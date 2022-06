Pomoc Ukrainie zatkała polską kolej

Udana, spontaniczna pomoc Polaków uchodźcom z Ukrainy słabo znajduje odwzorowanie w przewozach koleją towarów z/na Ukrainę. Nie z braku chęci, lecz realiów; niedostatków w infrastrukturze nieprzygotowanej do tak dużej skali masowego transportu towarów. Dlatego pociągi z Ukrainy utykają na polskiej sieci kolejowej na wiele godzin, a jeszcze dłużej czekają przed polską granicą.

Jako środek transportu emitujący mniej gazów cieplarnianych niż transport drogowy kolej powinna do końca tej dekady przejąć z dróg co najmniej kilkaset mln ton ładunków wożonych na dalsze odległości niż 300 km. Dziś kolej miesięcznie wozi z/do Ukrainy o ok. 300-350 tys. ton więcej. Ale to okazało się zbyt dużo, powstały zatory.

Nawet po 2014 r. polscy przewoźnicy nie inwestowali ani w połączenia pasażerskie, ani towarowe w kierunku Ukrainy, a prowadzące tam linie kolejowe nie były na listach priorytetów w planach modernizacyjnych. Charakterystyczne, że potężny ruch Ukraińców szukających pracy w Polsce niemal w pełni przejął transport autobusowy.

Dojazd do polskich portów zapchał się nie tylko od strony lądu, ale i od strony morza, bowiem po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji sprowadzamy go statkami. Próby przekierowania pociągów z Ukrainy np. do portów w Rotterdamie lub Antwerpii są mało realne, bo w Niemczech trwa wielki program modernizacji sieci kolejowej. Być może pierwsze ładunki ruszą do portów południowej Europy.

Polska pomoc Ukrainie w eksporcie jej zboża, kukurydzy czy wyrobów stalowych oraz w sprowadzaniu ropy naftowej i uzbrojenia oparta jest na zasadzie: „robię, co mogę”. Nieoczekiwanie stała się ona zarazem wielkim sprawdzianem przed innym zadaniem, które jest stawiane polskim kolejarzom.

- Musimy zrobić solidny rachunek sumienia, na ile polska kolej jest przygotowana do zwiększenia przewozów. Dziś odpowiedź na to pytanie nie wszędzie będzie pozytywna, bo na sieci kolejowej jest zbyt dużo wąskich gardeł, brakuje lokomotyw, wagonów, maszynistów, bocznic i terminali przeładunkowych – mówi Jakub Majewski, prezes fundacji ProKolej.

Potrzeby eksportowe Ukrainy

W gospodarce Ukrainy wielką rolę odgrywa eksport. Np. w 2020 r. sprzedaż zagraniczna produktów żywnościowych, w tym głównie pszenicy i kukurydzy, miała 45 proc. udziału w całym eksporcie tego kraju, co stanowiło równowartość ok. 14,4 proc. PKB (dane: Ośrodek Studiów Wschodnich). Kilkanaście procent udziału w eksporcie miał sektor metalurgiczny.

Zdecydowany wolumen tych ładunków (ok. 90 proc.) Ukraina wysyłała w świat statkami z własnych portów nad Morzem Czarnym. W 2021 r. załadowano na nie np. ok. 50 mln ton zbóż i kukurydzy.

Blokada portów przez rosyjskiego agresora spowodowała po 24 lutego br. niemal całkowite odcięcie tej drogi eksportu. Ukraina, której tak potrzebne są dewizy do prowadzenia wojny, szuka więc alternatywnych dróg wywozu towarów, ale także importu. Wiodą one przez zachodnie kraje sąsiednie – Rumunię, Polskę, Słowację i Węgry głównie koleją (w przypadku Rumunii – także drogą wodną). W zasadzie wszystkie te kierunki są mało drożne i nie mają rezerw.

Bez orzekania winnych

Polska po 2014 r., czyli od czasu radykalnego ograniczenia przez Ukrainę współpracy gospodarczej z Rosją, stała się trzecim partnerem handlowym Ukrainy, za Chinami i Niemcami. Polski eksport w 2021 r. miał wartość 7,5 mld dol., import 5 mld dol. (dane Ministerstwq Rozwoju i Technologii). Obroty towarowe podwoiły się w porównaniu z 2016 r.

A jednak pomimo takiej dynamiki zabrakło działań, by udrożnić transport. Po obu stronach granicy.

- Charakterystyczne jest, że potężny ruch Ukraińców szukających pracy w Polsce niemal w pełni przejął transport autobusowy. Do niedawna w głąb Polski docierał tylko jeden pociąg z Kijowa do Warszawy i jeden do Krakowa.

W 2020 r. (ostatnie dane roczne GUS) na Ukrainę polska kolej przewiozła 850 tys. ton ładunków (o 1,8 proc, mniej niż w 2019 r.), w imporcie – 7,3 mln ton (-18,7 proc.), głównie węgla linią szerokotorową administrowaną przez spółkę PKP LHS. Dobrze rokowały jej próby przewozów towarów w kontenerach w tranzycie, z Chin i krajów Azji Środkowej - w roku 2020 uruchomiono 40 pociągów, w 2021 r. 124. Niestety, nie bez zgrzytów.

Z dniem 30 listopada 2021 r. Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania przesyłek nadawanych tranzytem do Polski, cofnęły go dopiero 10 lutego br. Był to, według tajemnicy poliszynela, rewanż UZ za ograniczenia w przyznawaniu ukraińskim przewoźnikom drogowym pozwoleń na transport przez Polskę, co strona polska dementowała.

Bieżąca sytuacja

Ukrainie pozostało do eksportu z ubiegłorocznych zbiorów jeszcze ok. 20 mln ton pszenicy. Według ukraińskiego ministerstwa rolnictwa w maju wywóz zbóż, nasion oleistych i oleju roślinnego wzrósł o 80 proc. w porównaniu do kwietnia - do 1,74 mln ton. Ale to ponad trzykrotnie mniej niż rok temu. Nawet rozkładając w czerwcu w miarę równomiernie ten wolumen na czterech sąsiadów (co nie jest możliwe), polska kolej „powinna” obsłużyć ponad 400 tys. ton tylko tego ładunku w drodze do polskich portów morskich. W maju przyjęła prawdopodobnie 250-300 tys. ton, co spowodowało zatory.

Porównajmy więc kilka danych. Wskazują one, jak skala potrzeb i oczekiwań Ukrainy wobec polskiego sektora logistycznego rozmija się z jego możliwościami.

Wszystkie cztery główne porty krajowe przeładowały w 2021 r. 8,2 mln ton produktów rolnych, w mniej więcej po połowie zbóż (w eksporcie) i śruty (w imporcie). Ukraina w tym samym czasie wywoziła przez własne porty po 5-6 mln ton zbóż, ale miesięcznie.

Nasze porty obsłużyły w 2020 r. 20,5 mln ton ładunków w krajowym eksporcie lub imporcie oraz 7,2 mln ton w tranzycie, co stanowiło 13,3 proc. łącznego wolumenu przewozów koleją.

W przewozach międzynarodowych na produkty rolniczo-leśne przypadło 1,9 mln ton, w tym na zboża 450 tys. ton. Pod te potrzeby przewoźnicy np. zgromadzili park specjalistycznych wagonów. Brakuje ich obecnie wobec potrzeb Ukrainy.

Wagony wąskim gardłem na polskiej kolei

To jedno z wąskich gardeł w sprawnym transporcie kolejowym. Większej liczby wagonów-zbożówek nikt z polskich przewoźników nie chomikował, bo to było by zwykłe marnotrawstwo.

Drugim wąskim gardłem jest konieczność, z powodu różnego rozstawu torów po obu stronach granicy, wymiany wózków w wagonach. Ale nie zawsze jest to możliwe, bo ich także brakuje.

- Stosuje się więc procedurę zastępczą, z wagonu do wagonu zboże trzeba przesypywać – mówi Krzysztof Losz, rzecznik prasowy PKP Cargo. - Na szczęście nie łopatą, są specjalistyczne urządzenia i taśmociągi, ale proces taki trwa kilka godzin.

Inną barierą są odprawy fitosanitarne. Inspektorzy też nie są przygotowani na tak duży wolumen. Według danych z połowy maja na przejściu Dorohusk-Jagodzin oczekiwało na odprawy po ponad 900 wagonów, a w ciągu doby odprawiano 75. Na przejściu Izow-Hrubieszów (trasa LHS) oczekiwało ponad 11 tys. wagonów, odprawiano nieco ponad 600.

Dalsze wąskie gardła pojawiają się wzdłuż całej polskiej sieci kolejowej wiodącej znad granicy do portów, szczególnie trójmiejskich. Zresztą cała polska sieć pracowała od dłuższego czasu na granicy przepustowości pociągów towarowych, o czym świadczy 7-godzinne średnie spóźnienie pociągów towarowych (dane Urzędu Transportu Kolejowego). Dołożenie kilku-kilkunastu pociągów dobowo powoduje, że korki „musiały” powstawać. Pociąg może stać i czekać na zwolnienie przejazdu nie tylko w Tczewie, tuż przed Gdańskiem, ale np. w Bydgoszczy, czy jeszcze wcześniej na południe.

- Pamiętajmy, że polskie porty i dojazd do nich zapchały się nie tylko od strony lądu, z powodu gwałtownego wzrostu nowego ładunku, ale i od strony morza, bowiem po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji sprowadzamy go statkami – mówi przedstawiciel polskiego przewoźnika kolejowego mającego doświadczenie w usługach przewozowych na Zachód.

Według niego próby skierowania pociągów z Ukrainy przez Polskę do portów w Rotterdamie lub Antwerpii są mało realne. W Niemczech pod koniec ubiegłego roku ruszył wielki program modernizacji sieci kolejowej, na kilku odcinkach wprowadzono objazdy lub „mijanki” pociągów, więc tory już są mało drożne.

- Jesteśmy gotowi wozić ukraińskie towary do portów południowej Europy, uwalniając linie do polskich portów. Niewykluczone, że wkrótce pierwsze takie połączenia zostaną uruchomione – mówi natomiast Krzysztof Losz.

Nie ma rozwiązania?

W krótkim okresie szanse zwiększenia transportu koleją ukraińskich towarów lub rozładowania korków na szlaku wydają się nie do rozwiązania.

- Rodzi się kluczowe pytanie, na które nie ma dziś odpowiedzi; czy ta nadzwyczajna sytuacja jest trwała i czy trzeba natychmiast ściągać wagony z Zachodu, inwestować w szybką budowę terminali i remonty nabrzeży, wykorzystując nadzwyczajne procedury i zlecać prace z wolnej ręki – zastanawia się Jakub Majewski. – A jednocześnie przygotować się na scenariusz, w którym czarnomorskie porty Ukrainy zostaną jednak odblokowane, i przekonać przedsiębiorców, że ich wysiłki nie pójdą na marne.

Inne kluczowe pytanie postawiliśmy na początku; na ile polska kolej jest przygotowana do zwiększenia wolumenu przewozów zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z potrzeb dekarbonizacji transportu w Polsce.

Oby nie okazało się, że na kolej przyjdzie nadawca ładunku z ofertą jego przewozu, a przewoźnik mu odmówi lub przedstawi warunki nie do przyjęcia. Ten zwróci więc znów do przewoźnika drogowego.

