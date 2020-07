Ponad 150 mln zł na dofinansowanie projektów morskich

Ok. 167 mln zł wyniesienie dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dla trzech projektów w portach morskich w Szczecinie, Gdyni i Świnoujściu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Chodzi o projekt pogłębienia podejścia do portu w Gdyni, zakup nowoczesnego statku pożarniczego oraz poprawę dostępności do portów Szczecin i Świnoujście. Umowy na te trzy inwestycje podpisało w czwartek Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Gminą Miastem Szczecin, Urzędem Morskim w Gdyni i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. Łączna wartość projektów to ponad 384 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 167 mln zł.

- Dziś podpisujemy umowy o dofinansowanie dla trzech projektów morskich, które mają jeden cel - poprawić konkurencyjność polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku. Pomogą w tym fundusze unijne, które wspierają rozwój polskich portów. Łącznie z dzisiejszymi umowami, już 20 morskich inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 3.8 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.



Dodała, że realizacja tych inwestycji oznacza nie tylko podniesienie konkurencyjności polskich portów i branży przeładunkowej, ale również poprawę jakości środowiska i większe bezpieczeństo żeglugi.

Z kolei obecny na podpisaniu umów minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zaznaczył, że porty morskie stanowiły bardzo ważny ośrodek przepływu towarów podczas lockdownu.



- Wartość obecnie trwających inwestycji w gospodarce morskiej sięga prawie 10 miliardów złotych, natomiast do 2030 roku planujemy następne projekty, których wartość sięgnie kolejnych 15 miliardów zł - powiedział Gróbarczyk.

- Dzisiejsze trzy umowy to kolejny sukces dla polskich portów morskich. Dzięki temu wkrótce będziemy mogli być świadkami rozwoju regionu bałtyckiego i wzmocnienia transeuropejskiej sieci transportowej. Te projekty to także nowoczesna infrastruktura i poprawa bezpieczeństwa na Bałtyku - zaznaczył wiceminister infrastruktury Marcin Horała.