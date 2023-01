Polski wynalazek ma usprawnić ruch pociągów

PKP Energetyka chce ogrzewać elektryczną sieć trakcyjną, żeby nie dochodziło do jej obladzania i oszraniania. I wie, jak przy tym niepotrzebnie nie ogrzewać powietrza. Mówi o tym w rozmowie z WNP.PL Piotr Obrycki, dyrektor Biura Badań i Rozwoju firmy.

Pantograf pociągu jest jak tarka czy skrobaczka. Tylko że grafitowa. Przejechanie nawet 5 km z cienką warstwą lodu na drucie jezdnym może trwale go uszkodzić, co spowoduje, że skład się zatrzyma - mówi Piotr Obrycki.

W projekcie nie chodzi o rozgrzanie drutu trakcyjnego od czerwoności, ale o zapewnienie takiego przepływu prądu, aby jego temperatura była optymalna, uzasadniona technicznie i ekonomicznie - wyjaśnia.

To rozwiązanie jest skrojone pod pogodę, z którą mamy ostatnio do czynienia, gdy zimą temperatura oscyluje w okolicach zera. W dzień mamy +1 st. C, jest wilgotno, a w nocy są 2-4 stopnie mrozu. C. Na drutach osadza się wtedy szron albo lód, co powoduje problemy w ruchu kolejowym - dodaje.

PKP Energetyka pracuje nad projektem zapobiegania obladzaniu trakcji z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej. O co w nim chodzi?

- W największym uproszczeniu o podgrzanie drutu trakcyjnego do temperatury, która nie pozwoli na jego oblodzenie czy oszronienie. Mechanizm znany, odkąd mamy do czynienia z prądem eklektycznym. Odwołam się do najprostszego przykładu - grzałki do wody.

Domyślam się, że na sieci trakcyjnej jest to bardziej skomplikowane niż zagrzanie wody na herbatę…

- Tak. W projekcie nie chodzi o rozgrzanie drutu trakcyjnego od czerwoności, ale o zapewnienie takiego przepływu prądu, aby jego temperatura była optymalna, uzasadniona technicznie i ekonomicznie.

Przypomnę, że sieć trakcyjna w Polsce jest zasilana prądem stałym. Napięcie może w niej występować bez przepływu prądu. Gdy dwa punkty w sieci mają taki sam potencjał, prąd nie płynie. Jeśli więc danym odcinkiem nie przejeżdża żaden pociąg, a tak się często dzieje w godzinach nocnych, to druty w okresie zimowym zamarzają. Tymczasem pantograf jest jak tarka czy skrobaczka. Tylko że grafitowa. Szybko się zdziera. Przejechanie nawet 5 km z cienką warstwą lodu na drucie jezdnym może trwale uszkodzić nakładkę pantografu, co spowoduje, że pociąg się zatrzyma.

W naszym rozwiązaniu chodzi o zasymulowanie przejazdu pociągu i wymuszenie przepływu prądu w sieci. Umiejętnie tworzymy różnicę potencjałów, zamykamy pętlę grzania, najlepiej robi się to na liniach dwutorowych. Prąd płynie i podgrzewa drut jezdny. Nie trzeba posyłać w teren pociągu sieciowego i elektromonterów do usunięcia powstałego lodu za pomocą specjalnych kołowrotków toczonych po drucie, czy tak jak kiedyś - do obtłuczenia go młotkami. Chcemy zastąpić to manualne działanie rozwiązaniem opartym o działanie automatyczne.

Aby trafnie wybrać moment, kiedy należy wzbudzić przepływ prądu i ogrzać drut, potrzeba dobrej prognozy i wiedzy dotyczącej jego bieżącej temperatury. O te informacje zadba stacja pogodowa, nad którą pracujemy razem z Akademią Górniczo-Hutniczą. Sprawdzi ona, czy na drucie trakcyjnym jest szron, śnieg lub lód, a po włączeniu przepływu prądu, czy drut podgrzał się na tyle, że będziemy mogli ten przepływ ograniczyć.

Sama idea pochodzi od polskich naukowców, a konkretnie z Politechniki Warszawskiej. Wspólnie z nami pracowali nad nią przede wszystkim prof. Tadeusz Maciołek i prof. Adam Szeląg. Efekty były na tyle interesujące, że postanowiliśmy ją klika lat temu wdrożyć . Po analizie rozwiązań stosowanych w Europie uznaliśmy, że warto wprowadzić taką innowację, bo nie jest ona jeszcze stosowana na rynku. Jako konsorcjum otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 5 mln 128 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu ponad 9 mln zł.

Start systemu odladzania być może jeszcze tej zimy, test w województwie opolskim

Na jakim jest on etapie?

- Po trzech latach prac i modelowania i konstruowania zbliżamy się do finału badań. Za chwilę przejdziemy do testów w warunkach rzeczywistych. Mam nadzieję, że jeszcze tej zimy uda się uruchomić system. Mamy już stację pogodową, zabudowujemy przekształtnik.

Projekt jest złożony. Realizujemy go w konsorcjum, którego liderem jest PKP Energetyka, a w jego składzie jest także Instytut Kolejnictwa oraz spółka Elester-PKP, która zajmuje się m.in. budową układów automatyki systemów zarządzania ruchem kolejowym. W prace merytoryczne włączyliśmy też wspomnianych profesorów z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Piotra Biczela jako kierownika B+R.

W projekcie mamy też podwykonawców. Wśród nich jest wspominana AGH oraz firma ABB, która dostarcza przekształtnik o prądzie ciągłym 1,1 kA i mocy ciągłej blisko 4 MW.

Do końca 2023 r. chcemy wiedzieć, jak się nasz pomysł sprawdza w warunkach rzeczywistych.

Gdzie będziecie go testować?

- W województwie opolskim, między podstacją Kostów a kabiną sekcyjną (rozdzielnia prądu stałego 3 kV stosowana między podstacjami energetycznymi - red.). Odcinek, na którym zamkniemy pętlę grzania liczy kilka kilometrów.

Docelowo chcemy nasz system instalować we współpracy z zarządcą infrastruktury, czyli PKP PLK, tam, gdzie pociągi zatrzymują się często z powodu lodu lub oszronienia. Oblodzenie lub oszronienie drutu trakcyjnego w dużym stopniu zależy od warunków lokalnych, np. od dużego zawilgocenia spowodowanego przez zbiorniki wodne czy ukształtowania terenu.

Rozwiązanie jest aplikowalne na wszystkich kluczowych dwutorowych liniach kolejowych w Polsce na odcinkach między podstacjami lub podstacją a kabiną sekcyjną (odległość między podstacjami w Polsce to średnio 15-20 km, PKP Energetyka prowadzi program ich zagęszczania - red.). Dwa tory potrzebne są do zamknięcia pętli grzania. Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie mogło być stosowane na liniach jednotorowych, jeżeli będzie taka potrzeba.

Dziś system odladzania to dedykowany układ dodawany do podstacji. Nie mniej można sobie wyobrazić, że docelowo nie będzie to układ dodatkowy, ale naturalny, stosowany w modernizowanych czy podstacjach budowanych od postaw. Projekt otwiera ścieżkę do nowej technologii - przekształtników sterowanych prądowo, które obecnie na polskiej kolei nie są stosowane.

Dla sprawdzenia bilansu energetycznego kluczowy jest pilotaż

Technikę mamy już za sobą. Pomówmy o ekonomii. Jaki jest bilans energetyczny takiego przedsięwzięcia?

- Zacznę od tego, że podjęliśmy się jego komercjalizacji, bo naszym zdaniem jest efektywne.

Podobne rozwiązania stosowano we Włoszech, na Słowacji czy w Rosji. Między jedną podstacją a drugą robiono zawarcie i prąd płynął bez ograniczeń. Drut się grzał do temperatury 20-25 st. C. My potrafimy ją ograniczyć. Robimy à la zwarcie, ale sterujemy w nim prądem. Po to, żeby użyć tylko tyle energii, ile potrzeba. Wystarczy ogrzanie drutu jezdnego do 1 st. C i lód nie będzie miał prawa się na nim utrzymać.

Dla sprawdzenia bilansu energetycznego kluczowy jest pilotaż. Dowiemy się, ile rzeczywiście energii jest potrzebne do ogrzania 1 km sieci trakcyjnej określonego typu. Mamy modele matematyczne, ale weryfikacja w warunkach rzeczywistych jest bardziej wiarygodna. Ilość energii będzie zależeć od czasu odladzania. Istotna jest inteligencja naszego rozwiązania. Jeżeli np. oblodzenie wstępuje 6 godzin, nie musimy podgrzewać drutu przez cały ten czas, na odlodzenie potrzebujemy 15 minut przed przejazdem pierwszego pociągu. Chodzi nam więc nie tylko o efektywność urządzeń, ale całego procesu.

Chcemy nie tylko usuwać powstałe już oblodzenie, ale też przewidywać, kiedy wystąpi - to rozwiązanie z gatunku predictive maintenance, czyli zapobiegania zdarzeniom zanim wystąpią. Jeżeli stacja pogodowa da sygnał, że np. około godz. 4 rano może się pojawić lód, a przejazd pierwszych pociągów zaplanowany jest na godz. 4.30 to nasze urządzenie podgrzeje drut jezdny, zanim pojawi się lód.

Będzie taniej niż w przypadku wysłania pociągu sieciowego?

- Jeżeli wysyła się ekipę do obtłuczenia lodu czy szronu, to znaczy, że to zjawisko już wystąpiło. Zazwyczaj jest tak, że pociąg rusza ze stacji, przejeżdża kilka kilometrów i staje w lesie, bo nie jest w stanie dalej jechać. Trzeba wtedy zapewnić komunikację zastępczą, jeśli to pociąg pasażerski, ściągnąć go z torów, jako elektryczny sam nie zjedzie na stację, a dopiero potem możemy wysłać pociąg PKP Energetyka z sieciowcami. Wszystko razem generuje duży koszt. Musimy też pamiętać o emisji CO2, która powstaje w czasie akcji ratunkowej.

Przeliczyli to Państwo?

- Wynik modelu biznesowego zależy od wielu czynników. Kluczowe jest, ile razy może wystąpić zagrożenie oblodzeniem. Poza stroną ekonomiczną warto patrzeć też na bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Jeżeli zbudujemy system, poniesiemy koszty inwestycyjne, a oblodzenie nie nastąpi, mimo że nie będzie kosztów bieżących związanych ze zużyciem prądu, capex się nie zwróci. Ale inaczej to będzie wyglądać, jeżeli oblodzenie wystąpi kilka razy w miesiącu.

Czy budowa takiego systemu ma sens, gdy zimy praktycznie nie ma ostatnio w naszym kraju?

- Tak. To rozwiązanie jest skrojone pod pogodę, z którą mamy ostatnio do czynienia. Gdy jest -20 st. C, czyli panuje prawdziwa zima, zazwyczaj jest sucho, bo w powietrzu nie ma już wody, więc lód na drutach się nie tworzy. Najgorzej jest, gdy temperatura oscyluje w okolicach zera. W dzień mamy +1 st. C, jest wilgotno, a w nocy są 2- 4 stopnie mrozu. C. Na drutach osadza się wtedy szron albo lód, co powoduje problemy w ruchu kolejowym.

Na ile poważne? Z mojego doświadczenia jako pasażera kolei wynika, że zimą, jeżeli już przyjdzie, kolei najbardziej daje się we znaki zamarzanie rozjazdów.

- Rozwiązanie tego problemu też polega na elektrycznym ogrzewaniu (EOR). Urządzenia, które do tego służą należą do PKP PLK, ale są utrzymywane przez PKP Energetyka. Ich zadaniem jest dbanie o to, żeby iglice w rozjazdach nie zamarzały, i żeby pociąg jechał tam, gdzie potrzeba. Rozmrażanie drutu trakcyjnego nie było do tej pory stosowane. Mogliśmy działać reaktywnie bądź prewencyjnie, smarując druty swego rodzaju olejem, żeby woda po nich spływała. Czy to ostatnie było skuteczne, nie wiadomo. Trudno tu o wiarygodne dane.

Magazyny energii w sieci PKP Energetyka i tankowanie wodoru

W 2021 roku w Garbcach w województwie dolnośląskim PKP Energetyka uruchomiła swój pierwszy litowo-jonowy magazyn energii, z którego zasilana jest miejscowa podstacja. Jak się sprawuje?

- Garbce potraktowaliśmy jako wzorcową podstację przyszłości. Obecnie budujemy tam magazyn wodorowy, do którego będzie trafiać energia z farmy fotowoltaicznej o mocny 150 kW.

Energetyka zawodowa, jakkolwiek to brzmi, będzie się klasteryzować i zbliżać do odbiorcy. To moja osobista wizja, ale znajdująca potwierdzenie w opiniach wielu naukowców w Polsce i na świecie. Czy ktoś pięć lat temu uwierzyłby, że będziemy mieć ponad milion prosumentów i blisko 10 GW fotowoltaiki w mikroinstalacjach? Większość na pewno nie.

Magazyn litowo-jonowy na chwilę obecną jest rozwiązaniem „must have”. Potwierdza się nie tylko z perspektywy PKP Energetyka, ale też europejskiej czy światowej. Na tworzenie takich magazynów kierowane są fundusze unijne. Jako PKP Energetyka bardzo byśmy chcieli, żeby nasze podstacje, jest to też zgodne z wizją PKP SA, PKP PLK i PKP Energetyka, były zasilane zieloną energią blisko odbiorcy. Do tego potrzebna jest generacja słoneczna lub wiatrowa w zależności, jak ułoży się legislacja, i magazyny, bo, jak wiadomo, odnawialne źródła energii są niestabilne.

Będą kolejne magazyny litowo-jonowo, tak jak PKP Energetyka zapowiadała w 2021 r. czy od razu nastąpi skok do magazynów wodorowych?

- Zapowiedzieliśmy budowę 300 magazynów litowo-jonowych i z tego się nie wycofujemy. Czy to będzie 315 czy 270, zadecyduje ekonomika. Uważamy, że duża cześć naszej sieci może zostać wsparta tymi magazynami. Liczymy na Fundusz Modernizacyjny tworzony z wpłat za emisję CO2 i środki unijne. Mam nadzieję, że za rok o tej porze będę mógł powiedzieć o kilkunastu czy kilkudziesięciu rozpoczętych inwestycjach komercyjnych.

Nad czym jeszcze pracuje Biuro Badań i Rozwoju PKP Energetyka?

- M.in. nad usprawnieniem zarządzania flotą pociągów. Z oddziałem PKP Energetyka - Paliwa sprawdzamy, gdzie i jak zbudować pierwszą w Polsce stację tankowania wodoru dla kolei. W fazie komercjalizacji mam system przewidujący awarię sieci dystrybucyjnej. Chodzi o to, żeby zapobiegać awariom, zanim te wystąpią i zminimalizować przerwy w dostawach prądu. Wdrażamy go razem z Atende Industries. Poza tym pracujemy nad projektami międzynarodowymi, które są świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia, ale też do weryfikacji jak funkcjonują rynki energetyczne, czy kolejowe np. w Hiszpani, Francji, Szwajcarii, czy Grecji.

