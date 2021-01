Polsko-brytyjska grupa ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczęła działanie

Wspólne działania w ramach inwestycji lotniskowych i kolejowych były tematem czwartkowego inauguracyjnego spotkania polsko-brytyjskiej grupy roboczej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. To efekt porozumienia o współpracy zawartego w ubiegłym roku. Informacje ze spotkania trafią do ponad 400 firm i instytucji na Wyspach.

Celem grupy jest wymiana informacji i bieżąca współpraca na poziomie ministerstw, agencji rządowych i biznesu.

Obie strony zakładają dzielenie się doświadczeniami i inwestycyjnym know-how w zakresie m.in. infrastruktury lotniskowej i kolejowej, projektowaniu przestrzeni powietrznej na potrzeby CPK, zagospodarowaniu przestrzennym rejonu Airport City i pełnej cyfryzacji projektu.

Podczas spotkania, które odbyło się w formie zdalnej, powołano podgrupy robocze, m.in. ds. inwestycji kolejowych oraz nawigacji i żeglugi powietrznej.



Spotkanie na wysokim szczeblu