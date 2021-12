Polskie stocznie zyskają na zielonej rewolucji w transporcie morskim

- Gdańska Stocznia Remontowa to największa taka stocznia w Europie. Odpowiednie kompetencje mają też stocznia Nauta w Gdyni i Stocznia Gryfia w Szczecinie. Pracy będzie dość dla wszystkich. Głównie w zakresie modernizacji układów napędowych: silniki, śruba, dodatkowa dysza, kształt dziobu statku - mówi Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego w Polskim Rejestrze Statków, z którym WNP.PL rozmawia o skutkach wprowadzania rozwiązań proklimatycznych w transporcie morskim.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W międzyczasie odbyła się w roku 2015 Konferencja Paryska, która przyspieszyła działania na rzecz ochrony klimatu. W efekcie w 2018 r. IMO ogłosiła wstępną strategię redukcji GHG (gazów cieplarnianych). Ujęta została ona w dwóch milowych krokach. Pierwszym jest globalne ograniczenie emisji CO2 do 2030 roku o co najmniej 40 proc. oraz dalsze działania dla redukcji emisji o 70 proc. do 2050 r. w stosunku do roku 2008. Drugim jest redukcja do 2050 roku całkowitej rocznej emisji GHG o co najmniej 50 proc., w stosunku do roku 2008, zgodnie z Porozumieniem paryskim 2015/2016.Na początku 2023 r. nastąpi przyjęcie zrewidowanej strategii przez IMO, w tym dalszych krótko-, średnio- i długoterminowych działań dla redukcji emisji GHG, wraz z kalendarzem ich implementacji.Być może problem z łańcuchami dostaw w okresie COVID zrewiduje założenie o wzroście zapotrzebowania na transport, po przedefiniowaniu niezależności surowcowej, materiałowej i produkcyjnej regionów świata. Sytuacja jest płynna, wydaje się, że dziś żegluga jednak odbudowuje się już i przewozy znów rosną - tym samym emisja GHG.- Nie. Dlatego w połowie tego roku podczas spotkania Komitetu Środowiska Morskiego IMO podjęto decyzję o wprowadzeniu od roku 2023 nowych wymagań również dla statków już istniejących.Chodzi o to, żeby radykalnie zwiększyć efektywność energetyczną wszystkich statków pływających po morzach. Dodatkowo przyjęto, że wszystkie jednostki będą musiały spełnić wymagania dotyczące intensywności emisji CO2. Każdy statek po roku 2023 będzie oznaczony symbolem od A do E - w dalekiej analogii do tego, jak oznacza się sprzęt AGD. Referencyjny poziom dopuszczalnej efektywności to poziom C. Statki zaliczone do grup D i E będą mieć obowiązek przedstawienia drogi do redukcji intensywności emisji CO2 do poziomu przynajmniej C.Przepisy te dotyczą wszystkich statków uprawiających żeglugę międzynarodową, niezależnie od ich bandery.- Unia Europejska prowadzi własną politykę klimatyczną, rozpoczętą ogłoszeniem Zielonego Ładu. Stwierdza, że propozycje IMO są za mało ambitne w kontekście celów redukcji GHG i konieczne jest podejmowanie szybkich, zdecydowanych kroków. Niestety, nie są znane efekty końcowe takich działań, a mówi się, że wprowadzenie wysokich stawek unijnego handlu uprawnieniami do emisji (tzw. ETS) mogło spowodować znaczący i gwałtowny wzrost cen energii w UE.W tym roku, 14 lipca, UE przedstawiła pakiet klimatyczny Fit for 55 - Gotowi na 55. Dotyczy on również żeglugi. To na razie propozycje, które mają być dyskutowane na forum Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz na poziomie krajowym - w tym w Polsce. Niezależnie od wyników tych dyskusji, nie ma wątpliwości, że ostateczne rozporządzenia i dyrektywy wchodzące w skład pakietu będą miały znaczący wpływ na żeglugę i przemysł okrętowy.- Tak. Oznacza to, że za każdą emitowaną tonę CO2 armator statku powyżej 5 tys. GT na wodach europejskich będzie wnosił opłatę. Mechanizm będzie obejmował wszystkie rejsy wewnątrz Unii Europejskiej w pełnym zakresie 100 proc. emisji, a także rejsy, które swój początek lub koniec mają w państwie członkowskim - 50 proc. emisji. Nastąpi okres stopniowego wprowadzania przepisów, rozpoczynający się od 20 proc. pokrycia w 2023 r. i zwiększający się do 100 proc. w 2026 r. Nieprzestrzeganie przepisów będzie karane grzywnami i może ostatecznie doprowadzić do zakazu wstępu statku na wody UE.Drugim bardzo ważnym mechanizmem proponowanym w pakiecie jest ocena paliw stosowanych w żegludze, w ramach nowego rozporządzenia Fuel EU Maritime. Paliwo ma być oceniane pod względem wielkości emisji CO2 od jego pozyskania do zużycia i utylizacji. Nakłada ono wymogi dotyczące uwzględniania w całym cyklu życia paliw emisji CO2 i śladu węglowego w paliwach zużywanych na statkach.Proponuje się, aby emisyjność paliw używanych w transporcie morskim do roku 2025 zmniejszyła się o 2 proc., do roku 2030 o 6 proc., do roku 2035 - 13 proc., do roku 2040 - 26 proc. Wymagania do roku 2050 są na dziś iluzoryczne. Mówi się o 75 proc., ale na dzisiaj, dodam od siebie, nie ma technologii, która pozwoliłaby uzyskać taką redukcję.Trzecim mechanizmem proponowanym w ramach pakietu jest podatek dla okrętowych paliw kopalnianych. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, wynosić on będzie 90 eurocentów za 1 kJ energii z paliw konwencjonalnych, a 60 eurocentów z LNG lub LPG. To zróżnicowanie będzie trwać przez 10 lat. Po roku 2030 wszystkie paliwa kopalniane będą opodatkowane kwotą 90 eurocentów.Czwarty mechanizm zawarty w pakiecie klimatycznym Fit for 55 dotyczy infrastruktury portowej, która do roku 2030 musi zapewnić podłączenie wybranych statków do zasilania elektrycznego z lądu. Najpierw statków pasażerskich, ro-ro, ro-pax, później kontenerowców. Z kolei do roku 2025 porty muszą zapewnić możliwość bunkrowania paliwa LNG, które na razie będzie paliwem przejściowym, ale tak czy inaczej w 2025 porty mają być przygotowane do oferowania bunkrowania, czyli tankowania statków, również LNG.- Wymagania unijne są bardziej ambitne i trochę życzeniowe. Wcześniej w historii technologie napędzały rozwój, zmiany np. w żegludze, a tu odwrotnie, nowe rozwiązania są wymuszane administracyjnie wobec zmian klimatycznych.W mojej ocenie występuje ryzyko, że propozycje Komisji Europejskiej będą wymagały weryfikacji. Przede wszystkim dlatego, że na razie nie ma odpowiednich technologii, a ich tworzenie będzie wymagało wsparcia finansowego. Dużego wsparcia. UE potrafi określać cele i kierować środki na ich osiągnięcie w sposób promujący pewne rozwiązania i rynki. Taka jest moja obserwacja i obawa. IMO tego nie robi, nie stara się kreować polityki lokalnej, ale przedstawia racjonalną drogę do ograniczenia emisji.- Generalnie chodzi o racjonalne zarządzenie energią, którą już dysponujemy na statkach. Źródła energii były projektowane i dobierane na statkach z pewnym zapasem, przewymiarowaniem, zespoły prądotwórcze pracowały nierzadko na 50 procent możliwości. Dużo energii szło w przysłowiowy gwizdek. W pierwszym etapie, który właśnie trwa, chodzi o optymalizację zasobów, którymi dysponujemy, np. przez wprowadzenie płynnej regulacji obciążenia odbiorników, ich czasowe włączanie i wyłączanie.Drugi element to optymalizacja kształtu kadłuba, np. przez zmianę kształtu gruszki na dziobie dla zmniejszenia oporu. Można też zmienić kształt płatów śruby i ich liczbę. Umieścić ją w odpowiedniej dyszy, aby napór wody był bardziej efektywny. Są też plany, projekty smarowania powietrznego kadłuba, tzw. bąbelkowania kadłuba – wytworzenia otoczki z powietrza, tak aby zmniejszyć opory ruchu statku i pośrednio zmniejszyć zużycie energii.Można też stosować bardziej efektywne paliwa, które są dostępne już teraz, lub przebudować napęd na dwupaliwowy.Sposobem poprawienia efektywności żeglugi jest też jej optymalizacja, odpowiedni wybór drogi do portu, właściwa dynamika rejsu, prędkość statku, czyli stosowanie zasady „przyjścia na czas” do portu, bez niepotrzebnego zwiększania prędkości, a następnie zbędnego oczekiwania statku na redzie przed wejściem do portu. Nasuwa się tu analogia do ekonomicznej jazdy naszymi samochodami.Innym sposobem bardziej efektywnej energetycznie żeglugi jest unikanie trudnych warunków pogodowych podczas rejsów. Należy planować trasę żeglugi w zależności od aktualnych i przewidywanych warunków pogodowych. Statek walcząc ze sztormem, zużywa bardzo dużo energii i porusza się przy tym dużo wolniej, zwiększa przebytą drogę, wybierając czasami bezpieczniejszą, ale dłuższą trasę dla ograniczenia skutków niebezpiecznego falowania morza. Lepiej płynąć tam, gdzie jest spokojniej, gdzie sumarycznie zużyje się mniej paliwa.- Używanie LNG daje lepszą efektywność energetyczną, ale to paliwo już teraz jest w Europie źle oceniane. Z czasem będzie traktowane jak inne paliwa kopalne, bo emisja CO2 z LNG jest może tylko kilkanaście proc. mniejsza niż emisja z paliw konwencjonalnych.Czytaj także: Podpisano kontrakt na budowę promów dla PŻM - Metan, biometan i metan syntetyczny, zielony amoniak, zielony metanol, zielony wodór. To paliwa przyszłościowe, które trzeba badać. Generalnie chodzi jednak nie tylko o paliwo jako takie, ale o źródło energii, m.in. wiatr. Może on napędzać rotory pracujące jak żagle lub produkujące prąd na potrzeby statku. Prąd mogą też wytwarzać ogniwa fotowoltaiczne i tak się na statkach już dzieje, przede wszystkim na jednostkach ro-ro, na których znajdują się duże powierzchnie do instalacji paneli fotowoltaicznych.Moim cichym faworytem na kolejne 20, a może i 30 lat są mikroreaktory jądrowe. Myśli o tym Bill Gates, a jak on już o tym myśli, to znaczy, że jest w tym interes. Ja bym się tej technologii nie obawiał.- Przyjmuję obawy dotyczące terroryzmu, niebezpieczeństw w żegludze w rejonach o dużym natężeniu ruchu, ale w podróżach oceanicznych czy na coraz bardziej topniejącej drodze północnej, napęd atomowy można stosować. Przecież od lat jest używany przez jednostki marynarki wojennej i lodołamacze arktyczne, choć w nieco innej technologii. Zjawisko fizyczne jest to samo.Czytaj także: Jeśli nie gaz, to co? Polski transport morski w poszukiwaniu napędu - Wymagania IMO postrzegam jako szansę dla transportu morskiego, jego modernizacji, natomiast rozbudowane propozycje UE obarczone są zagrożeniami.Armatorzy posiadający starą, niezmodernizowaną flotę mogą nie sprostać oczekiwaniom dotyczącym emisyjności. W efekcie mogą zostać zmuszeni do wycofania się z rynku europejskiego, zmiany szlaków żeglugowych i obsługi krajów UE, np. z Afryki Północnej czy Turcji i Ukrainy, skąd towar będzie innymi drogami, przede wszystkim lądowymi, transportowany do Europy. To może być spore zagrożenie dla europejskich, także polskich portów.Wymagania UE mogą spowodować rozwój procesów monopolistycznych. Wielcy armatorzy dysponują środkami finansowymi na modernizację floty. Działalność mniejszych przedsiębiorców wobec konieczności poniesienia dodatkowych nakładów może okazać się nierentowna, co może się skończyć wycofaniem z rynku przewozów morskich. A to dla niektórych mniejszych krajów ważna gałąź gospodarki.Koszty paliwa stanowią znaczną część kosztów operatorów statków. Różnica cen między konwencjonalnymi paliwami żeglugowymi pochodzenia kopalnego a niskoemisyjnymi jest dziś bardzo wysoka. Stałe zwiększenie udziału paliw odnawialnych wpływa wprost na podnoszenie kosztów działalności w transporcie morskim i tak będzie przynajmniej do czasu wynalezienia nowych technologii i ich spopularyzowania lub do ewentualnego zmniejszenia ceny energii odnawialnej. Jedno i drugie wymaga czasu. Ci biedniejsi mogą nie utrzymać się na rynku przewozów morskich, jeżeli nie będzie odpowiedniego wsparcia finansowego z zewnątrz.- Oceniam, że wymagania postawione przez IMO są realne, również dla polskich armatorów.Polski Rejestr Statków dzieli się z nimi tym przekonaniem. Chcemy im pomagać w spełnieniu wymagań. Mobilizujemy stocznie do tego, aby przygotowywały się do modernizacji statków pod kątem nowych wymagań IMO. Utrzymujemy kontakt z biurami projektowymi. Armatorzy pytają już o możliwość konkretnych rozwiązań, czy spełniają one wymagania techniczne z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa żeglugi.- PRS bierze m.in. udział w opiniowaniu pakietu Fit for 55. Przedstawiamy w dyskusjach nasze stanowisko, które jest tożsame z głównymi punktami naszej rozmowy w zakresie szans i zagrożeń m.in. dla polskiej gospodarki morskiej.Polski Rejestr Statków jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą, która - kierując się interesem publicznym - pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom, armatorom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, ładunków oraz ochronę środowiska naturalnego. Formułujemy wymagania, nadzorujemy budowę czy przebudowę statków, wydajemy odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla statków w eksploatacji.Na tle zmian w transporcie morskim, których źródłem są nowe wymagania zmierzające do ograniczenia zmian klimatycznych, PRS widzi już dziś szansę dla rozwoju własnych usług, np. w prowadzeniu nadzoru nad modernizacją lub przebudową statków czy w certyfikacji paliw Fuel EU Maritime, w ocenie skuteczności zwiększania efektywności energetycznej.Szansa pojawi się także przed stoczniami, na początku remontowymi, które będą mogły liczyć na znacznie większą liczbę zleceń modernizacji statków istniejących niż obecnie.- Tak. Gdańska Stocznia Remontowa to największa taka stocznia w Europie. Odpowiednie kompetencje mają też stocznia Nauta w Gdyni i Stocznia Gryfia w Szczecinie. Pracy będzie dość dla wszystkich. Głównie w zakresie modernizacji układów napędowych: silniki, śruba, dodatkowa dysza, kształt dziobu statku.- Jeśli modernizacja okaże się nieopłacalna, pojawi się konieczność budowy nowych niskoemisyjnych jednostek. Tu PRS będzie oferował usługę nadzoru nad budową.Wszystko zależy od wsparcia armatorów w Polsce odpowiednim mechanizmem finansowym. W branży trwa właśnie ożywiona debata o sposobie kredytowania budowy nowych statków. Jak przekonać do tego banki, które dopuszczają mały margines ryzyka i krótki okres zwrotu wkładu, co nie jest możliwe w biznesie morskim? Nasze banki szukają głównie zysku w krótkoterminowych inwestycjach, nie rozumieją, niestety, potrzeb armatorów i specyfiki transportu morskiego oraz specyfiki przemysłu okrętowego, który wiąże działalność bardzo wielu polskich firm.