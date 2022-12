Polska zwiększa bezpieczeństwo energetyczne na kolei

Ogłoszenie przejęcia PKP Energetyki przez PGE Polską Grupę Energetyczną branża kolejowa przyjęła ze zrozumieniem. Czasy są niepewne i argument o wzmocnieniu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest oczywisty. Giełda spodziewała się tej wiadomości, więc zareagowała spokojnie.

Informacja o przejęciu przez PGE firmy PKP Energetyka została przyjęta przez inwestorów giełdowych z ostrożnym optymizmem - mówi Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych.

Kiedy w 2015 roku fundusz CVC kupował PKP Energetykę, twierdziłam, że w żadnym razie nie można oddać strategicznej spółki w obce ręce. Teraz, gdy następuje proces jej odzyskania, mogę tylko powiedzieć, że to bardzo rozsądne pociągnięcie - ocenia Krystyna Bobińska, ekspertka Instytutu Sobieskiego.

Dotychczasowi właściciele, już w momencie prywatyzacji, deklarowali, że to inwestycja średnioterminowa i że będą chcieli firmę odsprzedać. Nie było pewności, kto mógłby stać za kolejnym właścicielem - twierdzi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała 28 grudnia 2022 r. wstępną umowę zakupu PKPE Holding sp. z o.o. będącej właścicielem spółki PKP Energetyka. Po ostatecznym sfinalizowaniu transakcji PGE przejmie firmę posiadającą wyłączność na dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymania sieci trakcyjnej. Cena za 100 proc. udziałów spółki wyniesie 1 mld 913,5 mln zł, przy wartości przedsiębiorstwa Enterprise Value na poziomie 5 mld 944,5 mln zł, z czego aż 3,8 mld zł stanowią inwestycje zrealizowane od 2016 roku. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o około 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o około 11 proc. a wzrost przychodów wyniesie około 3 mld zł rocznie.

Reakcja rynku

Zdaniem Romana Przasnyskiego, analityka rynków finansowych, przejęcie PKP Energetyki przez Grupę PGE, jest biznesowo korzystne dla PGE.

- Informacja o przejęciu przez PGE firmy PKP Energetyka wraz z resztą grupy PKPE Holding została przyjęta przez inwestorów giełdowych z optymizmem, a po ogłoszeniu informacji kurs akcji poszedł w górę o ok. 2,5-3,5 proc. Transakcja wydaje się biznesowo bardzo korzystna dla PGE. Doniesienia na jej temat zdominowała informacja, że zwiększy ona bezpieczeństwo kluczowej dla transportu kolejowego infrastruktury, co wynikaj z powrotu PKP Energetyka pod skrzydła Skarbu Państwa. Jednak korzyści, w tym biznesowych dla PGE, jest więcej - ocenia Roman Przasnyski.

W jego opinii, patrząc z szerszej perspektywy i w dłuższym horyzoncie, ta transakcja znacząco zwiększa potencjał PGE i jej pozycję na krajowym rynku. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na różnicę między ceną zakupu PKPE, a szacowaną na 5,9 mld zł wartością tej grupy. Po budzącej wiele kontrowersji jej sprzedaży w 2015 r. amerykańskiemu funduszowi, w firmie przeprowadzono potężny program inwestycyjny wart 3,8 mld zł, zwiększający wartość i potencjał spółki oraz czyniący ją podmiotem nowoczesnym, także z punktu widzenia ochrony środowiska i polityki klimatycznej.

- Warto więc docenić rynkowy charakter repolonizacji ważnej części energetyczno-transportowej infrastruktury - mówi Przasnyski.

Jego zdaniem obie strony transakcji mogą być zadowolone. Zagraniczny inwestor wyszedł z inwestycji w standardowym dla tego typu funduszy czasie 5-7 lat, osiągając około 35 proc. zysku, a więc przyzwoitą, choć nieprzesadnie wysoką stopę zwrotu. Z kolei PGE nabywa aktywa sięgające blisko 6 mld zł za około jedną trzecią ich wartości. Nie należy jednak zapominać, że zadłużenie PKPE z tytułu realizowanych inwestycji sięga 4 mld zł, co z drugiej strony rekompensuje prawie 700 mln zł zysku EBITDA rocznie.

- Biznesowy sens ma także połączenie sił największego w kraju wytwórcy energii ze znaczącym jej odbiorcą i dystrybutorem (udział PKP Energetyka w krajowym rynku energetycznym szacowany jest na 2,9 proc., dystrybuuje blisko 4 terawatogodzin energii rocznie - red.), nie posiadającym własnych istotnych mocy produkcyjnych. PGE zyskuje segment zwiększający stabilność działalności biznesowej spółki - ocenia Przasnyski.

Pod kontrolą państwa

Jak wskazuje w swoim komunikacie PGE Polska Grupę Energetyczna, PKP Energetyka dołącza do takich firm, jak Polskie Koleje Linowe, Bank Pekao, czy aktywa EDF, które w ciągu ostatnich lat zostały ponownie przejęte przez podmioty, w których dominuje polski kapitał. Zdaniem pomysłodawców transakcji, odzyskanie kontroli nad spółkami energetycznymi ma kluczowe znaczenie zarówno dla sektora, jak i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Transport kolejowy jest istotnym elementem dla stabilności dostaw, a jego znaczenie wzrosło w kontekście agresywnej polityki energetycznej i militarnej Rosji.

Takiego samego zdania jest Krystyna Bobińska, ekspertka Instytutu Sobieskiego.

- Kiedy w 2015 roku fundusz CVC kupował PKP Energetykę twierdziłam, że w żadnym razie nie można oddać strategicznej spółki w obce ręce. Teraz, gdy następuje proces odzyskania spółki, mogę tylko powiedzieć, że to bardzo rozsądne pociągnięcie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a kapitał ma narodowość. Przejęcie PKP Energetyka przez spółkę Skarbu Państwa daje nam gwarancję tak potrzebnego dziś bezpieczeństwa - mówi prof. Bobińska.

- Doświadczenia konfliktu w Ukrainie jednoznacznie uwypukliły strategiczną rolę kolei. Transport szynowy pozwolił na ewakuację cywili, w ogromnej mierze do Polski, oraz sprawny przerzut zaopatrzenia militarnego, pomocy humanitarnej czy produktów pierwszej potrzeby, jak np. strategiczne dla Ukrainy paliwa. Jednocześnie umożliwił eksport zbóż i innych produktów rolnych, co miało niebagatelny, pozytywny wpływ na gospodarkę Ukrainy w sytuacji blokady ukraińskich portów morskich przez Rosjan - dodaje Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor zarządzający Klastra „Luxtorpeda 2.0”.

Również sytuacja na polskim rynku w ostatnich miesiącach pokazała kluczowe znaczenie transportu szynowego. Chodzi o przewozy paliw kopalnych, np. węgla z polskich portów, w procesie odchodzenia od surowców rosyjskich.

Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, zwraca uwagę, że przez siedem lat obecności CVC w PKP Energetyka nie ujawniły się żadne zagrożenia.

- Nowi właściciele, już w momencie prywatyzacji, deklarowali jednak, że to inwestycja średnioterminowa i że będą chcieli firmę odsprzedać. I nie mamy pewności, kto mógłby stać za kolejnym właścicielem - mówi Jakub Majewski, dodając, że trafia do niego argument o strategicznej funkcji takich firm jak PKP Energetyka. - Jestem zdania, że infrastruktura odpowiadająca za dostawy energii dla kolei wymaga nadzoru państwa. Pytanie tylko, czy musi być jego własnością w całości i czy państwo ma bezpośrednio odpowiadać za codzienne procesy biznesowe?

Przypomnijmy, PKP Energetyka była już wcześniej zabezpieczona przed wrogim przejęciem. Znalazła się w wykazie podmiotów podlegających ochronie na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Na jej mocy podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację w spółce objętej ochroną, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Odpowiedni organ musi wyrazić zgodę na transakcję.

Na liście oprócz PKP Energetyki są: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko. Od 1 stycznia 2023 uzupełnią ją Rafineria Gdańska i Unimot.

Spokojna o los PKP Energetyki w Grupie PGE jest prof. Bobińska. Jak mówi, to spółka usługowa w stosunki do kolei. Będzie działać zgodnie z jej potrzebami. Spółki Skarbu Państwa mogą funkcjonować skutecznie i przynosić zyski.

Szanse przed transportem kolejowym

Przejęcie spółki PKP Energetyka następuje w ważnym momencie. Kolej ma przed sobą dobre perspektywy. Wynika to z tego, że transport szynowy zostawia stosunkowo niewielki ślad węglowy a już lada moment może być w ogóle bezemisyjny, gdy będzie zasilany energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Dlatego będzie preferowanym środkiem transportu w Unii Europejskiej.

Odbicie na kolei w Polsce jest już widoczne. Od stycznia do listopada 2022 r. z jej usług skorzystało ponad 313 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie 21,8 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną w wysokości 170,2 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z analogicznym okresem 2021 r. był to wzrost liczby pasażerów o 90,7 mln (+40,8 proc.), pracy przewozowej o 7,4 mld pasażerokilometrów (+51 proc.) i pracy eksploatacyjnej o 7,8 mln pociagokilometrów (+4,8 proc.).

Wzrost, acz już nie aż tak spektakularny, notują przewozy towarowe. W ciągu jedenastu miesięcy w 2022 r. przewieziono 229,6 mln ton dóbr - o 6,5 mln (2,9 proc.) więcej niż w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 57,5 mld tonokilometrów (wzrost o 6,3 mld tonokilometrów -12,2 proc.), natomiast poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrósł o 4,7 mln pociągokilometrów (6,3 proc.), wynosząc ostatecznie 79,8 mln pociągokilometrów.

- Rynek będzie potrzebował atrakcyjnej, kompletnej oferty przewozowej, napędzanej zieloną energią. To najlepszy czas na inwestycje na kolei - ocenia Mateusz Izydorek vel Zydorek.

W ramach programu Zielona Kolej, prowadzonego przez PKP Energetykę, spółka zobowiązała się stopniowo przechodzić na czystą energię w dostawach do sieci trakcyjnej. Cel na 2030 rok to osiągnięcie pułapu 85 proc. dostaw OZE, a docelowo ma to być 100 proc. Zielona energia może stanowić istotną przewagę konkurencyjną wobec transportu kołowego.