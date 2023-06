Polski przewoźnik kolejowy chce być największy w Europie. Pomóc ma CPK

Prędkość pociągów PKP Cargo, przy uwzględnieniu czynników, na które firma ma wpływ, to ponad 40 km/godz. O optymalizacji działania kolejowego potentata mówi Marek Olkiewicz z zarządu firmy.

- Poprawiliśmy jakość pracy przewozowej. Zaczęliśmy jeździć bardziej punktualnie, pilnując ekonomiki. Staraliśmy się tak współpracować z kontrahentami, żeby postój wagonów był jak najkrótszy - twierdzi Marek Olkiewicz.

- Modernizacja sieci kolejowej ma wpływ na prowadzenie ruchu pociągów. W ubiegłym roku było bardzo dużo zamknięć, planowych i awaryjnych. Jednak to, co dzieje się na polskich torach, w przyszłości zaowocuje wyższą prędkością pociągów i większą przepustowością tras kolejowych - ocenia.

- Mimo oznak pewnej stagnacji potencjał rynku przewozów kolejowych będzie z każdym rokiem rósł. Część ruchu pasażerskiego przeniesie się na tory zbudowane w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, więc zrobi się więcej miejsca dla pociągów towarowych - spodziewa się Marek Olkowicz.

Nowe standardy utrzymaniowe, wykorzystanie 100 proc. możliwości pracowników

W 2022 r. grupa PKP Cargo - po dłuższej przerwie - odnotowała zysk netto 148 mln zł, a w I kwartale tego roku 104,2 mln zł. Przychody rosną, koszty udaje się trzymać pod kontrolą. Jaka jest w tym rola pionu operacyjnego PKP Cargo, którym pan kieruje?

- Filarami działalności spółki PKP Cargo są operacje i handel. Wzajemnie się uzupełniamy. W ubiegłym roku przeanalizowaliśmy dogłębnie działania operacyjne w poszczególnych segmentach grupy. Tam, gdzie było trzeba, ograniczyliśmy je.

Dużo poprawiliśmy w działalności utrzymaniowej. Narzuciliśmy pewne standardy, wypracowaliśmy kryteria czasowe w zakresie przeglądów i remontów taboru. W ten sposób błyskawicznie, można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc, zredukowaliśmy liczbę nieczynnych wagonów z 1600 do 700. Liczba wagonów, którymi mogliśmy dysponować, wzrosła w zależności od dnia od 300 do 1000.

Priorytetem dla nas stały się przewozy węgla i dlatego odbudowaliśmy dzięki remontom ilostan wagonowy o ponad 1000 węglarek i wyremontowaliśmy dodatkowo ponad 300 wagonów do przewozu zboża, które skierowaliśmy do obsługi transportów ukraińskiego ziarna.

Usprawniliśmy też zarządzanie zasobami ludzkimi, przede wszystkim maszynistami. Symbolem tego jest wprowadzenie elektronicznej karty maszynisty. Pozwala ona na natychmiastową reakcję, gdy następuje odejście od procedur, a lokomotywa zamiast jechać - stoi. Generalnie zaczęliśmy korzystać ze 100 proc. możliwości naszych pracowników, którzy przecież są wyszkoleni w wielu profesjach i mogą świadczyć dla firmy różne rodzaje pracy, np. rewidenci mogą prowadzić odprawy.

Szukając oszczędności, przeanalizowaliśmy sposób pracy naszych lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Jeżeli wiemy, że któraś z nich nie będzie miała zajęcia przez dłuższy czas, to wyłączamy ją z użytkowania, oczywiście w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bo to jest dla nas bezwzględny priorytet.

Przede wszystkim zaś poprawiliśmy jakość naszej pracy przewozowej. Zaczęliśmy jeździć bardziej punktualnie, pilnując ekonomiki każdego transportu. Staraliśmy się tak współpracować z kontrahentami, żeby postój wagonów był jak najkrótszy, bez zamawiania taboru na zapas, ale pod bieżące potrzeby. Staraliśmy się też nie kumulować pociągów przy załadunku czy rozładunku. Żeby w kolejce nie stało 30 składów…

Chodzi o porty i przeładunek węgla?

- Zagrożenie taką kumulacją występowało nie tylko tam, ale przy transporcie zboża na granicy, tłucznia, ale także w hubach intermodalnych. Staraliśmy się je eliminować i być bardziej efektywnym, elastycznym i jakościowo dobrym.

Współpraca z PKP PLK, więcej pieniędzy za dostęp do torów i prędkość handlowa

Jak na efektywność waszej pracy operacyjnej rzutuje stan infrastruktury kolejowej w Polsce? Z jednej strony widzimy wielkie nakłady na modernizację, z drugiej codzienne zamknięcia torów.

- Trudno mi o tym mówić, bo jeszcze w 2021 roku pracowałem w PKP Polskie Linie Kolejowe jako wiceprezes odpowiedzialny za rozkłady jazdy (Marek Olkiewicz jest w zarządzie PKP Cargo od lutego 2022 r. - red.).

W ubiegłym roku zamknięć było bardzo dużo, planowych i awaryjnych. I nie zostało to bez wpływu na prowadzenie ruchu pociągów. Gdybym tak nie powiedział, byłbym niewiarygodny.

To, co dzieje się na polskich torach w dobrym tego słowa znaczeniu, w przyszłości zaowocuje wyższą prędkością pociągów i większą przepustowością tras kolejowych. Jednak na razie odbija się to często negatywnie na naszej pracy.

Żeby minimalizować to zjawisko, powołujemy wspólnie z PKP PLK zespoły czy sztaby kryzysowe i razem rozwiązujemy problemy, jak np. w przypadku transportu węgla z portów. Współpraca jest trudna, ale nasze wyniki przewozowe świadczą, że daje dobre efekty. Staramy się rozumieć argumenty zarządcy infrastruktury i myślę, że on rozumie nas. To, że mamy zobowiązania wobec kontrahentów i to, że w naszym wspólnym interesie jest rozwój systemu logistycznego i całej gospodarki.

Urząd Transportu Kolejowego od pewnego czasu nie podnosi stawek za dostęp do torów, ale w 2022 r. wydaliście na to więcej pieniędzy niż rok wcześniej…

- To dlatego, że jeździliśmy więcej. Staraliśmy się też występować o taki rozkład jazdy, żeby jak najszybciej dojechać do celu, i żeby czas obiegu wagonów był jak najkrótszy. Docelowo chcemy operować w rocznym rozkładzie jazdy, a nie indywidualnym, bo to da nam pewność, że nasze pociągi będą podczas odpraw brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Prędkość handlowa ze względu na to, że infrastruktura jest nadal w przebudowie, nie zachwyca kolejarzy (około 20 km/godz.). Ale może są już gotowe odcinki, na których możecie pojechać szybciej, takie kolejowe autostrady?

- Nie chciałbym się wypowiadać na temat prędkości handlowej, bo część czynników, które na nią wpływają, jest niezależna od nas, np. dostęp do infrastruktury. Jej możliwości bierzemy pod uwagę, składając ofertę klientowi. Żeby przedstawić mu cenę, musimy zaplanować trasę i określić orientacyjny czas przejazdu.

Na część spraw mamy jednak wpływ. Udoskonalamy naszą pracę przewozową, stosując specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala śledzić ruch pociągów w czasie rzeczywistym. Wiele zależy też od organizacji pracy. Jeszcze przed wprowadzeniem embarga obsługiwaliśmy bardzo szybkie połączenie intermodalne, m.in. między portami a Śląskiem czy między Małaszewiczami a portami. Z wyprzedzeniem wpisywaliśmy się w okna przygraniczne, na hubach, ograniczyliśmy wymianę maszynistów, minimalizowaliśmy postoje. Wszystko, żeby pojechać na maksimum możliwości.

Jeżeli wziąć pod uwagę te czynniki, na które mamy wpływ, to nasze pociągi jeżdżą powyżej 40 km/godz. Tak wynika z wyliczeń, które przeprowadzamy.

Decyzją premiera praktycznie wszystkie siły przerzuciliśmy na transport węgla. Jego logistyka jest bardzo trudna. Nie wszędzie można wjechać i wyjechać dużym ciężkim składem. Przeorganizowaliśmy się, żeby sprostać zadaniu i konkurencji. Udało się to bardzo dobrze, co widać w wynikach spółki.

PKP Cargo chce być największym przewoźnikiem w Europie i liczy na efekt CPK

W ubiegłym roku polska kolej przewiozła 248,6 mln ton towarów, o 5 mln ton więcej niż w 2021 r. To dobrze, ale słychać także, że poprzeczki na poziomie dużo powyżej 250 mln ton nie da się przeskoczyć. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie?

- To jest pytanie o przepustowość linii kolejowych. Jest ona określona, ale modernizacja prowadzona przez PKP PLK ma sprawić, że będzie się zwiększać.

W PKP Cargo staramy się gospodarować zasobami, jakie mamy do dyspozycji, realizować przewozy na tyle, na ile nas stać. Nie możemy zawierać umów, z których nie będziemy się mogli wywiązać. Modernizując tabor, poprawiając organizację pracy przewozowej, chcemy powiększać swoje udziały w rynku. Zdajemy sobie także sprawę z konkurencji przewoźników kolejowych i samochodowych. Wprawdzie cena energii elektrycznej, którą napędzane są pociągi, spada, ale nie w tak szybkim tempie, jak cena oleju napędowego.

Myślę, że choć teraz mamy oznaki pewnej stagnacji, to potencjał rynku przewozów kolejowych będzie z każdym rokiem rósł. Także dlatego, że gdy część ruchu pasażerskiego przeniesie się na tory zbudowane w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, zrobi się więcej miejsca dla pociągów towarowych. Jak to się mówi w branży, uwolni się przepustowość dla masy.

Czyli liczy pan na to, że tort, którym dzielą się przewoźnicy, będzie w końcu większy?

- Tak. Pozwoliłoby nam to stać się liderem w Europie. Na razie jesteśmy drugim największym unijnym przewoźnikiem towarowym, ale walczymy o miano pierwszego.

Tort, o którym mówimy, można by powiększyć przez obsługę bocznic. Dlaczego w Polsce zarastają one trawą?

- Jako przewoźnik staramy się dać taką ofertę, jakiej oczekują od nas kontrahenci. Realizujemy transporty całopociągowe, ale zarazem zbieramy mniejsze ładunki i spinamy je w jeden skład. Robimy to, mimo że koszty takich operacji, szczególnie teraz w okresie wzrostu cen energii, paliw i wynagrodzeń, są dosyć duże. My jesteśmy za obsługą bocznic, ale biznes może na to patrzeć inaczej.

Łatwiej i taniej zapakować towar na tira i wywieźć go z fabryki?

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu i wpływu na środowisko naturalne kolej jest lepszym przewoźnikiem, ale każdy patrzy na swój biznes i podejmuje działania, które wydają mu się najlepsze. To, co możemy zrobić my, jako PKP Cargo, to wychodzić naprzeciw swoim klientom.

Wydaje się, że klimat będzie sprzyjał kolei.

- Na to liczymy. Uczestniczymy w kilku projektach promujących zielony transport. Chcemy rozwijać się w tym kierunku.

