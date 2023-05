Polski producent łączności kolejowej z milionowym zyskiem

Kolejowe Zakłady Łączności z Bydgoszczy zaprezentowały oficjalne wyniki za 2022 rok. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o 55 proc. rok do roku oraz zysk netto 1 mln zł (wzrost o 75 proc. rok do roku).

Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności: marża EBITDA wzrosła z poziomu 9 proc. w 2021 r. do poziomu 11,6 proc. w 2022 r., rentowność netto sprzedaży z poziomu 7,6 proc. w 2021 r. do poziomu 11,4 proc. w 2022 r., rentowność netto z poziomu 7,2 proc. w 2021 r. do poziomu 13,2 proc. w 2022 r.

KZŁ osiągnęły również dodatni wynik EBITDA 3,5 mln zł.

- Po okresie restrukturyzacji i obniżania kosztów działalności w 2021 roku, w roku 2022 koncentrowaliśmy się na zwiększeniu marży sprzedażowej, poprawieniu rentowności działalności oraz poprawie płynności finansowej. Zamierzone cele osiągnęliśmy z nawiązką. KZŁ zaprojektowały też kilka nowych urządzeń, które w bieżącym roku wprowadzać będą do swojej oferty - powiedział Michał Putkiewicz, prezes Kolejowych Zakładów Łączności, cytowany w komunikacie prasowym.

Kolejowe Zakłady Łączności są producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. KZŁ należą do holdingu Grupy PKP.

