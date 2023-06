Polski przewoźnik spowolnił ciężarówki, by ratować klimat

Omega Pilzno, znacząca na polskim rynku i aktywna za granicą grupa firm wyspecjalizowanych w logistyce i transporcie drogowym, ogranicza emisję. I ma wymierne efekty.

Omega Pilzno, firma od 30 lat obecna na polskim rynku, świadczy usługi w zakresie transportu drogowego (FTL), logistyki magazynowej oraz logistyki morskiej wraz z obsługą celną.

Telematyka, inwestycje w tabor i własną energię czy zredukowanie prędkości maksymalnej używanych ciężarówek - wachlarz działań na rzecz redukcji emisji rozwinięty w grupie Omega Pilzno jest szeroki.

- Obowiązek raportowania ESG wejdzie w 2026 roku, a na obliczenie śladu węglowego naszej organizacji zdecydowaliśmy się jeszcze w 2020 roku. Dowodzi to, że zewnętrzna presja legislacyjna nie była nam potrzebna i znacząco wyprzedziliśmy ekologiczny trend w branży - przekonuje Łukasz Serafin, pełnomocnik zarządu ds. jakości i ekologii.

Grupa Omega Pilzno to zintegrowany zespół przedsiębiorstw od 30 lat specjalizujących się w transporcie, spedycji i logistyce. Grupa posiada sześć obiektów logistycznych o łącznej powierzchni 160 000 mkw. oraz własną flotę 700 pojazdów, w tym 60 ekologicznych ciągników napędzanych gazem LNG. W skład grupy Omega wchodzą także autoryzowane serwisy MAN, Volvo i Iveco. Grupa zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Działanie z myślą o środowisku i klimacie zaczęli wcześniej i to im się opłaca

Omega Pilzno realizuje usługi logistyczne na całym świecie. W transporcie drogowym jej tabor obsługuje całą Europę i Turcję. W ramach logistyki morskiej organizuje import oraz eksport towarów na cały świat.

Firma Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o. zdecydowała się na obliczanie śladu węglowego i raportuje go od 2020 roku.

- Dowodzi to, że zewnętrzna presja legislacyjna nie była nam potrzebna i znacząco wyprzedziliśmy ekologiczny trend w branży TSL - komentuje Łukasz Serafin, pełnomocnik zarządu ds. jakości i ekologii. - Wtedy naszą główną motywacją było sprawdzenie, czy inwestycje w ekologiczne technologie poczynione przez Omegę Pilzno faktycznie przynoszą wymierny pozytywny efekt. Okazało się, że tak, więc zintensyfikowaliśmy nasze działania.

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania są, jak zaznacza pełnomocnik zarządu, po prostu opłacalne.

- Uważamy, że obserwowany wzrost świadomości środowiskowej jest stałym trendem, a nie przejściową modą, zatem dostosowanie oferty Omegi Pilzno do tych zmian było naturalnym posunięciem - tłumaczy Serafin.

Kluczowymi celami strategii środowiskowej Omegi Pilzno na lata 2020-2030 są:

redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50 proc.,

udział energii odnawialnej w co najmniej 40 proc.,

poprawa efektywności energetycznej o 30 proc.

Omega Pilzno ma już konkretne efekty podejmowanych działań redukujących emisje

Jak informuje firma w raporcie środowiskowym (2022), wielkość CFP (carbon footprint - ślad węglowy) w roku 2022 w przeliczeniu na 1 mln przychodu netto wynosiła 109,64 MgCO2e, w stosunku do wartości z roku 2021 uzyskano redukcję o 22,41 proc.

W stosunku do roku bazowego 2019 uzyskano redukcję na poziomie 29,3 proc.

Całkowita emisja z zakresów 1-3 wyniosła w ostatnich latach:

- 2022 - 79 908,

- 2021 - 73 369,8.

Blisko 80 proc. przypadło - co w przypadku firmy transportowej oczywiste - na kategorię "spalanie mobilne".

Cele wyznaczone przez Omega Pilzno na lata 2030-2040 to redukcja emisji o 50 proc., udział OZE w wysokości co najmniej 40 proc. oraz poprawa efektywności energetycznej o 30 proc.

W ostatnich dwóch latach nieznacznie (3,31 proc.) zmalała liczba przejechanych kilometrów, ale o 10,69 proc. wzrosła masa przewiezionych ładunków. Całkowita wykonana praca przewozowa była (obliczona w tonokilometrach) mniejsza o 12,8 proc.

Lekka jazda… na gazie i panele fotowoltaiczne na dachach

Omega Pilzno wdraża rozwiązania służące zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych - to między innymi instalacje fotowoltaiczne na dachach obiektów logistycznych. Przede wszystkim jednak firma powiększa ekologiczną flotę pojazdów ciężarowych zasilanych gazem LNG, tworząc niskoemisyjne zestawy z lekkimi naczepami i energooszczędnymi chłodniami dodatkowo wyposażone w opony o niskich oporach toczenia.

- Z naszych doświadczeń wynika, że ekologia i ekonomia bardzo często idą ze sobą w parze, więc obie te przesłanki braliśmy pod uwagę, oddając do eksploatacji tabor 50 pojazdów napędzanych LNG. Proszę pamiętać, że CFP Scoope 3 (3. zakres emisji wg metodologii GHG Protocol - dop. red.) to emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla z usług zleconych na zewnątrz, dlatego wielu klientów decyduje się inwestować nieco więcej w ekologiczny transport, ponieważ realizują dzięki temu własne cele środowiskowe - podkreśla Łukasz Serafin.

Jadą wolniej dla klimatu. I dojeżdżają na czas. Oszczędności i korzyści są ewidentne

Kamieniem węgielnym procesu proekologicznej reorganizacji było - zakrojone na szeroką skalę, bo obejmujące całą flotę pojazdów ciężarowych Omegi Pilzno - zmniejszenie maksymalnej prędkości do 85 km/h. Branżowym standardem w tym zakresie jest limitowanie prędkości ciężarówek do 90 km/h. Taka wartość przez lata uznawana była jako odpowiednio balansująca: efektywność transportu towarów, bezpieczną jazdę i ekonomikę eksploatacji.

Według producentów pojazdów ciężarowych i danych Omegi Pilzno, ciągnik siodłowy jadący 85 km/h zamiast 90 km/h może spalić nawet 2 litry oleju napędowego mniej na stukilometrowej trasie

Obniżenie prędkości maksymalnej można uznać za działanie radykalne, zrywające z rynkowym kanonem. Dlatego podjęcie projektu poprzedziły konsultacje z producentami ciągników siodłowych oraz testy i analizy własne. Poziom 85 km/h okazał się złotym środkiem, pozwalającym na znaczącą redukcję poziomu spalanego paliwa przy jednoczesnym zachowaniu - kluczowych w działalności transportowej - wskaźników terminowości dostaw.

Działania skutkujące zmniejszeniem zużycia paliwa cechuje największa efektywność, ponieważ emisja z tego zakresu generuje ponad 70 proc. śladu węglowego Omegi Pilzno.

- W ciągu 8 miesięcy przełożyło się to na prawie 500 tys. litrów zaoszczędzonego paliwa. Dzięki temu wyemitowaliśmy o 1307 Mg CO2e mniej - informuje firma.

Pod zdalną kontrolą. Technologie pozwalają optymalizować przewozy pod względem ekonomicznym i klimatycznym

Telematyka jest źródłem danych zarówno o poziomie spalanego paliwa, jak i położeniu pojazdu, jego obciążeniu czy czasie pracy kierowcy. Analiza wszystkich tych wskazań dostarcza podstaw do zarządzania także ekologicznymi aspektami działalności. Dzięki systemowi możliwe były zbadanie wpływu podejmowanych projektów na poziom spalania, jak i ocena umiejętności kierowców w zakresie ecodrivingu.

Technologia przychodzi z pomocą przy wdrażaniu projektów przyjaznych środowisku także w samych pojazdach. Nowoczesne ciągniki ciężarowe wyposażone są w rozwiązania elektroniczne, sprzyjające ograniczaniu paliwożerności.

Tempomat dostosowuje pracę pojazdu do topografii terenu. Urządzenie stabilizuje prędkość, dzięki czemu jednostka napędowa pracuje bez zmiennych obciążeń. W efekcie silnik unika chaotycznej zmiany biegów, nagłego przyspieszania i hamowania. Podczas pokonywania kilkusetkilometrowego dystansu stosowanie tempomatu może przełożyć się na zauważalną różnicę w spalaniu.

W planowaniu ruchu pojazdów pomaga sztuczna inteligencja

Kolejnym krokiem w planie wdrażania nowych technologii jest dalsza optymalizacja systemów planowania harmonogramów transportowych. Oczekiwanym rezultatem projektu jest maksymalizacja efektywności w zakresie budowania łańcuchów logistycznych. Wykorzystanie technologii, stanowiącej przełom w analizie danych i identyfikacji możliwie zoptymalizowanych rozwiązań, ma przełożyć się na redukcję pustych przebiegów - tzw. „pustych kilometrów” czy „wożenia powietrza”, tj. dystansu pokonywanego przez zestawy ciężarowe bez załadowanego towaru.

- Do optymalizacji tras pod kątem redukcji pustych przebiegów wykorzystujemy zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. W jednym z tego typu projektów stworzyliśmy „koło transportowe” dla producenta żywności, które ograniczyło puste kilometry do 5 proc., co przełożyło się na oszczędność emisji rzędu 21 ton CO2 - podaje przykład Serafin.

Elektryfikacja przewozów długodystansowych? Na to jeszcze za wcześnie

Firma uważnie spogląda w przyszłość swojej branży i generalnie transportu drogowego, który w świetle europejskich ambicji dekarbonizacyjnych staje wobec dylematu związanego z bezemisyjnym napędem.

- Technologie napędów elektrycznych (bateryjne czy wodorowe) w naszym odczuciu nie są jeszcze gotowe, by w pełni przejąć zadania ciężkiego transportu drogowego - zaznacza Łukasz Serafin. - Brakuje przede wszystkim infrastruktury, która umożliwi eksploatację tych ciężarówek na długim dystansie. Natomiast w obszarze dystrybucji na krótkich trasach „elektryki” mają szansę zwojować rynek. Przyglądamy się im bacznie. Jednak w krótkiej perspektywie dla ciężkiego transportu dalekobieżnego bliższe wdrożenia są bioLNG oraz HVO100 (syntetyczny odnawialny olej napędowy - dop. red.)

