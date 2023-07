Zarówno czerwiec 2023 jak i I półrocze 2023 roku były rekordowe pod względem liczby pasażerów obsłużonych na katowickim lotnisku. - W przewozach pasażerskich rok 2023 będzie bez wątpienia najlepszym w historii Katowice Airport - mówi Artur Tomasik, prezes GTL.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL) - spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym "Katowice" im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach - podsumowało przewozy pasażerskie za czerwiec 2023 oraz I półrocze 2023.

W czerwcu 2023 z siatki połączeń regularnych i czarterowych lotniska w Pyrzowicach skorzystało 658 972 pasażerów i jak podano pod względem liczby odprawionych pasażerów był to najlepszy czerwiec w historii portu (pobity został wynik z czerwca 2019 roku, kiedy to w Katowice Airport odprawiono 583 443 podróżnych).

W czerwcu 2023 z oferty połączeń regularnych obsługiwanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Lufthansa skorzystało 269 202 pasażerów, a z oferty połączeń czarterowych 388 682 podróżnych.

Z kolei w I półroczu 2023 w Katowice Airport obsłużono 2 245 945 pasażerów i było to najlepsze I półrocze w roku w historii lotniska. Do tej pory rekordowy wynik za I półrocze zanotowano w 2019 roku, kiedy w Pyrzowicach obsłużono 2 027 927 podróżnych.

W I półroczu 2023 roku z siatki lotów regularnych Katowice Airport skorzystało 1 370 802 podróżnych, a w przypadku połączeń czarterowych było ich 864 099.

Między styczniem a końcem czerwca 2023 roku największym zainteresowaniem cieszyły się loty regularne do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven oraz Frankfurtu. Z kolei w ruchu czarterowym najczęściej podróżowano na wakacje do Antalyi, Hurghady, Marsa Alam, na Rodos oraz do Heraklionu.

- W przewozach pasażerskich rok 2023 będzie bez wątpienia najlepszym w historii Katowice Airport. Linie lotnicze, jak i biura podróży, cały czas zwiększają oferowanie z wylotem z Pyrzowic, dotyczy to zarówno trwającego sezonu letniego, jak i rozkładu "Zima 2023/2024". Dlatego tegoroczny wynik liczby odprawionych podróżnych w Katowice Airport, może być lepszy od rekordowych prognoz z początku roku, kiedy to przewidywaliśmy około 5,3 mln pasażerów - mówi Artur Tomasik, prezes zarządu GTL.

