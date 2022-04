Polska stała się wielkim logistycznym hubem. Przylatują samoloty, pomoc jest segregowana, paletowana i trafia na ukraińskie ciężarówki albo na pociągi - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Jako RARS realizujemy szereg różnego rodzaju zadań na rzecz Ukrainy, są to przede wszystkim działania związane z transportami humanitarnymi, które docierają najpierw do Polski, a później na Ukrainę - powiedział Michał Kuczmierowski.

Polska stała się wielkim logistycznym hubem - zaznaczył. W sobotę (2 kwietnia) dotarł na Ukrainę największy z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych liczący 120 wagonów, zawierających 1500 ton żywności.

W związku z tym transportem do Charkowa trafiło 500 ton żywności, a do Zaporoża 1000 ton.

"Jako RARS realizujemy szereg różnego rodzaju zadań na rzecz Ukrainy, są to przede wszystkim działania związane z transportami humanitarnymi, które docierają najpierw do Polski, a później na Ukrainę" - powiedział Kuczmierowski podczas rozmowy w Programie III Polskiego Radia.

Oznajmił, że "Polska stała się wielkim logistycznym hubem (parkiem logistycznym, w którym wykonywane są wszelkie czynności związane z transportem ładunków przeznaczonych do przewozu krajowego i międzynarodowego - red.)".

W sobotę dotarł na Ukrainę największy z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych zorganizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych liczący 120 wagonów, zawierających 1500 ton żywności.





🇺🇦 Dziś do Charkowa i Zaporoża w transporcie zorganizowanym przez @PremierRP oraz #RARS dotarło ponad 120 wagonów czyli 1500 ton żywności. Transport jest największym z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych.#PomagamUkrainie pic.twitter.com/BYrrSloQmk — Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (@RARS_GOV_PL) April 2, 2022

Jak przekazał Kuczmierowski, w związku z tym transportem do Charkowa trafiło 500 ton żywności, a do Zaporoża 1000 ton.

"Do tej pory 30 państw przekazało pomoc humanitarną o równowartości ok. 230 mln złotych - tak wynika z deklaracji; Niemal 100 pociągów wyjechało na Ukrainę i niezmierzona liczba ciężarówek. W tym samym czasie Polska udzieliła pomocy na ok. 300 mln zł" - poinformował. "Liczymy też pomoc Ukraińcom, którzy przebywają na terenie Polski" - dodał.

"Jest jeszcze niezmierzona skala pomocy oddolnej, udzielanej przez zwykłych ludzi, organizacje charytatywne. To wyjątkowa mobilizacja na niewyobrażalną skalę, Polacy się zjednoczyli w pomaganiu naszym sąsiadom" - podkreślił Kuczmierowski.

Pytany o źródło środków, które przeznaczane są przez RARS na pomoc dla Ukraińców prezes odpowiedział, że w większości są to źródła budżetowe. "Są to środki, które KPRM przeznacza na zabezpieczenie działań Agencji" - wyjaśnił.

Kuczmierowski zaznaczył, że ważne jest, aby pomagać w sposób skuteczny. "Dzisiaj wśród priorytetów jest żywność, leki. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami ambasady Ukrainy: oni wskazują, które obszary są istotne, gdzie potrzebują wsparcia" - powiedział.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego br. Od tego czasu - jak poinformował PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski - na Ukrainę wyjechały 73 pociągi ze wsparciem z Polski i innych krajów Europy.

Głównie wysyłane są leki i żywność, które w wielu miejscach są priorytetami pomocy humanitarnej, ale również artykuły medyczno-higieniczne, namioty, łóżka, koce.

Wysyłane są także karetki, wozy strażackie, agregatory prądotwórcze, transformatory i zestawy do internetu satelitarnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl