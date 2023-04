Ponad 2 mld zł na pasażerski tabor kolejowy. Jest konkurs

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło konkurs, w którym można ubiegać się o wsparcie inwestycji w zakup pasażerskiego taboru kolejowego z puli ponad 2 mld zł - podał we wtorek Urząd Transportu Kolejowego. Maksymalny poziom wsparcia to ok. 31 mln zł.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) poinformował we wtorek, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło konkurs na udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w zakup pasażerskiego taboru kolejowego. Wskazano, że kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 2 mld 162 mln 32 tys. 705 zł.

"Wnioski o objęcie projektu wsparciem należy składać w terminie od 2 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r." - dodał UTK w komunikacie.

"Przedmiotem konkursu są inwestycje w zakup nowego taboru przeznaczonego do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. Tabor, zgodnie z regulaminem konkursu powinien być zeroemisyjny lub elektryczny oraz w przypadku pojazdów wyposażonych w kabinę maszynisty posiadać europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)" - podano w komunikacie.

Zaznaczono, że konkurs przewidziany jest dla przedsiębiorstw kolejowych realizujących przewozy pasażerskie oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich związków, stowarzyszeń i porozumień, a także m.in. działających w ich imieniu jednostek.

Dodano, że maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 30 mln 880 tys. zł za jeden pojazd.

