Polska walczy z Rosją o pozycję lidera. Te inwestycje mają nam w tym pomóc

To ma być ważny rok dla portów na polskim wybrzeżu – w najbliższych miesiącach wyjaśnią się kwestie budowy całkowicie nowej infrastruktury w aż trzech punktach: Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Wielomiliardowe inwestycje mają przyćmić porty u naszych sąsiadów. Można powiedzieć, że ambicje, jeśli chodzi o Bałtyk, mamy spore. Jak zawsze… w ostatnich latach.

Świnoujście i Gdynia równolegle. Jest jednak jedno „ale”

W 2020 roku dowiemy się, jak będą wyglądały inwestycje w Świnoujściu i w Gdyni.Zapowiedź budowy terminalu kontenerowego w tym pierwszym wzbudziła spore niepokoje w mieście. Obawy wywołała przyjęta przez Sejm tzw. specustawa portowa, która wprowadziła ułatwienia proceduralne dla inwestorów budujących porty zewnętrzne w ramach rozbudowy portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ograniczyła do minimum opinie władz miasta i mieszkańców Świnoujścia.- Przeprowadziliśmy już kilka spotkań. Przede wszystkim chcemy, by te inwestycje infrastrukturalne służyły lokalnej społeczność. Chcemy to wprost wpisać w umowę z operatorem - czyli na tyle mocno zabezpieczymy to prawnie, aby potem można było to wyegzekwować – podkreśla Marek Gróbarczyk.Ten rok będzie kluczowy dla rozbudowy portu kontenerowego w Gdyni - zostanie wyłoniony potencjalny inwestor prywatny.W ramach analiz przeprowadzonych przez doradcę ma zostać ustalona optymalna forma współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestor, w zamian za włożony kapitał w budowę portu zewnętrznego, zostanie jego operatorem na okres kilkudziesięciu lat.Głębokowodny port zewnętrzny o powierzchni ponad 150 hektarów ma zostać zbudowany na sztucznej wyspie.- Potrzebę budowy tego portu zweryfikują sami operatorzy. Sam port mając koncepcję rozwoju infrastruktury, przygotowuje takie rozwiązanie, ale każda budowa będzie oparta o podpisaną umowę operatorską na przeładunki. To ucina niepotrzebne dyskusje. Po prostu – my umożliwimy realizację inwestycji operatorowi, który będzie w niej widział biznes – mówi minister.W „Rządowej ławie” pytamy także o inwestycję na Mierzei Wiślanej i czy nadal jest ona dla resortu Marka Gróbarczyka kluczowa.