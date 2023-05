Polski operator powiększa inwestycje na Pomorzu Zachodnim

Polski operator Rohlig SUUS Logistics otwiera nowy magazyn typu cross-dock w Koszalinie i znacznie zwiększa dotychczasowe zdolności operacyjne. To kolejna inwestycja firmy w województwie zachodniopomorskim w ostatnim czasie. Niedawno uruchomiła ona nowy obiekt w Szczecinie.

Nowy magazyn zlokalizowany przy ul. Ekonomicznej w Koszalinie jest większy o ponad 60 proc. w porównaniu do poprzedniego, co umożliwi szybszy i sprawniejszy przeładunek towarów. Co więcej, nowa przestrzeń pozwoli na podwojenie dotychczasowej liczby miejsc paletowych. W Koszalinie polski operator kieruje swoją ofertę do klientów m.in. z branży spożywczej czy przemysłowej.

- Od wielu lat dostrzegamy potencjał województwa zachodniopomorskiego. To nasza druga inwestycja w regionie w ostatnim czasie - mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics. - Nowy magazyn znacznie zwiększa nasze możliwości, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju naszych usług w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Głęboko wierzymy, że nowy obiekt pozwoli nam na dalszy organiczny rozwój firmy w tej części Polski i z roku na rok będzie rosło nasze wsparcie dla lokalnej społeczności i biznesu - dodaje.

Jak podaje komunikat prasowy, nowy obiekt SUUS-a w Koszalinie jest obecnie w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent, podkreślającego, iż budynek został wybudowany zgodnie z najwyższymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Magazyn jest wyposażony, m.in. w system inteligentnego zarządzania energią, przestrzenne okna biurowe (zwieszające poziom naturalnego oświetlenia), czujniki zmierzchowe, pełne oświetlenie LED czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. W planach jest również m.in. stworzenie przestrzeni przyjaznych dla owadów oraz ptaków czy łąki kwietne. Nowa przestrzeń biurowa została natomiast zaprojektowana tak, aby pracowniczki i pracownicy z przyjemnością spędzali w niej czas. Znajdują się tam m.in. strefy do pracy wspólnej jak i indywidualnej, a także specjalna strefa odpoczynku dla kierowców.

Magazyn w Koszalinie to kolejna inwestycja Rohlig SUUS Logistics zrealizowana ostatnich miesiącach. Poza wspominanym już otwarciem nowego magazynu w Szczecinie niedawno uruchomiono nowe oddziały również w Lublinie czy Białymstoku.

