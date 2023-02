Pomimo dużej rocznej straty, akcje Ubera zyskują na nowojorskiej giełdzie

Amerykańska platforma rezerwacji pojazdów Uber ogłosiła, że w czwartym kwartale 2022 roku miała zysk netto na poziomie 600 milionów dolarów. Jednak w całym roku strata nieznacznie przekroczyła 9,1 miliardów dolarów.

Amerykańska platforma rezerwacji pojazdów Uber na koniec grudnia ubiegłego roku miała zarejestrowanych ponad 131 milionów użytkowników aplikacji w 80 krajach świata. Od 2014 roku także i w Polsce możliwe jest zamawianie przejazdów samochodami.

W czwartym kwartale 2022 roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 595 milionów dolarów. Kwartalne przychody wyniosły 8,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 49 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym 2022 roku przychody wyniosły 31,9 miliarda dolarów i były wyższe o 83 procent rok do roku. Jednak w całym roku Uber poniósł stratę w wysokości 9,1 miliarda dolarów.

- Rok 2022 zakończyliśmy najlepszym kwartałem w naszej historii dzięki solidnemu popytowi na usługi transportowe i rekordowym marżom. Globalna skala naszej działalności i duże możliwości, jakie stwarza nasza platforma, pozwolą nam przyspieszyć tempo rozwoju w 2023 roku - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Ubera Dara Khosrowshahi.

Obok typowych usług związanych z przewozem osób rozwijane są nowe segmenty biznesowe w tym między innymi: długo i średnio terminowe wynajmowanie aut, handel pojazdami oraz dostawy towarów i przesyłek.

Po ogłoszeniu rocznych wyników, pomimo straty netto notowania Ubera na NYSE w Nowym Jorku wzrosły o prawie 1 procent do 35,20 dolarów za jedną akcję.

