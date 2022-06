Polska zyskała więcej mocy do przeładunku ukraińskiego zboża

Przy stacji kolejowej Zamość Bortatycze na szerokotorowej linii LHS otwarto oficjalnie nowy terminal firmy Laude Smart Intermodal. Będzie mógł on obsługiwać 10 pociągów dziennie, pozwalając na wywiezienie dużo większego niż wcześniej wolumenu ładunków z Ukrainy, w tym zboża, które Laude transportuje w kontenerach.

Nowy obiekt pozwala na zwiększenie zdolności przeładunkowych Laude Smart Intermodal w Zamościu do 15 tys. TEU rocznie.

Jego budowa kosztowała 30 mln zł. To już kolejna inwestycja firmy w rozwój transportu intermodalnego.



Zdaniem Marcina Witczaka, prezesa Laude, przy obecnej organizacji pracy na przejściach granicznych i przewozów na linii LHS sukcesem byłby transport 2 mln ton zbóż z Ukrainy miesięcznie.

W ramach projektu od strony zachodniej powstał nowy szeroki tor (o prześwicie 1520 mm), który umożliwi bezkolizyjne wprowadzenie składu kontenerowego na teren terminalu, a od strony południowej - nowy tor normalny (o szerokości 1435 mm). Długość każdego z torów wynosi 900 m. Wydłużone zostały także tory odstawcze dla wagonów normalno- i szerokotorowych oraz zbudowano splot toru normalnego i szerokiego, który umożliwi bezkolizyjne odstawianie uszkodzonych kontenerów do naprawy.

Rozbudowany układ torowy (łącznie ponad 6,4 km) pozwoli na przeładunek kontenerów z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe, zwiększając wydajność prac przeładunkowych. Możliwości przeładunkowe po rozbudowie centrum logistycznego Laude to 6-10 pociągów dziennie. Terminal jest wyposażony w dwie suwnice 40-tonowe, pięć wózków kontenerowych typu reachstacker, których zadaniem jest usprawnienie obsługiwanego ruchu kolejowego i samochodowego, a także wagę. Nowy plac umożliwia składowanie 2000 kontenerów. Dodatkowo powstało kilka placów parkingowych i manewrowych. Łączna powierzchnia placów utwardzonych terminalu wynosi 50 tys. m kw. Do końca roku zostanie zainstalowana trzecia suwnica.

Ważne jest, że inwestycja ta zbiegła się z zakończeniem prac na stacji Zamość Majdan, realizowanych przez PKP LHS. Wybudowano m.in. pięć torów o łącznej długości 6 km wraz z rozjazdami wyposażonymi w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także plac ładunkowy o powierzchni 14 tys. m kw. oraz drogę dojazdową. Budowa mijanki zwiększa zdolność przepustową całej tej linii.

Nowy terminal to szansa dla ukraińskiego zboża

- Inwestycje te pozwalają wesprzeć ukraiński eksport do europejskich odbiorców. Tak naprawdę dziś jedyną możliwością są szlaki kolejowe, w tym szczególnie linia LHS od granicy polsko-ukraińskiej do Sławkowa, a także zaplecze przeładunkowe, jakie mogą zapewnić terminale zlokalizowane na liniach kolejowych łączących Polskę z Ukrainą, jak nasz w Zamościu - mówi Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal .

Obecny stan techniczny LHS pozwala na przejazd 12 par pociągów na dobę.

- Sukcesem przy obecnej organizacji pracy na przejściach granicznych i przewozów na linii LHS byłby transport 2 mln ton zbóż z Ukrainy miesięcznie. Wykorzystanie specjalistycznych kontenerów do przewozu ładunków sypkich, do których można załadować m.in. zboże, usprawniłoby logistykę, redukując koszty i czas niezbędny do przeładunku w terminalach - zapewnia prezes Witczak.

- W przypadku przeładunku na stacjach i w terminalach, gdzie następuje zmiana szerokości torów, całkowity czas na obsługę pociągu z węglarkami (dziś awaryjnie wozi się nimi zboże - red.) liczy się w dniach. Obsługa pociągu kontenerowego jest dużo szybsza. Spółka Laude potrafi przewozić do 4000 ton w jednym pociągu i właśnie to w połączeniu ze zmianą organizacji ruchu na linii LHS może sprawić, że cel wywozu ziarna koleją z Ukrainy zostanie zrealizowany - dodaje.

Inwestycję wsparła Unia Europejska

W rozbudowę centrum logistycznego w Zamościu Laude Smart Intermodal zainwestowała prawie 30 mln zł. Jak wskazuje komunikat prasowy, to już kolejna inwestycja zrealizowana zgodnie z misją spółki, stawiającej na rozwój transportu intermodalnego. Nie byłoby to możliwe bez skutecznego pozyskiwania dotacji unijnych.

- Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat, w ramach programów pomocowych UE zrealizowaliśmy 14 projektów o łącznej wartości ponad 436 mln zł skierowanych na rozwój przewozów kontenerowych i innych nowoczesnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność transportu kolejowego - podkreśla Marcin Witczak.

