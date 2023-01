Polski zakład Alstomu zajmie się serwisem pociągów dużych prędkości

Otwarty w 2022 r. zakład Alstomu w Nadarzynie koło Warszawy produkujący wózki do pociągów regionalnych, metra i tramwajów w najbliższym czasie zajmie się też serwisem wózków do pociągów dużych prędkości (do 250 km/godz.). Będzie to pierwsze tego typu centrum serwisowe w Polsce.

Jak wyliczył Alstom, 25-30 proc. części wykorzystywanych przez ten koncern do produkcji pojazdów szynowych projektuje i wytwarza we własnych zakładach. Firma posiada największe na świecie portfolio komponentów i rozwiązań przydatnych przy wdrażaniu zrównoważonego transportu.

- Na całym świecie Alstom dysponuje obecnie około 50 zakładami, położonymi w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, Azji i Australii. Produkują one m.in. wózki, silniki, kompleksowe rozwiązania napędowe, trakcyjne i hamulcowe, a także systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Są to krytyczne, bardzo innowacyjne komponenty, w przypadku których nie możemy sobie pozwolić na zależność od dostawców. Oczywiście, szukając wielu rozwiązań, korzystamy też z wiedzy mniejszych, często lokalnych firm, które są silnie wyspecjalizowane w danym obszarze, dzięki czemu dysponują unikatową wiedzą - podkreśla Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich, cytowany w informacji prasowej.

Technologie Alstomu są wykorzystywane także przez innych producentów w ponad czterdziestu krajach świata. Koncern dostarcza klientom nie tylko gotowe pojazdy i systemy, ale też komponenty dla producentów pojazdów oraz dostawców usług, infrastruktury i rozwiązań informatycznych.

We wszystkich zakładach Alstom w Polsce pracuje ponad 4 tys. osób.

