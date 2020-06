Pomorskie: Od soboty pociągi regionalne do Ustki z Trójmiasta oraz Elbląga

Od soboty 27 czerwca między Trójmiastem a Ustką (Pomorskie) kursować będą codziennie trzy pociągi regionalne. W nowoczesnych pojazdach będzie można przewieźć nawet 20 rowerów. Po raz pierwszy, dwa składy będą też jechać z Elbląga (Warmińsko-Mazurskie).

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) w Gdańsku Michał Piotrowski pociągi regionalne do Ustki będą kursować do 29 sierpnia.

Z Trójmiasta do stacji końcowej Ustka Uroczysko będą codziennie trzy połączenia. Składy wyjadą z Gdyni o godzinie: 6.03, 9.33 i 16.25.

"Podróż potrwa niecałe trzy godziny. Co ważne, składy odjeżdżające z Gdyni o 9.33 i 16.25 będą jechać aż z Elbląga, dzięki czemu bezpośredni dojazd do Ustki zyskają mieszkańcy Malborka, Tczewa czy Pruszcza Gdańskiego. To zupełna nowość i pierwsze chyba w historii bezpośrednie połączenie pociągiem regionalnym w tej relacji. W drogę powrotną z Ustki do Trójmiasta pociągi wyruszą o 7.59 oraz o 19.06." - wyjaśnił w komunikacie prasowym zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWP Eugeniusz Manikowski.

Połączenie obsługiwane będzie nowoczesnymi składami elektrycznymi Impuls. Są one klimatyzowane i dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pociągi mogą przewieźć nawet 20 rowerów.