Polski Cargounit z ambicjami w Trójmorzu

Wrocławski Cargounit - duży gracz na rynku wynajmu lokomotyw - od jesieni 2020 r. należy do Funduszu Trójmorza. O tym, co to znaczy dla firmy, rozmawiamy z jej prezesem Łukaszem Boroniem. W wywiadzie także o kondycji branży, nieodbieraniu telefonów w szczycie pandemii i trudnych sprawach, przed którymi stają przewoźnicy.

Nabywcą jest fundusz o charakterze infrastrukturalnym, który, co dla Cargounit jest bardzo ważne, posiada dłuższy horyzont inwestycyjny. Lokomotywa to nie jest aktywo, które żyje pół roku i w tym czasie, jak chcieliby analitycy giełdowi, wypracowuje zysk - mówi Łukasz Boroń.

Planujemy dodawać do naszej floty około 10 nowych lokomotyw rocznie. Patrzymy także na rynek przewozów pasażerskich i na rynki poza Polską, zwłaszcza w krajach inicjatywy Trójmorza - dodaje.

Czym zastąpić 30-, 40-letnie lokomotywy spalinowe, do których klienci są przyzwyczajeni i są tanie w eksploatacji? To jeden z większych dylematów, jakie mamy w firmie, jakie ma zresztą cała branża - zwraca uwagę.



Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl