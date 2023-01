Polskie lotniska tną inwestycje

Branża lotniskowa jest zmuszona mocno zweryfikować plany inwestycyjne na ten rok. Wszystko przez wzrost kosztów usług budowlanych oraz skokowe podwyżki cen prądu.

Niektórzy finansową wyrwę są w stanie załatać wzrostem opłat dla swoich kontrahentów. Dla innych 2023 rok to rok inwestycyjnie stracony.

Nowe umowy na dostawy energii elektrycznej poszły w górę o kilkadziesiąt procent. „To będzie armagedon” – słyszymy od jednego z prezesów z branży lotniskowej.

Część planowanych inwestycji to jednak "ucieczka do przodu". Swoją strategię na ten rok kreślą prezesi: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”(PPL), lotniska Kraków-Balice, Katowice Airport, Portu Lotniczego Gdańsk, Wrocław Airport oraz Centralnego Portu Lotniczego.

Ostatnie kilka lat to niemal niekończące się podwyżki na rynku materiałów, usług oraz robót budowlanych. To ma i będzie miało wpływ na plany rozwojowe lotnisk w Polsce, w tym budowanego od podstaw – Portu Lotniczego Solidarność, który ma być „sercem” całego projektu CPK.

Władze Kraków Airport realizują kolejne punkty ze swojego Planu Generalnego do 2036 roku. Część z nich znajduje się już w fazie zaawansowanej realizacji - jak rozbudowa płaszczyzny postojowej samolotów, po ukończeniu której port lotniczy będzie dysponował dodatkowymi 15 stanowiskami dla statków powietrznych kodu C.

W listopadzie 2022 roku podpisano dwie umowy - na budowę nowego terminala cargo oraz budowę nowej stacji transformatorowej. W "fazie procedowania" w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się decyzja środowiskowa na budowę kluczowej dla przyszłości tego lotniska nowej drogi startowej.

- W obecnych czasach bardzo trudno jest przewidywać, jak duży wpływ będzie miała aktualna sytuacja geopolityczna na kształtowanie się cen w sektorze budownictwa, bo ten wpływ istotnie będzie. Założenia finansowe, jakie przyjęto do oszacowania wartości zadań inwestycyjnych kluczowych dla rozwoju Kraków Airport, z pewnością będą wymagały bieżącej rewizji z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku oraz szeroki horyzont czasowy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – mówi Radosław Włoszek, prezes podkrakowskiego lotniska.

Priorytetowe inwestycje dochodowe. Inne muszą poczekać na lepszy moment

W 2019 roku dla Katowice Airport powstał program inwestycyjny rozpisany do 2025 roku, który zakładał realizację wielu projektów na łączną kwotę ok. 600 mln zł. Pandemia spowodowała, że plany te ograniczono.

- W trakcie pandemii zrealizowaliśmy inwestycje za około 200 mln zł. Pomimo wysokiej inflacji, która uderza w nasz potencjał inwestycyjny, nadal staramy się rozwijać infrastrukturę portu – zapewnia Artur Tomasik, prezes spółki zarządzającej katowickim portem lotniczym.

Trwa tam obecnie pierwszy etap przebudowy układu drogowego wokół portu lotniczego, współfinansowanej ze środków lotniska; związana jest ona z odbudową linii kolejowej Zawiercie-Tarnowskie Góry (trasa przebiegać będzie bezpośrednio przy terenie lotniska). W 2023 roku górnośląski port chce wybudować nowy asfaltowy parking na ponad 750 miejsc. W tym roku rozstrzygnięty zostanie także jeden z unijnych konkursów na dofinansowanie budowy bazy paliwowej. Trwają prace nad projektem drugiego terminalu towarowego.

- W 2023 roku chcemy zaprezentować kompleksową koncepcję rozwoju strefy pasażerskiej, z jej głównym punktem, czyli nowym terminalem pasażerskim. W najbliższych latach - ze względu na inflację musimy - ograniczyć skalę inwestycji i skoncentrować się na projektach dochodowych, a inwestycje pasywne, które mieliśmy zaplanowane do 2025 roku, takie jak np. budowa nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i nowego zaplecza działu utrzymania lotniska, odsunęliśmy w czasie – konkluduje Tomasik.

Co z inwestycjami po przeciwnej stronie Polski, w największym na północy lotnisku?

- Na razie inwestycje są wstrzymane; skupiamy się na spłacie zaciągniętych kredytów. Jedyne, do czego jesteśmy przygotowani, to do dalszej realizacji projektu Airport City Gdańsk – wyjaśnia Tomasz Kloskowski, prezes gdańskiego lotniska.

Airport City Gdańk to inwestycja własna lotniska. Ma składać się z siedmiu biurowców: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Hotel.

Pierwszy z nich został oddany do użytku w maju 2022 roku. Alpha to sześciopiętrowy biurowiec z podziemnym parkingiem i z 8,5 tys. mkw. powierzchni przygotowanych dla najemców.

Przygotowane kilkanaście miesięcy temu pieniądze… mogą niektórym wystarczyć

We Wrocławiu obecnie rozpoczęły się prace projektowe nad rozbudową "płaszczyzn lotniskowych" (drogi kołowania, płyty do odladzania, drogi szybkiego zjazdu, płyty postojowej). Trwa remont istniejących dróg kołowania. Szacowana wartość inwestycji? 350 mln zł (z czego 50 proc. pochodzi ze środków unijnych).

- Wyliczenia są oparte na cenach rynkowych z 2022 roku, a biorąc pod uwagę tendencję stabilizowania się cen na rynku budowlanym, zakładamy, że szacowany budżet będzie wystarczający na realizację tego zamówienia – mówi Dariusz Kuś, prezes Wrocław Airport.

Jednocześnie trwają prace nad planami rozbudowy terminalu.

- Mamy gotową koncepcję i przygotowujemy się do rozpoczęcia prac projektowych. Jeśli zaś chodzi o rynki finansowe, to - dzięki posiadanym środkom własnym oraz pozyskanym już zaliczkom z dotacji unijnej - zakładamy, że warunki finansowania zewnętrznego - w momencie, kiedy jego uruchomienie stanie się niezbędne - też będą korzystniejsze niż obecnie – dodaje Kuś.

W stolicy bez infrastrukturalnych zmian, bo mają nowiutki Radom. CPK nabiera rozpędu

Ceny w budowlance nie robią też szczególnego wrażenia na zarządzie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”(PPL), ponieważ większość robót budowlanych firma - jako zleceniodawca - ma już za sobą. W kwietniu do użytku oddane zostanie rozbudowane lotnisko w Radomiu.

- Jeśli chodzi o Lotnisko Chopina – tu nie spodziewamy się większych inwestycji, choć nie mówimy nie... Zgodnie z planem w 2028 roku ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Dzięki bliskiej współpracy i wejściu PPL do Grupy Kapitałowej CPK, będziemy mogli bliżej współpracować. A to oznacza, że niektóre z technologii mogłyby być testowane w warszawskim porcie. Czyli pasażerowie Lotniska Chopina będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań – tłumaczy Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest już na etapie zaawansowanych prac przygotowawczych i projektowych, pozyskiwania zgód administracyjnych, wykupu gruntów, a w przypadku niektórych spośród inwestycji - w trakcie przetargów poprzedzających budowę.

Prace nad dokumentacją prowadzą m.in. master architekt i projektant inżynierii lądowej; na początku 2023 roku, w ramach zespołu zintegrowanego, dołączą do nich m.in. projektanci infrastruktury wspomagającej i integrator systemów lotniskowych.

- W tym roku na terenie przyszłego lotniska ruszą pierwsze prace przygotowawcze. Spodziewamy się także uzyskać decyzję środowiskową dla lotniska wraz z węzłem kolejowo-drogowym i wystąpić dla przedsięwzięcia o kolejne decyzje: wodną, lokalizacyjną i pozwolenia na budowę – wylicza Mikołaj Wild, prezes CPK.

Dużo ma się dziać w tym roku, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe CPK. To m.in. rozpoczęcie prac budowlanych przy tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Na różnych etapach zaawansowania jest w sumie 16 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla odcinków linii CPK.

Ceny prądu zżerają środki, które mogłyby pójść na inwestycje

Istotny wpływ na kondycję branży lotniskowej w rym roku wywrą ceny energii, ale i gazu, którym spora część lotnisk ogrzewa choćby terminale pasażerskie.

- W porównaniu z 2022 rokiem koszty energii elektrycznej wzrosną u nas o 130 proc., a gazu - o prawie 140 proc. Szacujemy, że w 2023 za energię będziemy musieli zapłacić ok. 30 mln zł, czyli aż o 17,5 mln zł więcej niż przed rokiem. To bardzo duży wzrost - to są pieniądze, które mogłyby pracować na rzecz rozwoju pyrzowickiego lotniska i tworzenia nowych miejsc pracy. To kwota, która pomogłaby nam sfinansować np. budowę drugiego terminalu cargo – obrazuje skalę podwyżek prezes Artur Tomasik.

- To będzie armagedon... – mówi krótko Tomasz Kloskowski z gdańskiego portu.

W 2019 roku przy obsłudze 5,5 mln pasażerów to lotnisko wypracowało ponad 45 mln zł zysku netto.

- W przyszłym roku obsłużymy prawdopodobnie także około 5,5 mln pasażerów i zaowocuje to… kilkunastomilionową stratę netto! To pokazuje, co się stało z kosztami funkcjonowania całej branży lotniczej w Polsce – dodaje prezes Gdańsk Airport.

Wzrost kosztów w jednym miejscu spowoduje drożyznę gdzie indziej

Wrocławskie lotnisko wysokie ceny gazu ziemnego odczuło już w 2022 roku. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to kończy się właśnie trzyletnia umowę na jej dostawę; negocjacja nowych warunków trwa.

- Stawki są oczywiście prawie czterokrotnie wyższe... Mamy jednak nadzieję, że - po dodatkowych wyjaśnieniach i ustaleniach - chociaż część energii uda nam się zakupić po cenach urzędowych - na mocy ostatnio uchwalonej ustawy. Za wszystko zapłacimy jednak rocznie o około 10 milionów złotych więcej niż dotychczas – sumuje prezes Kuś.

Na tę podwyżkę port lotniczy we Wrocławiu starał się przygotować, ograniczając inne koszty i odpowiednio pracując nad przychodami.

- Nieznacznie podnieśliśmy opłaty lotniskowe, ale nie można przecież zakładać, że linie lotnicze, które też są w trudnym położeniu, będą płacić coraz większe miliony za korzystanie z naszej infrastruktury. Prawdziwy skok przychodów zamierzamy zatem osiągać z działalności pozalotniczej – dodaje prezes wrocławskiego lotniska.

Jaka to ta „pozalotnicza działalność”? To przede wszystkim opłaty za parkingi, od sklepów i gastronomii działającej na terenie lotniska.

Koszty utrzymania infrastruktury, ceny energii elektrycznej, paliwa są także mocno odczuwalne w budżecie PPL.

- Aktualna sytuacja powoduje, że będziemy musieli szukać oszczędności w różnych obszarach. W 2021 roku ogłosiliśmy wprowadzenie nowego cennika opłat na Lotnisku Chopina – wejście w życie nowych taryf było odłożone o rok. Wprawdzie to tak naprawdę pierwsza waloryzacja stawek od 15 lat, niemniej dzięki tej decyzji zabezpieczyliśmy się trochę przed pogorszeniem warunków makroekonomicznych – tłumaczy Stanisław Wojtera.

Walka o klimat to paradoksalnie szansa na obniżenie wydatków

W ostatnich latach lotnictwu pasażerskiemu wyraźne podniesiono wymagania dotyczące emisji CO2, które wynikają z polityki klimatycznej.

Projekt centralnego lotniska to w istocie wielka inwestycja w bardziej zieloną kolej. Według założeń tego projektu uruchomienie programu CPK ma skutkować dwukrotnym wzrostem osób korzystających pociągów w Polsce.

- Wbrew opiniom niektórych ekologów „zielony” może być również lotniczy komponent CPK. Już sama decyzja o lokalizacji portu przesiadkowego blisko wschodniej granicy UE jest korzystna z punktu widzenia ekonomiki ruchu lotniczego w Europie, a w konsekwencji- również z punktu widzenia śladu węglowego powodowanego przez ten sektor transportu. Sytuacja, w której pasażerowie podróżujący do Azji nie będą musieli lecieć do zachodnich portów przesiadkowych, aby następnie wracać na wschód, to nie tylko korzyść w kosztach i czasie, lecz także oszczędności paliwa, a tym samym zmniejszenie śladu węglowego – przekonuje prezes CPK Mikołaj Wild.

Stopniowa redukcja śladu węglowego lotnisk w Polsce wpisuje się w zmniejszanie kosztów eksploatacji tych portów.

- W ramach polityki oszczędnościowej na parkingach, w terminalu i na płytach postojowych wymieniamy oświetlenie z halogenowego na ledowe. Jesteśmy również na etapie przygotowania analizy energetycznej dla lotniska w celu optymalizacji rozwiązań w zakresie wytwarzania energii, ciepła oraz chłodu. Na bazie tego będziemy podejmować decyzje dotyczące zmian związanych z urządzeniami do produkcji energii elektrycznej - jak fotowoltaika czy pompy ciepła – wylicza prezes portu lotniczego we Wrocławiu.

PPL inwestuje w modernizację płyt i stanowisk postojowych, by było możliwe zasilanie prądem zaparkowanych tam samolotów.

- Tego typu rozwiązanie pozwala wyeliminować generatory spalinowe Ground Power Unit lub wewnętrzne silniki samolotów Auxilary Power Unit i zmniejsza wydzielanie zanieczyszczeń do atmosfery. Rozwiązanie jest stopniowo wprowadzane na Lotnisku Chopina, zastosowane jest już na Lotnisku Warszawa-Radom. Emisja spalin pozostaje również kwestią, która pojawia się w rozmowach i konsultacjach z liniami lotniczymi. Aktualnie przyglądamy się rozwiązaniu single engine taxi-in - to metoda kołowania po wylądowaniu statku powietrznego przy wykorzystaniu tylko jednego silnika. Dzięki takiemu podejściu możemy zmniejszyć hałas lotniczy, obniżyć emisję spalin i zredukować zużycie paliwa – uzupełnia Stanisław Wojtera z „Portów lotniczych”.

