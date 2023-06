Polskie lotniska zbroją się przeciw dronom. W Krakowie ruszyły testy

Hertz, firma z Zielonej Góry, ruszył z testami systemu antydronowego w Krakowie. Władze stołecznego lotniska też zapowiedziały testy. A to nie koniec takich ruchów na polskich lotniskach.

Dwa polskie rozwiązania antydronowe, które przejdą testy na polskich lotniskach, różnią się od siebie. Dla służb nawigacyjnych ważne jest wybranie takiego systemu, który nie będzie zakłócał lotniskowych urządzeń radionawigacyjnych.

Jak informuje nas prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, po Warszawie i Krakowie kolejny port lotniczy przygotowuje się do testów.

Na razie nie ma mowy o fizycznym strącaniu dronów. Niejasne w tym zakresie jest prawo, ale i zdrowy rozsądek podpowiada inne metody.

Polska firma Hertz stworzyła system antydronowy HAWK, który wykorzystuje do wykrywania dronów radary oraz radionamierniki.

"Po skutecznej detekcji wrogiego bezzałogowca nie jest on dopuszczany jest do strefy chronionej. Do tego wykorzystujemy neutralizatory dookólne i kierunkowe, moduły przejęcia kontroli nad dronem czy neutralizator ręczny" - informuje firma na swojej stronie internetowej.

W piątek 23 czerwca firma z Zielonej Góry rozpoczęła ustawianie swojego sprzętu na lotnisku w Krakowie. Testy potrwają kilka tygodni.

- Drony dla wielu są zwykłą zabawką i przez to często używane są w sposób nieprofesjonalny. To powoduje zagrożenie, na które lotnictwo musi reagować. Próbujemy znaleźć rozwiązania, które będą dogodne dla wszystkich zaangażowanych w ten proces instytucji - mówi nam Radosław Włoszek, prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Walka z dronami musi być bezpieczna dla samolotów

W testach uczestniczą też eksperci z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która odpowiada za bezpieczeństwo i nadzór naszej przestrzeni powietrznej.

- Kluczowe jest dla nas to, jak dany system, dany sprzęt wpływają na nasze urządzenia radionawigacyjne i jaki jest ich zasięg. To są priorytetowe informacje dla PAŻP - podkreśla Anita Oleksiak, prezes Agencji.

30 maja Polskie Porty Lotnicze, na fali licznych wtedy incydentów z udziałem dronów, poinformowały o wdrażaniu systemu antydronowego na Lotnisku Chopina.

Zapytaliśmy teraz spółkę o to, czy prawdą jest, że do startu testów systemu antydronowego firmy APS na Lotnisku Chopina jeszcze nie doszło oraz o to, jakie formalności zostały do załatwienia. Chcieliśmy się też dowiedzieć czegoś więcej na temat harmonogramu działań planowanych w tym porcie.

- Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem operacji lotniczych nie informujemy o przebiegu testów ani o kolejnych ich etapach. Po zakończeniu testów zakomunikujemy wnioski uzyskane w tym procesie - odpowiedziały PPL.

Chopin po wizji lokalnej. Harmonogram w opracowaniu. Dwie technologie w grze

Więcej na ten temat dowiadujemy się w PAŻP.

- Na Okęciu mieliśmy pierwsze spotkanie z firmą, które było połączone z wizją lokalną. Było to spotkanie przygotowawcze, które umożliwi późniejsze rozłożenie sprzętu i jego przetestowanie już na miejscu. Obecnie przygotowujemy dalszą mapę drogową - wyjaśnia szefowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Wiadomo też, że do testów przystąpi lada moment kolejne lotnisko. Na razie oficjalnie nie zostało podane, który z portów zdecydował się na taki ruch.

Zarówno Kraków, jak i Warszawa są poligonem doświadczalnym w nowej, jak na polskie warunki, technologii.

- Te dwa systemy się różnią, bo bazują na innych rozwiązaniach. Będziemy je weryfikować - dodaje Anita Oleksiak z PAŻP.

Nie ma szans na stuprocentowe bezpieczeństwo. Konieczne zmiany w prawie

Zapytaliśmy czołowego producenta bezzałogowców o skuteczność tego typu systemów antydronowych. Remigiusz Wilk, dyrektor ds. komunikacji WB Group, przekonuje, że nie istnieje w 100 proc. skuteczny system, który chroniłby dany obszar przed dronami.

Przedstawiciel producenta wojskowych dronów zauważa też, że w przypadku cywilnych obiektów o strategicznym znaczeniu skupić trzeba się przede wszystkim na detekcji „intruzów”.

- Fizycznie czy elektromagnetycznie strącając bezzałogowiec, nie wiadomo, gdzie on spadnie. Nie można zaryzykować tego, że w przypadku, gdy komuś „zerwał się” dron, którym filmował np. ślub, ten sprzęt zostanie strącony i spadnie komuś na głowę, wyrządzając w ten sposób większe szkody niż wtargnięcie w zastrzeżoną strefę - argumentuje Remigiusz Wilk z WB Group.

Istnieje też problem prawny, jeśli chodzi o fizyczne „zestrzeliwanie” takich dronów. Nie wszystkie służby w kraju mogą to robić. Nie do końca jest jasne, czy na pewno takich działań podjąć mogą się osoby pracujące na lotniskach.

Najpopularniejszą metodą strącania niechcianych bezzałogowców jest zakłócenie ich częstotliwości. Uprawnienia do takich działań wydaje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prawo lotnicze, które obejmuje rynek dronów, nie jest jednak spójne w tym zakresie.

- Na pewno ważne jest dostosowanie systemu prawnego do rzeczywistości - podsumowuje Radosław Włoszek, prezes krakowskiego lotniska.

Obecnie trwają prace nad zmianą Prawa lotniczego, które uwzględnić ma nowe realia panujące wokół lotnisk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl