Polska sztuczna inteligencja przebija Chata GPT

Do wykorzystującego sztuczną inteligencję rozwiązania firmy Snarto w niecałe pół roku „przypięto” 10 tys. ciężarówek. Ma ono przełożyć się na mniej pustych kilometrów i lepszy wynik całej polskiej branży transportowej.

- Nasz system działa jak żywy organizm tu i teraz. Przelicza wszystkie możliwości w danym scenariuszu co sekundę i wybiera najlepsze rozwiązanie dla wszystkich pojazdów - mówi w rozmowie z WNP.PL Adrian Mirowski, CEO firmy Snarto, oferującej usługi dla przemysłu logistycznego oparte o sztuczną inteligencję. Chodzi o optymalne działanie całego organizmu transportowego, a nie rywalizowanie coraz niższą ceną usługi.

Rozwiązanie opracowane przez Snarto ma pomóc utrzymać polskiej branży transportu drogowego pozycję lidera w Europie.

- Nikt inny nie zaprzągł w taki sposób algorytmów do optymalizacji transportu - dodaje Adrian Mirowski, z dużym dystansem odnosząc się do informacji, że Chat GPT może zrewolucjonizować logistykę.

Technologia proponowana przez Snarto ma zoptymalizować transport drogowy dzięki błyskawicznemu łączeniu przez sztuczną inteligencję przewoźników z firmami zamawiającymi transport ładunków. Od giełd transportowych, które działają na rynku, różni ją nie tylko ograniczenie liczby pośredników, z których każdy narzuca swoją marżę, ale przede wszystkim jakość wyniku.

Nie chodzi o to, kto da mniej, ale żeby system działał optymalnie

- Dzisiejsze systemy optymalizacyjne obliczają najkrótszą drogę dla zlecenia. Nasz system działa jak żywy organizm tu i teraz. Przelicza co sekundę wszystkie możliwości w danym scenariuszu i wybiera najlepsze rozwiązanie holistycznie dla wszystkich pojazdów, które są do niego przyłączone, a nie tylko dla jednego. Potrafi też prognozować przyszłość. Możemy zaplanować pracę samochodu na miesiąc do przodu, ale jeśli gdzieś nastąpi opóźnienie, w ciągu minuty znajduje się nowe rozwiązanie. I to bez udziału człowieka. Człowiek tylko potwierdza to, co zaproponowała sztuczna inteligencja. W przypadku firm, które mają 100-200 pojazdów, takie przeliczenie trwa sekundy - mówi w rozmowie z WNP.PL Adrian Mirowski, CEO Snarto.

W przeciwieństwie do giełd transportowych system firmy Snarto nie daje możliwości przebijania ceną. Sztuczna inteligencja wybiera jeden ładunek dla jednego samochodu, a jeśli firma z jakiegoś powodu tego rozwiązania nie przyjmie, trafia ono do drugiej. W systemie nie chodzi bowiem o nieustanną rywalizację, kto da mniej, ale o optymalne działanie całego organizmu transportowego.

Profitem funkcjonowania systemu jest redukcja tzw. pustych kilometrów, czyli odcinków, które ciężarówki przejeżdżają bez ładunków. Jak mówi Adrian Mirowski, średnio w Europie pusty jest mniej więcej co czwarty kilometr. Najlepiej poukładane firmy osiągają współczynnik 12 proc., a idealne było zbliżenie się do 8 proc.

- Efekty naszej pracy już widać. U jednego z klientów udało się nam zredukować puste przebiegi z 18 proc. do 12 proc. Wydaje się, że to tylko kilka punktów procentowych, ale jeśli weźmie się pod uwagę liczbę aut i kilometrów, które one codziennie przejeżdżają, oszczędności mogą iść w dziesiątki milionów złotych - mówi szef kwidzyńskiej firmy.

Sztuczna inteligencja z Kwidzyna dla logistyków lepsza niż Chat GPT

Snarto w niecałe pół roku zgromadziło w swojej bazie 10 tys. ciężarówek różnych przewoźników. Największym klientem jest Omega Pilzno posiadająca 700 pojazdów, ale są też inne duże firmy mające po 300-350 samochodów.

- Zainteresowanie przewoźników przerosło nasze oczekiwania. Zaproponowane przez nas rozwiązanie, według mojej wiedzy, jest unikatowe. Nikt inny nie zaprzągł w taki sposób algorytmów do optymalizacji transportu - mówi Adrian Mirowski, z dużym dystansem odnosząc się do informacji, że Chat GPT może zrewolucjonizować logistykę. - To model językowy. Może interpretować tekst i dawać odpowiedzi na postawione pytanie dzięki wiedzy znalezionej w Internecie. Nasz silnik oparty na algorytmach heurystycznych oferuje gotowe rozwiązania.

Z systemu firmy Snarto przewoźnicy mogą skorzystać na zasadzie płatnej subskrypcji dla każdej ciężarówki. Dla zlecających transport dostęp do niego jest bezpłatny.

Dużym wyzwaniem dla twórców rozwiązania jest jego informatyczna integracja z software’em, w który wyposażone są firmy transportowe. To trudne, bo ma on swoje lata i wobec nowej technologii jest trochę archaiczny. Co więcej, w niektórych firmach używa się jeszcze papieru, bez dbałości o wprowadzania danych w przestrzeń wirtualną. A wiadomo, że im więcej danych sztuczna inteligencja dostatnie do analizy, tym wynik będzie lepszej jakości.

Adrian Mirowski mówi, że rozwiązanie opracowane przez Snarto ma pomóc utrzymać polskiej branży transportu drogowego pozycję lidera w Europie. W tym biznesie marże są niskie. Nienajlepiej jest też z rentownością. Zoptymalizowanie tras przejazdu samochodów może ją podnieść.

W kwidzyńskiej firmie pracuje się też nad stworzeniem systemu szybkiej wymiany baterii w samochodzie dostawczym. Operacja ma trwać około 5 minut i pozwolić na wykorzystanie auta praktycznie przez 24 godziny na dobę.

Więcej o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w transporcie drogowym oraz o pomyśle na szybką wymianę baterii w autach dostawczych w rozmowie z Adrianem Mirowskim, CEO firmy Snarto:

Rozwiązanie firmy Snarto optymalizujące transport drogowy przy udziale sztucznej inteligencji zostało nagrodzone w konkursie The Best of Industry 4.0. Portal WNP.PL wyróżnił w nim firmy, które rozwijając się w oparciu o nowe technologie, torują drogę polskiej gospodarce do czwartej rewolucji przemysłowej.