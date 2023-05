Polska z najnowocześniejszym systemem w Europie. Na torach ma być bezpieczniej

We wtorek zainaugurowano oficjalnie działalność Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie. To symboliczny moment oznaczający wprowadzanie państwowego egzaminu dla kandydatów do tego zawodu. Na torach ma być bezpieczniej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przejął egzaminowanie kandydatów na maszynistów, bo dotychczasowy system budził wątpliwości.

Pierwsze egzaminy w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) już się odbyły. Podeszły do nich 143 osoby, a zdało 73 proc.

Sercem CEMM jest hala, w której znajdują się trzy symulatory. Białe prostopadłościany umieszczone na siłownikach przypominają maszyny z filmów science fiction.

Scentralizowanie egzaminowania kandydatów do prowadzenia pociągów to efekt pogorszenia się bezpieczeństwa na kolei, które w Urzędzie Transportu Kolejowego zdiagnozowano 7-8 lat temu. Uwagę przykuło szczególnie to, że za 40 proc. tzw. zdarzeń kolejowych (np. niezatrzymanie się przed semaforem) odpowiadają nowi maszyniści, ze stażem nie większym niż pięć lat. Winną za ten stan obarczono dotychczasowy system szkolenia i to, że egzaminy przeprowadzały te same placówki, które przygotowywały maszynistów (jest ich w kraju około 40). Odpowiedzią na to zjawisko było odebranie im możliwości egzaminowania i powierzenie tego obowiązku w ręce Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jest to także ważne z tego względu, że po złagodzeniu kryteriów zdrowotnych dotyczących wzroku i słuchu jest więcej chętnych do zawodu, tym bardziej, że jest on stosunkowo dobrze płatny (maszynista może zarobić nawet 12 tys. zł miesięcznie), a w firmach z rodowodem PKP-owskim pracownicy cieszą się przywilejami socjalnymi (np. sanatorium na podreperowanie zdrowia). Nie bez znaczenia jest fakt, że tylko około 5 proc. polskiej sieci kolejowej objęta jest nowoczesnymi cyfrowymi systemami wsparcia prowadzenia pociągu. W cenie pozostaje wiedza o zasadach ruchu kolejowego, rozwaga i refleks.

Pierwszy egzamin na licencję maszynisty oblał co czwarty kandydat

Szkolenie maszynistów odbywa się dwustopniowo. Pierwszy stopień to licencja maszynisty zdobywana po kilkumiesięcznym szkoleniu. Nie uprawnia ona do prowadzenia pociągu. Można to robić dopiero po uzyskaniu świadectwa maszynisty. W tym przypadku szkolenie trwa 6-18 miesięcy, odbywa się u przewoźnika, a jego zwieńczeniem jest egzamin w CEMM w Warszawie. Na licencję w formie pisemnej (test na specjalnych wstrząsoodpornych tabletach), na świadectwo w formie pisemnej, na symulatorze i w prawdziwym ruchu kolejowym.

Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań. Podzielony jest na osiem części tematycznych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów, jednak w poszczególnych częściach trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum połowę pytań. Wyjątkiem jest część poświęcona sygnalizacji stosowanej w transporcie kolejowym - tu nawet jeden błąd oznacza ocenę negatywną z całego egzaminu.

Egzaminy na licencję maszynisty w CEMM już się odbyły. Podeszły do nich 143 osoby, a zdało 73 proc. Z egzaminem na świadectwo trzeba będzie poczekać, aż szkolenie ukończą pierwsi kandydaci, którzy podjęli je po 1 stycznia 2023, gdy uprawnienia do egzaminowania otrzymał Prezes UTK, czyli można się ich spodziewać za rok, półtora.

- Jestem przekonany, że państwowy egzamin przeprowadzany w jednolitym standardzie będzie gwarantował wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu - stwierdził Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

- Maszynista kolejowy to niezwykle ważny i pożądany zawód. Zachęcam wszystkich miłośników kolei do kształcenia w tym kierunku. Jako rząd podejmujemy intensywne działania, aby zapełnić lukę pokoleniową w tym zawodzie, a inauguracja działalności nowoczesnego Centrum Egzaminowana i Monitorowania Maszynistów jest jednym z nich - zaznaczył Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Reporter WNP.PL miał okazję poprowadzić lokomotywę (w symulacji)

Reporter WNP.PL miał okazję poprowadzić lokomotywę w górzystym terenie Na krótkim odcinku, jadąc z prędkością 60 km/godzinę, napotkał na torach parę niedźwiedzi, grupę pieszych oraz… fortepian. Nie obyło się bez ostrego hamowania. Pogoda raz była słoneczna, raz padał deszcz. Wszystko obserwowali specjaliści, którzy zewnątrz czuwają nad przebiegiem symulacji.

Zdaniem prezesa Ignacego Góry, to najnowocześniejszy taki system w Europie, a może i na świecie, bo wyszedł wprost spod igły. Nie mogą się też z nim równać symulatory w ośrodkach szkoleniowych. Cechą systemu jest maksymalny realizm graficzny i fizyczny. Dzięki siłownikom bardzo dobrze czuć we wnętrzu symulatora ruch pojazdu, hamowanie, wszelkiego rodzaju szarpnięcia.

Polska jest drugim obok Holandii krajem Unii Europejskiej wykorzystującym symulatory do egzaminowania kandydatów na maszynistów

Inwestycja bardzo dużym unijnym dofinansowaniem

Wartość całkowita projektu to 48,1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 40,9 mln zł. Prace nad jego stworzeniem trwały pięć lat.

- Za sprawą efektywnego wykorzystania środków z funduszy unijnych wzrasta bezpieczeństwo w sektorze kolejowym w Polsce. Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów jest tego przykładem. Jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej - powiedziała Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Poza wprowadzeniem zmian legislacyjnych oraz budową centrum egzaminowania (w sali egzaminacyjnej na każdego zdającego przypada jedna kamera, ale jest też wygodnie urządzona sala, w której czeka się na egzamin), w ramach projektu powstał również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Rejestr gromadzi w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Umożliwia stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwala na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem.

