Polski operator logistyczny otwiera nowe połączenia z Półwyspem Iberyjskim

Polski operator logistyczny Rohlig Suus Logistics od początku tego roku uruchomił nowe połączenia z Półwyspem Iberyjskim, a także z Maroko, Wyspami Kanaryjskimi, Majorką i Minorką.

Rohlig Suus Logistics będzie realizował regularne połączenia z i do Hiszpanii, a także Portugalii oraz Maroka i na Wyspy Kanaryjskie, Majorkę i Minorkę. Dzięki podwójnej obsadzie kierowców, transport na wybranych liniach będzie krótszy i będzie trwać tylko 3-4 dni robocze. Serwis uruchomiono we współpracy z hiszpańskim operatorem logistycznym Transnaturem, który ma centra logistyczne w Hiszpanii i Portugalii. Nowy kierunek pozwala Rohlig Suus Logistics oferować również szybki serwis do Czech, gdzie znajduje się nowy magazyn firmy.

– Transport drogowy jest jednym z filarów naszej działalności, stanowiąc prawie 41 proc. udziału w sprzedaży Rohlig Suus Logistics. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie firm na wymianę handlową z krajami Półwyspu Iberyjskiego, postanowiliśmy otworzyć kolejne połączenia z Europą Zachodnią. Realizujemy to we współpracy z nowym partnerem – w ostatnim czasie skupiamy się na budowaniu i rozwijaniu aliansów z operatorami, którzy pozwolą nam zwiększać sieć połączeń i podnosić jakość serwisu – mówi Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

W komunikacie firma wskazuje, że Hiszpania w 2021 r. osiągnęła rekordową wartość w eksporcie – 316 mld euro – co stanowiło wzrost o ponad 21 proc. w porównaniu do 2020 r. Natomiast największymi odbiorcami towarów z Półwyspu Iberyjskiego są kraje UE. Do głównych grup towarów wymiany handlowej należą: produkty branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, urządzenia elektryczne oraz maszyny przemysłowe.

W ostatnim czasie Rohlig Suus Logistics uruchomił połączenia z Maltą i rozwinął aktywność na rynku skandynawskim. Obecnie firma zatrudnia ponad 2000 osób w ponad 30 oddziałach w 7 krajach oraz zarządza ponad 300 tys. m kw. powierzchni magazynowej.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl