Polskie koleje biją rekordy. Takich tłumów nie było od dekady

Ponad 31,3 mln osób przewieziono koleją w lipcu tego roku, co oznacza wzrost o prawie 2,7 proc. w zestawieniu rok do roku - poinformował w środę Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Jak poinformował UTK w lipcu z usług kolei skorzysta 800 tys. pasażerów więcej niż rok wcześniej, a średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła prawie 86 km i jest to wartość przybliżona do wyniku uzyskanego w lipcu 2022 r.

Lipiec w przewozach pasażerskich, zgodnie z tendencją sezonową, był lepszy również od czerwca 2023 r. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 100 tys. pasażerów więcej (0,3 proc.).

Ogółem od stycznia do lipca tego roku pociągami podróżowało prawie 213 mln osób, czyli o 24,4 mln osób (12,9 proc.) więcej niż w takim samym czasie rok wcześniej.

Z kolei masa przetransportowanych koleją ładunków w lipcu tego roku spadła o 10,6 proc. (o 2,2 mln ton) w stosunku do lipca 2022 r. i wyniosła 18,7 mln ton. To kolejny miesiąc spadków w zestawieniu rok do roku. Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,6 mln ton (3,3 proc.) niż w czerwcu.

Ogółem od początku tego roku koleją przetransportowano ponad 134 mln ton ładunków, czyli o 12 mln ton (8,2 proc.) mniej niż w analogicznym okresie roku 2022.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl