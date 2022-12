Pomorskie: W niedzielę uruchomienie stacji PKM Gdańsk Firoga

Od niedzieli pasażerowie będą mogli korzystać z nowego przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdańsk Firoga.

Początkowo udostępniony zostanie jeden peron – informuje spółka PKM.

Jak przekazała w komunikacie prasowym Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., spółce udało się szybciej skończyć część prac, co pozwoliło na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przystanku przed zakończeniem wszystkich robót.

Może i będzie tylko peron 1, ale sama jego obecność to sukces

"Do dyspozycji pasażerów od 11 grudnia 2022 r. będzie na razie tylko peron 1, przy którym zatrzymywać się będą zarówno pociągi jadące z Gdańska Wrzeszcza w kierunku Portu Lotniczego i dalej do Gdyni, Kartuz lub Kościerzyny, jak i te jadące w przeciwnym kierunku. Do przystanku można będzie dojść gotową już ścieżką, ale cały pozostały teren pozostanie wygrodzony, gdyż wciąż jeszcze jest to plac budowy" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że peron 2 aktualnie jest nieczynny ze względu na zamknięcie toru nr 2, z powodu prac związanych z budową dodatkowego przejścia rozjazdowego tuż przed przystankiem Gdańsk Firoga.

"Chociaż cała nasza inwestycje zakończy się dopiero w połowie 2023 r., bardzo zależało nam, aby powstający przy okazji elektryfikacji nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga mógł służyć mieszkańcom jak najszybciej. Dlatego teraz, kiedy jesteśmy już po pierwszych odbiorach i mamy zgodę na częściowe użytkowanie przystanku, możemy z radością zakomunikować wszystkim zainteresowanym, że od 11 grudnia 2022 r. pociągi POLREGIO obsługujące linię PKM będą zatrzymywały się już także na Firodze" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKM SA. Grzegorz Mocarski.

W stronę kolei w Trójmieście, bo to ekologiczny sposób transportu

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zaznaczył, że zarówno samorząd województwa, jak i organizator przewozów kolejowych od lat konsekwentnie rozwija najbardziej przyszłościowy, ekologiczny transport jakim jest kolej.

"Nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga, usytuowany jest pomiędzy przystankami Matarnia i Port Lotniczy, w rozwijającej się prężnie dzielnicy Gdańska. To tu mieści się i powstaje wiele nowych firm branży IT. Ich pracownicy będą mieli więc łatwy dostęp do komunikacji. Dlatego liczymy na dalszy, dynamiczny przyrost osób korzystających z transportu kolejowego" - podkreślił.

Spółka PKM przypomniała w komunikacie, że od niedzieli przez najbliższe cztery lata przewoźnikiem obsługującym wszystkie połączenia na linii PKM będzie spółka Polregio, która wygrała postępowanie na obsługę linii PKM ogłoszone przez organizatora przewozów, czyli Samorząd Województwa Pomorskiego.

Prezes DPD o tym dlaczego to najgorszy okres świąteczny od lat

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl