pomocą PFR

Laude Smart Intermodal, polska spółka działająca na rynku transportu intermodalnego, rozpoczyna ekspansję na rynku niemieckim. Inwestycja realizowana wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI, pozwoli spółce zaoferować usługi transportu intermodalnego z zastosowaniem własnych rozwiązań technologicznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Przewozy kontenerowe

Fundusz, zgodnie z przyjętą strategią, pozostanie inwestorem mniejszościowym i obejmie pakiet 49 proc. udziałów w spółce Laude Assets. Większościowym udziałowcem i zarządzającym operacyjnie projektem, będzie Laude Smart Intermodal. To powstała w 2008 roku spółka z branży transportu, spedycji i logistyki.Głównym źródłem przychodów grupy Laude jest sprzedaż przewozów kontenerowych na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Laude Smart Intermodal opracował i opatentował nowoczesny sposób przewozu ładunków w specjalistycznych kontenerach stalowych, dzięki którym można wyeliminować koszty opakowań, zabezpieczeń towaru i przeładunku, jednocześnie zwiększając tonaż przewozu.Inwestycja w Laude Assets to osiemnasty projekt współfinansowany przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI. Dotychczas fundusz inwestował wspólnie z polskimi przedsiębiorcami w projekty związane z branżą budowlaną i deweloperską, produkcji maszyn, recyklingu metali wysokocennych, IT czy turystycznej. Łączne zaangażowanie funduszu w projekty międzynarodowe wynosi ponad 80 milionów euro.Rolą Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest wspieranie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz współinwestuje z polskimi firmami w projekty zagraniczne, zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield i brownfield), oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub eskpozycji dłużnej, fundusz dzieli ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.