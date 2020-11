Polski transport drogowy na zakręcie. Oprócz zagrożeń są także szanse

Na polskie firmy międzynarodowego transportu drogowego spadły w tym roku dwa nieszczęścia: wiosną pierwsza fala pandemii i latem pakiet mobilności. Żadne z nich nie zadało jednak branży ostatecznego ciosu, ma ona bowiem duże możliwości adaptacyjne. Mówiąc obrazowo, najpierw odbyło się ostre hamowanie, potem drogę zajechał nagle tir na obcych rejestracjach, a na koniec trzeba będzie zdecydowanie skręcić.

Kolejowa nadzieja

Ciężarówką na Nowym Jedwabnym Szlaku

Jego zdaniem, sytuacja rynkowa może sprawić jednak, że część zagrożeń uda się przekuć w szanse.- W scenariuszu optymistycznym, spadki mogą mieć charakter przejściowy. Szacuje się, że w Europie brakuje około 500 tys. kierowców. Może nam sprzyjać pandemia, brexit oraz wojny handlowe między USA a Chinami, które mogą skłaniać producentów do lokowania inwestycji o charakterze produkcyjnym oraz logistycznym na terenie naszego kraju. W efekcie popyt na nasz transport może się szybko odbudować, a wzrost kosztów zostać skompensowany wyższymi stawkami - zakłada Maciej Wroński.W sprawie pakietu mobilności największą kością niezgody między starą i nową Unią okazały się przewozy cross-trade, czy przewożenie towarów między dwoma krajami samochodem zarejestrowanym w kraju trzecim.Według bazujących na Eurostacie wyliczeń TLP za 2018 r., praca przewozowa polskich firm działających na rynku cross-trade w Unii Europejskiej wyniosła 61,7 mld tkm. Drugie w zestawieniu firmy rumuńskie odnotowały 19,7 mld tkm, a trzecie, słowackie 12,7 mld tkm. Szacuje się, że polskie firmy opanowały 1/3 rynku.Na 12 z 20 najważniejszych kierunkach wymiany towarów w Europie transportem samochodowym polscy przewoźnicy ogrywają kluczową rolę. Na kierunku Niemcy-Holandia w 2018 r. polskie firmy przewiozły 18,3 proc. towarów, Niemcy-Francja 51,3 proc., Niemcy-Włochy 54,2 proc. Francja-Włochy 40,8 proc. Ten ostatni przypadek znamienny, że te ponad 40 proc., to tyle, ile mniej więcej wożą przewoźnicy z obu tych krajów razem wzięci. Tymczasem na kierunkach łączących Polskę prawie nie ma firm ciężarówek z innych krajów. Między Niemcami a Polską towary próbują wozić Litwini, ale w 2018 osiągnęli 0,8 proc. rynku.Nie mniej ważne dla polskich firm przewozy kabotażowe (transport towarów między dwoma punktami na obszarze tego samego państwa, z użyciem pojazdu, który jest zarejestrowany w innym kraju). W 2018 r. polskie firmy odnotowały 17,8 mld tkm (trzy razy mniej niż w cross-trade), ale i tak zapewniło im to plamę pierwszeństwa przed Rumunią, Litwą i, o dziwo, Holandią.Pod koniec października TLP skierował do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu skargę przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu na pakiet mobilności. To samo zrobił także polski rząd.Czytaj także: Polscy transportowcy skarżą pakiet mobilności: to ostatni nabój w lufie - Oczywiście, jak w każdej takiej sprawie jest sporo kontrowersji, sporo niewiedzy. I sporo niepokoju. Staramy się dostarczać informacje, żeby przewoźnicy gruntownie zapoznali się ze zmianami, które wprowadza pakiet mobilności - mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, w programie „Na zakręcie”, który można oglądać na stronie www zrzeszenia, i dodaje, że podpisałby się pod skargą złożoną przez rząd.Jego zdaniem, pakiet mobilności najmniej odczują firmy wykonujące przewozy bilateralne, czyli obsługujące wymianę handlową Polski z innymi krajami. Można ją określić mianem tradycyjnego transportu międzynarodowego, tak jak on wyglądał przed laty, zanim stworzenie wspólnego rynku w Europie nie dało warunków do eksportu usług.Zdaniem TLP, na rynku można obecnie dostrzec nie tylko zagrożenia, ale i szanse. Dobrym kierunkiem ich poszukiwania są obszary, które długoterminowo są w trendzie rosnącym i jednocześnie były bardziej odporne na kryzys wywołany pandemią.Takim segmentem jest transport intermodalny, który w Europie rośnie nieustannie od 2009 r. Wg UTK w Polsce segment ten zwiększył pracę przewozową o 9,8 proc. w 2019 r., ale też okazał się być antycyklicznym w sytuacji kryzysu.- Coraz więcej przewoźników i klientów bierze pod uwagę transport intermodalny jako kierunek rozwoju. Bardzo możliwe, że to właśnie Polska będzie bardzo silnym graczem na rynku przewozów intermodalnych w przyszłości. Transport intermodalny ma wiele silnych stron - rozwiązuje problem z odstępnością kierowców na trasach międzynarodowych, niweluje ryzyko zachorowań, skraca czas dostaw towarów, bo pomija kontrole na drogowych przejściach granicznych, a także jest bardziej ekologiczny - zauważa Marcin Żurowski, Dyrektor Terminalu Intermodalnego, CLIP Group.Zdaniem TLP, rozwój transportu drogowego towarów wewnątrz UE jest ograniczony, ponieważ rynek ten jest dojrzały i nasycony. Praca przewozowa krajów EU28 przekroczyła poziom z 2008 r. dopiero w latach 2017-2019. Według danych Eurostat Polska już obecnie ma duży udział w transporcie ogółem UE (17 proc.) oraz międzynarodowym UE (32 proc.), więc w nieskończoność nie może rosnąć poprzez wypieranie mniej konkurencyjnych krajów.Szans można szukać poza UE. Takim kierunkami są Europa Wschodnia oraz Bliski i Daleki Wschód. Poza Chinami nie są to duże rynki, choć relatywnie szybko się rozwijają. Jednak wcale nie jest łatwo odnieść na nich sukces.- Wydzieliliśmy specjalną spółkę, gdyż kierunki wschodnie wymagają dedykowanego podejścia. Niepewność związana z tymi rynkami wynika z długich dystansów, wyjazdu poza UE i regulacji celnych. Problemem są sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu do danego kraju nie można wjechać. Wtedy zostajemy z towarem, skomplikowanymi procedurami i dużą zagadką do rozwiązania. Stąd niezbędnym zasobem są doświadczeni, cierpliwi i pokorni pracownicy ze znajomością przepisów i procedur celnych. Do tego dochodzą różnice kulturowe i bariery psychologiczne. Nie każdy chce jeździć na Wschód w obawie o bezpieczeństwo, ale też z wygody. Kierowcy wolą realizować krótsze kursy do Europy Zachodniej - stwierdza Bartłomiej Łapiński, dyrektor zarządzający, Raben East.- Zawsze jest dobry moment, aby szukać nowych rynków, również niszowych. Znaleźliśmy swoje nisze obsługując sektory wytwarzające produkty wysokiej wartości, jak wyroby farmaceutyczne czy tytoniowe. Dzięki temu można realizować efektywne przewozy do Afryki Północnej, choćby do Maroka. Jednym z czynników sukcesu jest elastyczność floty i zapewnienie powrotów z towarami na potrzeby rynków unijnych - mówi Roman Jarosiewicz, manager ds. sprzedaży, Boekestijn Transport Service.