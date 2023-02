Ponad 200 tys. pasażerów obsłużyło w styczniu wrocławskie lotnisko

Ponad 200 tys. pasażerów obsłużyło w pierwszym miesiącu 2023 roku wrocławskie lotnisko.

Podróżni chętnie wybierali kierunki południowe i korzystali z oferty lotów do dużych miast europejskich. Popularne były również krajowe loty do Gdańska.

Jak podano w komunikacie, łącznie w styczniu tego roku w Porcie Lotniczym Wrocław wykonano ponad 1,5 tys. operacji lotniczych w ruchu regularnym tj. o ok. 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Liczba pasażerów, która w styczniu 2023 roku przekroczyła ponad 200 tys. osób, natomiast wzrosła aż o ponad 80 proc. - co pokazuje, że istotnie zwiększyło się również wypełnienie samolotów latających z i do Wrocławia.

W 2022 roku zbliżyliśmy się do poziomu z rekordowego 2019 roku, obsługując 2,9 mln pasażerów

" Zakładamy, że w tym roku wyrównamy, a może nawet przekroczymy liczbę 3,5 mln podróżnych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Jak podano, południowa Europa niezmiennie jest kierunkiem najchętniej wybieranym przez pasażerów z Wrocławia. Najpopularniejsze są Włochy, do których podróżowało w styczniu prawie 24 tys. osób. Najczęściej wybierali Palermo, Neapol i Rzym, a wypełnienie samolotów na tych kierunkach przekroczyło 91 proc. Popularna była Hiszpania, którą odwiedziło ponad 10 tys. osób. Najchętniej podróżowano na wybrzeże - Costa del Sol (Malaga) i Costa Blanca (Alicante).

Największe wzrosty odnotowano jednak na trasach na Cypr - zarówno do Pafos, jak i do Larnaki

Warto zaznaczyć, że te kierunki w ogóle nie były oferowane w styczniu 2019 roku. W ubiegłym roku obsłużono na nich około 1,5 tys. pasażerów, natomiast w styczniu bieżącego roku było to już blisko 8,5 tys. pasażerów, a więc ponad pięciokrotnie więcej.

Do portugalskiego Porto, które w zimowym rozkładzie jest nowowym połączeniem, poleciało ponad 3 tys. osób, a samoloty na tym kierunku były wypełnione w 93 proc. Rejsy na Maltę wypełniły się w 90 proc. i poleciało tam prawie tyle samo pasażerów co do Porto.

"Można zauważyć, że podróżni w zimie nadal chętnie wybierali city i beach breaki, czyli krótkie okołoweekendowe wyloty do dużych miast i znanych kurortów, gdzie mogli odpocząć i po prostu zregenerować siły w nieco cieplejszym klimacie niż w Polsce. Dużą popularnością cieszył się również Gdańsk, który Dolnoślązacy też chętnie odwiedzają w celach turystycznych" - powiedział wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

