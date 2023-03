Polskie lotnisko zwiększa liczbę pasażerów w zawrotnym tempie

W lutym 2023 roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało 591 tysięcy pasażerów. Dla porównania w lutym 2022 roku odprawiono 398,3 tysiące osób, co oznacza wzrost o 48 procent. To także lepszy wynik niż w lutym 2019 roku.

W lutym 2023 roku z Lotniska Kraków Balice skorzystało nieco ponad 591 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost o 48 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Jest to także wynik lepszy o 14 procent niż w lutym 2019 roku, gdy nie było jeszcze ograniczeń pandemicznych.

- Obecnie cała branża turystyczna i lotnicza przygotowuje się do sezonu letniego, trwają ostatnie uzgodnienia z przewoźnikami, a letnia mapa połączeń zostanie zainaugurowana pod koniec marca. Z dużą nadzieją patrzymy na odbudowującą się siatkę połączeń, zwłaszcza tych typowo biznesowych, co potwierdza potencjał naszego regionu - mówi cytowany w komunikacie prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Dla Krakowa, a także dla Lotniska Balice dużym przedsięwzięciem logistycznym będzie obsługa reprezentacji i oficjeli, którzy pod koniec czerwca przyjadą na III Igrzyska Europejskie. Spodziewać się można w tym okresie kilku tysięcy gości.

Krakowskie lotnisko jest największym regionalnym portem lotniczym. Od początku roku odprawiono już 1,2 miliona pasażerów.

W 2022 roku z usług Lotniska Balice skorzystało 7,4 miliona pasażerów.

