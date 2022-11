Polska wciąż liczy na wielki projekt z Chinami przez Rosję. Inwestycje się nie zatrzymały

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Trakcja umowę za 123 mln zł netto na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze. Dzięki temu zwiększy się przepustowość sieci kolejowej w newralgicznym rejonie na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Na stacji Biała Podlaska przybędzie dziesięć torów, a na stacji Małaszewicze trzy. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów.

Stacje będą dostosowane do obsługi cięższych i dłuższych pociągów towarowych - 750 metrów, o co od lat apelują przewoźnicy towarowi, prowadzący długie pociągi kontenerowe.

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji finansowanej z środków unijnych, ale tym razem pieniądze wyłoży budżet państwa.

Bieżące i planowane inwestycje świadczą, że Polska chce poprawić warunki transportowe na Nowym Jedwabnym Szlaku.



Oprócz położenia szyn zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Będzie wykonane odwodnienie, ważne dla dobrego utrzymania torów.

- To ważna inwestycja dla poprawy przewozu towarów koleją. Efektem będzie sprawniejszy przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej. Takie inwestycje jak ta w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej, istotnie zwiększają rolę kolei jako sprawnego i ekologicznego środka transportu - mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych na stacji Biała Podlaska i Małaszewicze zwiększy rolę ekologicznego transportu kolejowego na ważnej trasie wschód-zachód. Dzięki pracom poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę - mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, dodając, że prędzej czy później ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku wróci do dawnego poziomu.

Mając to na uwadze polskie władze kontują przygotowania do budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Po odrzuceniu wniosku o finansowanie projektu przez Unię Europejską park ma zostać zbudowany za pieniądze z budżetu państwa. Jak zapowiada wiceminister Bittel, w ciągu kilku, kilkunastu dni projekt ustawy w tej sprawie ma z Ministerstwa Infrastruktury trafić do prac legislacyjnych.

Przypomnijmy, po agresji Rosji na Ukrainę mówiło się, że ruch na NJS spadł o nawet 80 proc. W połowie roku PKP PLK przedstawiły jednak dane, z których wynika, że liczba pociągów odprawianych na przejściu granicznym Brześć-Terespol spadła o tylko 8,5 proc. Jak to będzie się dalej układać, w wielkim stopniu zależy od porządku międzynarodowego ustanowionego, gdy wojna w Ukrainie się zakończy.

Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia

W zakresie podpisanej umowy jest także budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo. Dla podróżnych z trudnościami z poruszaniem się zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu będzie zapewnione od strony ulicy Sidorskiej i Akademii Bialskiej.

Pierwsza taka umowa PKP PLK z Trakcją. Obie spółki w jednej grupie

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 736,8 mln zł. 123 mln zł na budowę torów w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej wyłoży jednak budżet państwa w formie uzupełnienia unijnego projektu, formalnie przez dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego.

Podpisana w piątek umowa jest pierwszą umową z Trakcją po włączeniu jej w grupy kapitałowej PKP PLK. Jak zaznacza Arnold Bresch, odbyło się po przeprowadzeniu procedury przetargowej, a firma, która jest w grupie organizatora przetargu, złożyła ofertę w trybie konkurencyjnym.

PKP PLK zapewnia, że budowa torów w Białej Podlaskiej i Małaszewiczach nie spowoduje problemów dla pasażerów pociągów pasażerskich. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

