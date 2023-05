Polskie niebo spadnie nam na głowę, bo nie zrobiliśmy nic

Rosyjska rakieta, a potem białoruski balon obserwacyjny. Teraz poważne dwa incydenty z dronami, które bezpośrednio zagroziły bezpieczeństwu samolotów z pasażerami na pokładzie. Już wkrótce będziemy musieli mówić "nie patrz w górę", by nie dać się strachowi.

W piątek do sejmu w trybie pilnym zostali wezwani szefowie najważniejszych państwowych instytucji lotniczych. Będą musieli wyjaśnić członkom komisji, co tak właściwie dzieje się nad naszymi głowami.

Temat bezpieczeństwa na linii "tradycyjny" ruch lotniczy-drony został zawieszony przez ministerstwo kilka lat temu.

Nikt nie kwapi się do wypracowania standardów, sposobu finansowania, by w Polsce działał skuteczny system antydronowy.

Polska przestrzeń powietrzna przeszła w ostatnich dniach szereg prób, które w większości oblała. Podzielić można je na dwie kategorie testów: wojskowe i cywilne.

Do tych pierwszych zaliczyć trzeba swobodny przelot rosyjskiej rakiety nad połową Polski i nieco krótszy "spacer" białoruskiego balonu.

Druga kategoria, cywilna: bezpośrednie zagrożenie dla przelatujących maszyn pasażerskich na lotnisko Chopina w Warszawie oraz kilka dni później analogiczna sytuacja na podejściu do katowickiego portu lotniczego.

I tak jak pierwsze dwa zdarzenia można tłumaczyć nieprzewidywalnością toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, tak na te z kategorii "cywilnych" zapracowaliśmy sobie sami.

Dronem w samolot? Tak, i to całkowicie incognito

W sobotę w odległości ok. 8 km od Chopin Airport doszło do incydentu z udziałem odrzutowca Polskich Linii Lotniczych LOT. Kilkadziesiąt metrów od pasażerskiego samolotu przeleciał dron wielkości szybowca.

Za to w poniedziałek załoga samolotu linii lotniczych Wizz Air podczas podchodzenia do lądowania w rejonie portu Katowice-Pyrzowice zauważyła drona. Miał to być żółty dron typu quadrocopter, który przebywał w przestrzeni objętej zakazem lotów w rejonie portu Katowice-Pyrzowice. Leciał zaledwie 50 metrów poniżej wysokości przelotowej.

Sprawą zajmują się już służby. Zapytaliśmy Anitę Oleksiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak to możliwe, że do takich sytuacji doszło w ostatnich kilku dniach aż dwukrotnie.

- My - jako PAŻP - jesteśmy zobligowani do monitorowania i zarządzania ruchem cywilnym lotniczym. Odnośnie do naruszeń przestrzeni powietrznej dla tego ruchu, mamy przygotowane procedury, które uruchamiamy przy współpracy z policją, stroną wojskową czy też portami lotniczymi. Tak naprawdę praca nad tymi procedurami to proces ciągły - mówi szefowa PAŻP.

Zarówno sprawą warszawską, jak i katowicką zajmuje się obecnie policja. Nie czekając na jej ustalenia, przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. transportu lotniczego zwołał na piątek specjalne posiedzenie.

- To nie może zostać bez odpowiedzi. Specjalnie zwołałem tę komisję na piątek, by Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych mogły się do tego dobrze przygotować. Chcemy się dowiedzieć, czy to były jednostkowe sytuacje, czy może jednak takich przypadków z udziałem dronów jest więcej i co powinno się zmienić, by do takich sytuacji nie dochodziło - wyjaśnia Dariusz Joński, poseł Platformy Obywatelskiej.

System antydronowy mogliśmy mieć od kilku lat

W PAŻP nie ukrywają, że są zaskoczeni ruchem parlamentarzystów.

- Mamy zamiar wysłać do prezydium sejmowej podkomisji podstawowe informacje dotyczące zadań PAŻP i tego, jaką mamy rolę w ocenie tych incydentów. Co ważne - nie tylko PAŻP jest zaangażowana w wyjaśnianie okoliczności tych dwóch zdarzeń. Trwają ustalenia dotyczące informacji PAŻP na potrzeby piątkowej komisji - uzupełnia Anita Oleksiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Udało nam się nieoficjalnie porozmawiać z ekspertem rynku dronów, który od lat pracuje na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Ekspert nie ukrywa, że państwowe instytucje są winne bałaganu, który powoli robi nam się nad głowami.

- Od pięciu lat trwa dyskusja nad stworzeniem spójnego systemu antydronowego na lotniskach w Polsce. Nikt jednak nie chce wziąć odpowiedzialności za te prace i ich sfinansować - słyszymy.

Wciąż nierozstrzygniętą sprawą jest to, czy system powinna utrzymywać PAŻP (która jest stworzona do nadzoru ruchu lotniczego w Polsce), czy płacić "za ochronę" powinny samodzielnie poszczególne lotniska.

Problemem jest także ustalenie standardów i kryteriów, na podstawie których można by np. interwencyjnie strącić niechcianego drona.

Jak dodaje anonimowo ekspert - sprawa wymaga jasnych decyzji w samym resorcie infrastruktury, który jednak od lat temat spycha na dalszy plan.

