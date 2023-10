Polskim portom może wyrosnąć poważna konkurencja

Słoweński port w Koprze, włoski w Trieście i chorwacki w Rijece – to trzy porty nad Adriatykiem, które nadrabiają luki infrastrukturalne. W perspektywie jest ekspansja na środkowoeuropejskie rynki - pisze Ośrodek Studiów Wschodnich.

Porty nad Adriatykiem wykorzystują sprzyjające im okoliczności i inwestują w rozwój - piszą eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich.

Ze względu na położenie oraz infrastrukturę kolejową i drogową, naturalnym celem ekspansji portów adriatyckich jest obecnie Europa Środkowa.

Słabością adriatyckich portów jest za to niemożność obsługi największych kontenerowców, ale to ma się zmienić w ciągu 5 lat dzięki inwestycjom.

Przez lata wydawało się, że w rywalizacji o rynki Europy Środkowej porty adriatyckie nie będą stanowić istotnej konkurencji dla tych na Morzu Północnym i Bałtyku. W ostatnim okresie inwestycje w infrastrukturę portową i dostępową, a także napływ zagranicznych operatorów znacząco przyspieszyły ich rozwój - piszą Sandra Baniak i Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Porty adriatyckie łączy jeszcze jeden kluczowy temat - przygotowują się do odbudowy Ukrainy, co ma im pozwolić na udrożnienie szlaków transportowych w kierunku wschodnim. Zamierzają też w większym stopniu obsługiwać rynek polski. To - zdaniem ekspertów OSW - stanowi poważne wyzwania dla naszych portów morskich, ale też otwiera im pewne szanse. Z jednej strony nasili się konkurencja o rynki państw Europy Środkowej, a z drugiej - powstaje realna możliwość udrożnienia szlaków na osi północ–południe, co zagrozi pozycji portów Morza Północnego w tym regionie.

Trzy adriatyckie porty pracują niemal tak intensywnie, jak wszystkie w Polsce

Ważną rolę w planach rozwoju Kopru, Rijeki i Triestu odgrywają kontenery. Tylko w 2022 r. przeładowano w nich łącznie ponad 2,4 mln TEU (jednostka pojemności odpowiadająca 20-stopowemu kontenerowi), co stanowi niemal 80 proc. wolumenu wszystkich polskich portów morskich (ok. 3,1 mln TEU). Według OSW, wynikało to m.in. ze zdolności do odebrania potoków towarów z portów niemieckich, belgijskich i holenderskich, borykających się z zatłoczeniem na terminalach, strajkami czy modernizacją infrastruktury.

Wykorzystując tę sytuację Koper, Rijeka i Triest prowadzą szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę portową i dostępową, która umożliwi im zwiększenie przeładunków przynajmniej do 4 mln TEU łącznie w 2025 r.

Mocne strony adriatyckich portów są wciąż rozbudowywane

Słoweński port w Koprze dominuje także w basenie Morza Śródziemnego w zakresie przeładunku samochodów. Z kolei Triest wyspecjalizował się w przeładunku ropy naftowej i jest liderem w tym segmencie w całym basenie Morza Śródziemnego, bo to właśnie tam ma początek jeden z najważniejszych europejskich ropociągów - TAL, dostarczający 90 proc. ropy do Austrii, 50 proc. do Czech i 100 proc. do południowych Niemiec. Natomiast chorwacka Rijeka koncentrowała się dotychczas na przeładunkach towarów masowych - głównie węgla, zboża i rud żelaza.

Ze względu na położenie oraz infrastrukturę kolejową i drogową naturalnym celem ekspansji portów adriatyckich jest obecnie Europa Środkowa - przede wszystkim Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, jak również południowe Niemcy i Polska - podkreśla OSW. Zdaniem Ośrodka, porty adriatyckie stają się coraz większą konkurencją dla polskich. Główną przewagę nad portami polskimi i tymi nad Morzem Północnym zapewnia Koprowi, Rijece czy Triestowi krótszy o ok. 7-8 dni czas transportu dóbr między Europą a Azją oraz tendencja do zwiększania liczby połączeń w obrębie basenu Morza Śródziemnego.

Słabością wszystkich trzech portów jest za to niemożność obsługi największych kontenerowców, ale to ma się zmienić w ciągu najbliższych pięciu lat w związku z planowanymi inwestycjami.