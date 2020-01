Pomorskie: Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Redzie otwarty

Od czwartku podróżni mogą korzystać z nowego węzła integracyjnego, który powstał przy dworcu kolejowym w Redzie. W ramach inwestycji powstało ponad 300 miejsc parkingowych, w tym 137 dla rowerów, zasadzono 3000 drzew i krzewów. Koszt projektu to ponad 18 mln złotych.

W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Redzie. W wydarzeniu udział wzięli burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Gdańska i prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) Aleksandra Dulkiewicz.

"Węzeł integracyjny w Redzie jest ważnym udogodnieniem przede wszystkim dla mieszkańców Redy, ale skorzystają z niego także mieszkańcy powiatu puckiego i wejherowskiego, którzy właśnie w Redzie zostawiają swoje samochody i przesiadają się do pociągów - mówił burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński.

Budowa węzła trwała dwa lata. Projekt realizowany był od lipca 2017 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to ponad 18 milionów złotych, z czego prawie 8 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie obejmowało nie tylko budowę samego węzła przesiadkowego, ale także przebudowę dróg, skrzyżowań, zmianę organizacji ruchu, przebudowę przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i chodników. Powstały cztery zatoki autobusowe, ponad 300 bezpłatnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, rowerów, taksówek. Posadzono około 3000 drzew i krzewów. Cały teren jest objęty monitoringiem.

"Infrastruktura została tak zaprojektowana, aby umożliwić małą retencję wód. Pod powierzchnią parkingu znajduje się 112 komór rozsączająco-drenażowych, które rozprowadzają deszczówkę do gruntu. Pozwoli to uniknąć zalewania terenu w czasie ulewnych deszczów. Ograniczenie ruchu samochodowego zmniejszy smog i znacznie poprawi jakość powietrza"" - tłumaczy Aleksander Olszak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Węzeł komunikacyjny w Redzie jest częścią projektu budowy sieci 26 węzłów integracyjnych, które powstaną na Pomorzu. Do tej pory ukończone zostały inwestycje w: Gołubiu, Rębiechowie, Gościcinie Wejherowskim, Pszczółkach, Cieplewie i Kartuzach. Dzięki nim z transportu publicznego ma skorzystać prawie 550 tys. pasażerów więcej niż dotychczas.

W ramach mechanizmu ZIT, OMGGS realizuje prawie 160 różnych projektów o łącznej kwocie dofinansowania 1,1 mld zł.

"Na tym polega współpraca metropolitalna, że potrafimy dostrzec korzyści z takich inwestycji. To jest początek tej drogi, bo do węzłów integracyjnych potrzeba szeregu innych ważnych decyzji, które będą dotyczyły transportu publicznego. Nie chodzi tylko o budowanie parkingów, ale o koordynację różnych środków transportu - pociągów i autobusów - powiedział w czasie uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Z kolei Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że Reda w dużym stopniu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy metropolitalnej.

"To właśnie Reda znalazła się wśród pierwszych założycieli Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Gorącym orędownikiem GOM od samego początku był przewodniczący Rady Miejskie Redy Kazimierz Okrój, który skutecznie przekonał radę miejską do przystąpienia do stowarzyszenia, argumentując, że metropolia to jeden organizm i w jego ramach musimy ściślej współpracować" - mówiła.

Autorka: Anna Machińska

