Polskim lotniskom grozi likwidacja. Decyzja rządu budzi wiele obaw

42,2 miliona złotych to przewidywana kwota rządowego wsparcia dla krajowych lotnisk uruchomiona w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że na liście znalazło się osiem lotnisk: Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Rzeszów oraz Szczecin. Gdyby te informacje potwierdziły się, rządowa pomoc nie trafiłaby do Modlina, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi czy Olsztyna.

Porty regionalne zbyt ważne, by upaść

- Pamiętajmy, że każde lotnisko w regionie to duży pracodawca, dlatego ewentualne zamkniecie portu oznaczałoby wpędzenie w bezrobocie co najmniej kilku tysięcy czynnych zawodowo osób, które zatrudnione są na samym lotnisku, u najemców czy prowadzących własną działalność, korzystając z bliskości lotniska. Porty regionalne to także olbrzymie wsparcie dla rozwoju biznesu. Bez własnego portu miasta takie jak Wrocław, Poznań, Katowice czy Rzeszów nie mogłyby się rozwijać tak pięknie, jak to robią obecnie - mówi Leszek Chorzewski.Ministerstwo Infrastruktury zauważa, że pomimo dynamicznego, trwającego już kilka lat corocznego wzrostu liczby obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin, sytuacja spółki jest oceniana jako trudna, co prawdopodobnie spowodowane jest niekorzystną umową handlową zawartą z partnerami biznesowymi.- Obecna sytuacja związana z COVID-19 tylko pogłębiła ten kryzys. Oczekuje się, że stosowne działania zostaną podjęte również przez spółkę zarządzającą lotniskiem oraz poszczególnych udziałowców. Odnosząc się do kwestii trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE, to KE w ostatnim czasie wydała stosowny komunikat. Sprawa powinna być monitorowana przez beneficjentów takich środków - wyjaśnia resort infrastruktury.Ministerstwo dodaje, że nie są mu znane plany rozwojowe lotniska w Modlinie. - Pomimo wielokrotnych monitów zarządzający lotniskiem Warszawa-Modlin nie wykonał ustawowego obowiązku przekazania do ministra właściwego do spraw transportu planu generalnego lotniska w celu jego zatwierdzenia za zgodność z polityką transportową kraju. Termin na zatwierdzenie tego dokumentu upłynął 18 września 2014 r. - wyjaśnia resort.W opinii Adriana Furgalskiego, wiceprezesa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Modlin, by nie upaść, musi dostać pomoc rządową. Zwraca uwagę, że w ubiegłym roku port w Szczecinie obsłużył niecałe 600 tys. pasażerów, a Modlin 3 miliony.- Modlin powstał po aktualizacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, ale kierowanie się tylko przynależnością do niej nie może być podstawowym wyznacznikiem, bo widzimy, jaka jest waga jednego, a jaka drugiego portu - uważa Adrian Furgalski.Jego zdaniem w przypadku likwidacji lotniska w Modlinie, pasażerowie wybiorą Łódź, a nie Radom, ponieważ Warszawa ma z Łodzią lepsze połączenie kolejowe, ponadto Łódź jako miasto i otoczenie ma większy potencjał niż Radom.Specjalne działania w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej wdrożył Port Lotniczy Bydgoszcz. Spółka wyjaśnia, że jest przygotowana na funkcjonowanie w trudnym okresie, natomiast brak możliwości prowadzenia działalności operacyjnej i handlowej skutkuje znacznym ograniczeniem przychodów.- Obecnie, dzięki istotnej redukcji zużycia mediów, zmniejszeniu wynagrodzeń dla rady nadzorczej, zarządu, całej załogi o 20 proc., wypowiedzeniu i renegocjacji umów, udało nam się jeszcze zredukować koszty. Nasze lotnisko na tę chwilę jest lotniskiem użytku publicznego, w związku z czym cały czas obsługuje loty Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polowych Warsztatów Lotniczych, statki wojskowe, rejsy specjalne czy rosnący segment lotnictwa general aviation, dlatego konieczne jest utrzymanie niezbędnej kadry i gotowości operacyjnej lotniska - wyjaśnia bydgoski port lotniczy.Jak podkreśla Port Lotniczy Bydgoszcz, jest dziś lotniskiem użytku publicznego, świadczy szereg usług dla podmiotów zewnętrznych, pełniących istotną rolę w strukturach obronności państwa. Funkcjonowanie lotniska jest więc niezbędne dla stabilności łańcucha bezpieczeństwa narodowego.- Włączenie bydgoskiego lotniska do rejestru lotnisk użytku publicznego tworzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Obrony Narodowej wydaje się więc oczywiste, dlatego liczymy na ujęcie naszego lotniska w rejestrze i objęcie dotacją z budżetu państwa. W przypadku braku umieszczenia lotniska Bydgoszcz na liście lotnisk użytku publicznego nie będzie ono mogło funkcjonować w obecnym kształcie - wyjaśnia Port Lotniczy Bydgoszcz i dodaje, że ciężko wyobrazić sobie likwidację lotniska.- Wieloletnia działalność lotniska przyczyniła się do utworzenia setek miejsc pracy w obrębie samego portu, kilku tysięcy w skali miasta Bydgoszcz i województwa kujawsko-pomorskiego. Lotniska regionalne są kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój województw, dlatego bez tego koła zamachowego powrót na drogę wzrostów gospodarczych będzie znacznie trudniejszy i powolniejszy - podkreśla bydgoskie lotnisko.Komunikacja lotnicza przekłada się na większą dostępność regionu, rozwój gospodarczy, bogacenie mieszkańców, wzrost potencjału i pozycji województwa na tle kraju i arenie międzynarodowej. - Dlatego niewątpliwie funkcjonowanie i dalszy rozwój regionalnego portu leży bezwzględnie w interesie całego województwa - dodaje Port Lotniczy Bydgoszcz.Anna Midera, prezes Portu Lotniczego w Łodzi, zaznacza, że pomoc rządu jest rekompensatą za utracone przychody w związku z zamknięciem ruchu lotniczego w naszym kraju. Jej zdaniem takie wsparcie powinno być udzielone wszystkim polskim lotniskom, bo wszystkie znalazły się w podobnej sytuacji w związku z zamknięciem granic i zakazem wykonywania połączeń międzynarodowych z powodu pandemii.- Łódzkie lotnisko utrzymuje minimalną gotowość operacyjną i spełnia warunki wymienione przez ministra Marcina Horałę dla portów, które mogą liczyć na wsparcie rządu: należy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, świadczy usługi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, obsługuje loty o statusie Medical oraz wykonuje usługi transportowe na rzecz sąsiadujących z Portem Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 - mówi Anna Midera.W staraniach o dofinansowanie przez rząd wspierają lotnisko parlamentarzyści z Łodzi i regionu ze wszystkich opcji politycznych od PiS do SLD. Poseł Włodzimierz Tomaszewski zaznacza, że lotnisko ma doskonałą infrastrukturę i doświadczoną kadrę, które zdały egzamin przy odciążeniu warszawskiego lotniska w czasie remontu jego pasa, a także w czasie przejęcia ruchu ze stolicy z godziny na godzinę po awaryjnym lądowaniu kapitana Wrony.Z kolei prezes Portu Lotniczego w Łodzi zwraca uwagę, że zgodnie z komunikatami Komisji Europejskiej państwa powinny podjąć bezpośrednie i skuteczne środki łagodzące trudności finansowe wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności w sektorach, które najbardziej ucierpiały na kryzysie (np. transport, turystyka i hotelarstwo).- Niezrozumiałe jest z jednej strony oferowanie tego samego zakresu pomocy w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń, które przysługuje wszystkim lotniskom, odnotowującym określony poziom straty w przychodach, a z drugiej strony dedykowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tylko określonym lotniskom, wskazanym na liście rządowej - uważa Anna Midera i dodaje, że władze łódzkiego portu nie biorą pod uwagę scenariusza likwidacji.- Nasze lotnisko jest niezwykle ważne dla Łodzi i regionu nie tylko jako port komunikacyjny obsługujący międzynarodowe połączenia regularne i czarterowe, ruch General Aviation oraz cargo. Nasz port należy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Ma u nas bazę Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Teren lotniska sąsiaduje z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 i jest ono wykorzystywane na cele zaopatrzenia militarnego i współużytkowane na cele obronności kraju - likwidacja lotniska oznaczałaby zakończenie działalności w tych obszarach, na co nie ma zgody lokalnych władz. Przy lotnisku działa także szkoła Bartolini Air, która przygotowuje pilotów m.in. dla linii Ryanair. Trudno sobie wyobrazić likwidację lotniska spełniającego te wszystkie funkcje i służącemu tak wielu celom - podkreśla Anna Midera.Likwidacji nie biorą pod uwagę także właściciele spółki, której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź, m.in. z uwagi na ciągłość projektów unijnych i program emisji obligacji do 2027 r. wyemitowanych przez Bank Pekao.Lotnisko wraz ze wszystkimi służbami (Straż Graniczna, Urząd Celny, Meteo, PAŻP, LPR) oraz użytkownikami zatrudnia bezpośrednio 600-700 osób, a pośrednio ponad 2000 osób.- Likwidacja lotniska oznaczałaby również likwidację miejsc pracy w tych wszystkich podmiotach. Na takie działanie również nie ma zgody miejskich lub wojewódzkich władz samorządowych i rządowych - sumuje prezes łódzkiego portu lotniczego.