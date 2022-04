Polskie drogi, koleje i porty stoją przed wyzwaniami stawianymi przez wojnę

Czy warto budować autostradę A2 aż do granicy z Białorusią? Co dalej z projektem rozbudowy Małaszewicz? Czy polskie porty dadzą sobie radę z napływem ładunków z Ukrainy? To pytania, które postawimy podczas debaty „Infrastruktura transportowa w Polsce” na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Weźmie w niej udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Bezwzględnie wojna na Ukrainie będzie rzutować w większym lub mniejszym stopniu na to, co dzieje się w sektorze transportu w Polsce. Unijne sankcje na rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych i późniejsze retorsje, zakaz zawijania do portów rosyjskich statków, embargo na rosyjski węgiel, zapowiadane odejście od dostaw rosyjskiej ropy i gazu - to wszystko przyniesie zmiany łańcuchach dostaw. Czy przygotowana jest na to infrastruktura transportowa w Polsce, odpowiemy już w poniedziałek, 25 kwietnia, podczas debaty zaplanowanej w godz. 12.30-14.00.

W gronie prelegentów znaleźli się:

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury,

Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Programowej przy UN GCP,

Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich,

Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe,

Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec,

Artur Popko, prezes Budimeksu,

Paweł Pucek, członek zarządu DB Cargo Polska,

, członek zarządu DB Cargo Polska, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Oprócz impaktu wojny na Ukrainie na transport poruszymy także inne tematy. A będą to m.in.:

jakość infrastruktury transportowej jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarki;

strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030;

koleje dużych prędkości w Europie - polskie plany i wymagania techniczne;

konkurencyjność kolejowego cargo;

sieć drogowa: wąskie gardła, brakujące odcinki, inwestycje o znaczeniu europejskim. Kluczowe elementy infrastruktury punktowej: porty lotnicze (CPK), morskie, terminale intermodalne;

infrastruktura i technologie cyfrowe - w kierunku inteligentnych systemów transportowych.

Znajdziemy także czas na omówienie roli infrastruktury transportowej w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

