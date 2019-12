Polska to nie Francja. U nas nie ma mowy o strajku w transporcie

Mamy sporo demonstracji, pikiet lub akcji protestacyjnych. Ale np. kolejarze ostatnio strajkowali - i to tylko ostrzegawczo, przez 2 godziny - w 2013 r., w obronie ulgowych biletów. Czy możliwy jest u nas paraliżujący strajk generalny przewoźników na taką skalę, jak we Francji? Odpowiadający na to hipotetyczne pytanie przedstawiciele środowiska mówią niemal zgodnie: nie. Może z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji.

Brak monopolu państwowych spółek w przewozach kolejowych i małe „uzwiązkowienie” w spółkach prywatnych to jeden z powodów ograniczonej skuteczności wywołania powszechnego strajku w tym sektorze.

Możliwość porozumienia się jest jeszcze mniejsza w środowisku przewoźników drogowych (autokarowych i transportu towarowego), ze względu na dominację własności prywatnej i rozdrobnienie firm.



Autobusowy transport publiczny w Polsce różni od transportu we Francji - tam usługi przewozów pasażerów oparte są głównie na zleceniach publicznych, u nas świadczone na własny rachunek.